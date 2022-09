Ley sanitaria, alquileres o limitación a las hipotecas: PSOE y Unidas Podemos multiplican sus frentes en el Gobierno

Las discrepancias en torno a asuntos clave para el final de la legislatura han multiplicado los frentes que mantienen los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición. No se trata solo de una cuestión numérica; el PSOE y Unidas Podemos discrepan en más cuestiones, pero también lo hacen de una manera más profunda, ya que muchas de ellas son trascendentales para alguno de los dos espacios.

El último desencuentro se ha dado en torno a la ley de equidad sanitaria, también conocida como 'ley Darias' (el apellido de la ministra del ramo). Este lunes se conoció que Unidas Podemos va a presentar enmiendas a esta norma, que se debate el jueves en el Congreso de los Diputados para que las Cortes la admitan o no a trámite.

Se da el caso de que, en apenas unas horas, este asunto se ha convertido en la discrepancia más urgente de resolver para el Ejecutivo de coalición. Lo es porque apenas quedan tres días para que se produzca la votación en la Cámara Baja, y la ley sanitaria no tiene, en ningún caso, garantizada su admisión a trámite, por lo que se podría dar el caso de que se tumbara en sede parlamentaria.

También lo es porque, en caso de fracasar en el Congreso, sería la primera norma que sale del Consejo de Ministros (tras redactarla el Ministerio de Sanidad) y no recibe el apoyo de las dos formaciones del Gobierno. En caso de que PSOE y Unidas Podemos no llegaran a un acuerdo y el espacio confederal optara por no apoyarla, sentaría un precedente desconocido en las relaciones entre ambos socios.

UP pide que la norma cierre cualquier puerta a más privatizaciones en la sanidad pública. A día de hoy, para el espacio confederal la ley Darias no elimina conceptos privatizadores que José María Aznar incorporó en la ley 15/1997 y, por ejemplo, se sigue recogiendo la posibilidad de realizar conciertos con la sanidad privada "de forma excepcional, justificada y motivada objetivamente, y solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos que integran el Sistema Nacional de Salud".

Según trasladan desde Podemos, esperan que esta situación se resuelva y se muestran optimistas porque "todavía hay margen para negociar hasta que la ley se vote, el próximo jueves". El PSOE ya ha recibido las enmiendas de su socio de Gobierno y, explican desde UP, "el cambio en la ley sería bastante sencillo a nivel jurídico".

Limitar precios y evitar desahucios: objetivos principales

La ley sanitaria no es el único frente en el Ejecutivo; la vivienda es otra de las grandes cuestiones pendientes de resolver que ha vuelto a golpear al Gobierno en las últimas semanas debido a dos situaciones: el bloqueo de la ley de vivienda en la Cámara Baja y la exigencia de Unidas Podemos de que su trámite avance de una vez, por un lado; y la propuesta de Podemos (y rechazo de los socialistas) a limitar la subida de las hipotecas de interés variable, por otro.

La ley de vivienda fue una de las normas que más costó aprobar en el seno del Ejecutivo, por la negativa del PSOE a regular los alquileres y limitar sus precios en las denominadas zonas de mercado tensionado, como exigía Unidas Podemos. Tras aprobarse y llegar al Congreso, la norma está paralizada en sede parlamentaria, y tanto Yolanda Díaz como Ione Belarra han pedido su desbloqueo urgente.

En el espacio confederal advierten de que la inflación puede dar lugar a situaciones en las que las familias no puedan pagar sus alquileres o sus hipotecas. Por eso, explican desde la formación morada, es prioritario prohibir de manera garantista los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, limitar la subida de las hipotecas de interés variable, regular los alquileres en las zonas de mercado tensionado y aumentar el parque de vivienda pública social con los inmuebles vacíos de la Sareb (unos 40.000, según cálculos del propio organismo).

Solo de esta manera, advierten desde UP, se podrá evitar una emergencia habitacional que derive en un auténtico drama para muchas familias. Con la limitación de los alquileres (a través de la ley de vivienda) y de las hipotecas (con la medida propuesta por Podemos para que los bancos limiten la subida de las hipotecas a sus clientes más vulnerables, en el marco del decreto de contingencia energética) se busca contener los precios.

Mientras que la prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y la detracción de inmuebles de la Sareb para aumentar el parque de vivienda pública tienen el objetivo de evitar el drama de aquellas personas que no pueden hacer frente al pago de sus alquileres o de sus hipotecas.

Tanto la sanidad como la vivienda son temas fundamentales e identitarios para Unidas Podemos, y en el espacio confederal insisten en que las decisiones que tome el PSOE en torno a estas dos cuestiones pueden definir la legislatura. Estos asuntos se suman a otros en los que existen discrepancias, como sucede en el caso de la enmienda que presentó el Grupo Socialista a la ley de protección animal para excluir de esta norma a los perros de caza, un movimiento que causa malestar a su socio.

En la actualidad, ambas formaciones negocian, además, los Presupuestos Generales del Estado, y hace apenas unos días la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y líder de Podemos, Ione Belarra, denunció que las conversaciones estaban encalladas.