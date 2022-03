Así es la ley que mejora la protección de las personas huérfanas por violencia machista que se aprueba este 8M

El pleno del Senado da luz verde de manera definitiva a la ley que mejorará la protección de las huérfanas por violencia machista este martes. Una norma que tiene como objetivo acabar con las trabas que encuentran muchas víctimas cuando quieren hacer valer sus derechos como herederos de sus madres asesinadas.



El pasado 23 de diciembre, el Congreso aprobó la Proposición de Ley Orgánica expuesta por el PSOE con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, incluida la abstención de Vox, pero aún debía ser corroborada por una segunda votación en el Senado para completar el procedimiento legislativo.

No se prevé que en este último trámite se acepten enmiendas, con lo que probablemente este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quedará lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, según destacan fuentes parlamentarias.

Más facilidad para acceder a las ayudas

El dictamen amplía la cobertura de las pensiones de orfandad. La ley de 2015, que pretende ampliar la nueva jurisprudencia, no contemplaba esta posibilidad al limitar la violencia de género al ámbito de la pareja o matrimonio. Sin embargo, la nueva legislación permite acceder a las ayudas que les corresponden como víctimas tanto si el agresor es o no es su padre.

Del mismo modo, establece el derecho a la prestación de orfandad en el supuesto de adopción cuando los rendimientos de la unidad de convivencia en la que se integra la menor no superen una cantidad determinada. Lo que ocurría hasta ahora es que, por ejemplo, si la asesinada no había cotizado lo suficiente a la Seguridad Social, la hija o el hijo huérfano no tenía derecho a la cuantía.

Labor de los juzgados especializados en violencia de género

Además, atribuye a los juzgados de violencia sobre la mujer la competencia sobre esos procedimientos. Hasta el momento, los juzgados que se ocupaban de tramitar las prestaciones no eran juzgados especializados en violencia de género. Para ello, el texto legal modifica la ley orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Herencias y exenciones tributarias

Asimismo, la ley agiliza los procedimientos de liquidación de las sociedades de bienes gananciales de las parejas para que los y las hijas de la mujer asesinada puedan heredar aunque su padre viva. Se pretenden evitar situaciones en las que se les pueda enajenar, por ejemplo, la vivienda familiar y puedan las niñas perder la parte de la herencia que les correspondería.

En este sentido, el dictamen interpela y modifica el Código Civil ya que cambia la regulación de las herencias de forma que establece el mismo criterio para estos huérfanos que para los que han perdido a sus dos progenitores.

En esta línea, la norma aboga por eximir a los huérfanos de abonar el impuesto de plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento Valor de los Terrenos de naturaleza urbana). Una serie de exenciones tributarias que tienen muy poco impacto en la recaudación global pero que mejoran significativamente las condiciones materiales de las personas en esta situación de orfandad.

El objetivo es acabar con la dramática situación

La exposición de motivos de la propuesta pone de relieve la dramática situación que viven estos hijos e hijas cuando sus madres son asesinadas, víctimas de la brutalidad machista.

Ya son 340 huérfanas por esta causa registradas desde el 1 de enero de 2013 hasta el día de hoy, según datos del Ministerio de Igualdad. Una cifra que alcanzaría los 529 si se suman las hijas mayores de edad.