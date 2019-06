El letrado de La Manada ha superado expectativas a la hora de victimizar a sus cinco representados, y de atacar la credibilidad del relato de la verdadera víctima, violada en julio de 2016 en Pamplona. El recurso de casación de las acusaciones ha llevado este viernes el caso de La Manada ante el Tribunal Supremo, que podría comunicar a lo largo de la jornada su decisión sobre la condena a 9 años de cárcel a los acusados, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en el pasado mes de diciembre.

El abogado Agustín Martínez, con tono forzadamente suave, ha basado su defensa en intentar desmontar el relato de la víctima, en buscar contradicciones entre sus respectivas declaraciones, para intentar sostener su tesis: “Esto no eran cinco lobos que iban rodeando a una chica”, sino que todos ellos, “Iban buscando un lugar tranquilo y oscuro, y ella encabezaba el grupo [para mantener relaciones sexuales]".

"¿Qué tenía que hacer la denunciante? Simplemente decir 'no es no'". "Para decir 'no', hay que decir 'no'"

Todo su discurso frente al tribunal ha estado centrado en negar que hubiera la más mínima violencia o intimidación, y para ello no ha dudado en despreciar el relato de la víctima: “Estaban buscando un sitio donde mantener relaciones sexuales, que es lo que habían pactado desde el principio”.

En esta línea, el letrado ha insistido en que la víctima "en ningún momento consideró que tuviera el menor síntoma de agresión por su parte", y ha querido reinterpretar el eslogan feminista "No es no", para defender sus posiciones. "¿Qué tenía que hacer la denunciante?. Simplemente decir 'no es no'". "Para decir no, hay que decir no".

Así, según Martínez, la víctima habría actuado motivada por un "móvil espúreo", esto es, el robo de su teléfono por parte de los agresores, y el miedo a que los cinco agresores pudieran colgar las imágenes. Para intentar reconstruir esta versión, el letrado se ha remitido a escenas concretas, y ha puesto en duda que la joven aguardara frente a la puerta de un hotel, en el que entraron los condenados, si no quería mantener relaciones con ellos. "¿Qué estaba esperando en la puerta de un hotel? Lo que estaba esperando, la respuesta racional, es que estaba esperando si había habitación de hotel".

El letrado ha frivolizado con los "gemidos y jadeos" que aprecia en el vídeo de la agresión. Afirma sin reparo que la víctima, desnuda y rodeada por cinco hombres que la penetraban y tocaban su cuerpo, no muestra "algún gesto de dolor, asco, pena o temor"

Incluso, el letrado ha rechazado que la víctima hubiese tomado "un camino sin luz ni tránsito" con los acusados, de no haber querido mantener relaciones, y hasta ha frivolizado con los "gemidos y jadeos" que aprecia en el vídeo de la agresión. Afirma sin reparo que la víctima, desnuda y rodeada por cinco hombres que la penetraban y tocaban su cuerpo, no muestra "algún gesto de dolor, asco, pena o temor".





Pide revocar los hechos probados

Exactamente en la misma línea, el letrado pide revocar los hechos probados recogidos en la sentencia del TSJN, algo que no corresponde a la fase de recurso de casación, y que vendría a servir para anular el relato que las dos instancias judiciales anteriores han avalado.

Además, Martínez ha denunciado la supuesta vulneración de derechos de sus representados, entre ellos su presunción de inocencia: "La sociedad que formamos todos dictó sentencia el 8 de julio de 2016, dictó sentencia condenatoria", argumentaba.

"No hemos tenido un juicio justo", insistía, pidiendo la absolución de sus representados. Dirigiéndose al tribunal, el letrado le ha pedido "remar contracorriente", "librar del injusto castigo al inocente", pese al rechazo que anticipa por parte de la opinión pública.

(Habrá ampliación)