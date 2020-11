Pablo Casado se ha comprometido ante la junta directiva nacional de Nuevas Generaciones del PP a derogar la Ley Celáa si llega al Gobierno, aunque de momento se conforma con salir a la calle para recoger firmas contra esta reforma de la educación y que sean los españoles quienes "paren esta contrareforma educativa". Asimismo, ha asegurado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional "cuando tenga las firmas".

Está previsto que este proyecto de ley se vote este jueves en el Congreso y después sea ratificado también en el Senado. A juicio del líder del PP, el Gobierno de coalición "ha cruzado una línea roja" porque "a cambio" de aprobar los Presupuestos ha decidido "excluir" el castellano "como lengua vehicular en toda España". "Las instituciones europeas han dicho que los países tienen que hacer leyes educativas por consenso, porque si no van a fracasar", ha dicho.



Sin embargo, este consenso no ha imperado a lo largo de la historia reciente. La actual propuesta, al igual que sus predecesoras, rompe con el modelo educativo anterior. Durante la legislatura del PP, después de la aprobación de la Lomce (la conocida ley Wert), en el Congreso hubo un intento de llegar a un Pacto Educativo. Fue un fracaso que acabó con la renuncia de buena parte de los partidos de la Cámara Baja.

Casado ha acudido al acto de clausura de la actual dirección de Nuevas Generaciones, presidida por el diputado Diego Gago. El XV Congreso de esta organización se celebrará los días 23 y 24 de enero en Barcelona, en plena precampaña electoral de las elecciones catalanas, para dar paso a una nueva dirección. "No es verdad que la juventud española es de izquierdas", ha señalado el líder del PP, que ha ido respondiendo a las preguntas planteadas por algunos de sus miembros.

Casado, sobre los problemas de los jóvenes en materia de vivienda: "Hay que facilitar las hipotecas"

El líder del PP ha explicado cuales son las soluciones que él propone para hacer frente a los desafíos que se le presentan a los jóvenes españoles, como la alta tasa de desempleo, los problemas de acceso a la vivienda o el ecologismo. "Se dice mucho lo de que vuestra generación es la primera que va a vivir peor que sus padres. Yo no estoy de acuerdo. No nos podemos resignar a eso", ha señalado el conservador.

En materia de vivienda, Casado ha mostrado su desacuerdo con la intervención del precio de los alquileres, una política que ya están llevando a cabo algunas ciudades europeas como Berlín o Paris. "Vamos de mal en peor, intentan poner puertas al campo", han sido sus palabras. A su juicio, lo que hay que hacer es "dar garantías y seguridad" y suprimir algunos impuestos como el AJD o el impuesto de bienes patrimoniales. "Nadie tiene el dinero para embarcarse en un piso: y por eso hay que facilitar las hipotecas. Que el ICO pudiera avalar a los jóvenes en parte que quieren comprarse una casa", ha reflexionado.

Casado también ha lamentado que muchos jóvenes no conozcan a las víctimas del terrorismo como el concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, según las conclusiones del informe 'La memoria de un país. Estudio sobre el conocimiento de la historia de ETA en España', en el que también se destaca que más de la mitad de los españoles creen que la banda terrorista ETA sigue activa nueve años después del cese definitivo de su actividad armada.

"Muchos compañeros vuestros de clase si les preguntas quien es Miguel Ángel Blanco no tienen ni idea. Eso es una sociedad enferma, una sociedad que no reivindica a sus héroes es una sociedad que no vale la pena", ha lamentado.