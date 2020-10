El Grupo Parlamentario de Más Madrid y el de Unidas Podemos-IU han asegurado que acudirán a los tribunales "por el atropello democrático" que consideran que se produjo ayer en la Cámara regional al votarse por segunda vez la modificación de la Ley del Suelo, en la que no hubo quórum.

La Asamblea de Madrid volvió a votar por segunda vez este jueves la modificación del Proyecto de Ley del Suelo ocho horas después de que se aprobara por la mañana con los votos de PP, Cs y Vox. Finalmente, se aprobó con un número menor de diputados tras abandonar la sala los partidos de izquierda, por lo que tampoco hubo quórum (un mínimo número de miembros presentes para para dar validez a un acuerdo) como en la primera votación.

"Ayer en la Asamblea se produjo un doble secuestro de la legalidad y de los propios diputados. De la legalidad porque se aprobó la Ley del Suelo de Ayuso dos veces reconociendo que no había quórum. Y secuestro de los propios diputados a los que se trataron de encerrar bajo llave en el hemiciclo en el momento de la propia votación", ha lanzado el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, en declaraciones remitidas a los medios.

A su juicio, "ya es grave que la primera ley de Ayuso en toda la pandemia sea para facilitar la especulación", el mismo día que "decide ir a los tribunales para frenar medidas para contener el virus", pero es "gravísimo" que se aprobara "mediante un pucherazo parlamentario sin precedentes".

El portavoz de Más Madrid cree que el Ejecutivo autonómico "ha perdido el control de la pandemia" y que "está costando miles de vidas". "Anunciamos que acudiremos a los tribunales para restituir la legalidad en la Comunidad y redoblaremos nuestros esfuerzos para que la Comunidad tenga un Gobierno que esté a la altura de las circunstancias", ha aseverado.

"Se ha sentado un precedente muy peligroso: si al presidente no le gusta el resultado de una votación puede repetirla", han criticado los socialistas

Desde Unidas Podemos-IU han reiterado "el carácter fraudulento de la doble votación" y han condenado que la Asamblea de Madrid decidiera, "con nocturnidad", repetir la votación "sin previo aviso y tratase de cerrar la cámara para forzar el quórum". Finalmente, se volvió a aprobar la Ley "incluso con menos diputados presentes, siendo igualmente inválida la votación". "Es un atropello a la democracia madrileña que no dudaremos en llevar a los tribunales", han aseverado.

Para los socialistas, más allá de este caso concreto, "se ha sentado un precedente muy peligroso", ya que si al presidente no le gusta el resultado de una votación, "puede repetirla en el momento del día que le parezca más conveniente, sin haberse aprobado la alteración del orden del día y sin previo aviso a los diputados".

Durante las votaciones

Este jueves por la mañana, a la hora de la votación, PSOE y Podemos solicitaron a Juan Trinidad, que leyese, por un lado, un artículo concreto del Reglamento de la Asamblea y, por otro, el 119.3 del Estatuto de Autonomía, donde se específica que el voto del diputado es "personal e indelegable".

Posteriormente, el portavoz adjunto de Podemos, Tito Morano, pidió a la Presidencia que se especificara si había quórum. Este extremo fue ratificado por la Secretaría General.

Al haber restricciones de aforo de la Cámara autonómica por las medidas tomadas por el coronavirus, solo se permite la entrada a 70 parlamentarios, con carácter proporcional a la representatividad. Así, la votación quedó 36 a favor y 19 en contra.

Tras esto, Morano volvió a pedir la palabra e indicó que no se encontraba el quórum en su totalidad por lo que pedía que se anulase lo aprobado. El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, criticó la "artimaña" que intentó, a su parecer, el parlamentario y dio por zanjado el debate.

Ya a la noche, Juan Trinidad indicó que como en ese momento se encontraban los diputados suficientes y había "quórum" mediante el artículo 127.2 concedía la petición inicial de Jacinto Morano (Unidas Podemos).

"Pido la votación de esa votación, dado que ha habido dudas en cuanto al quórum. Tengo dudas personalmente en el momento de la votación de la gente que ha entrado y salido", reconoció el presidente del Parlamento autonómico.

El diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano insistió en que esta mañana no había habido quórum y que no estaban los 70 diputados presentes, por lo que en ese momento es cuando considera que debería haberse anulado la normativa al no poderse votar porque no había el número de diputados necesarios. En ese caso, ha explicado, se debería haber suspendido la sesión por dos horas por la mañana y haber tratado de buscar el quórum.

A juicio del parlamentario, la votación que proponía Trinidad "estaba fuera del orden del día" y ha roto "la unidad".

Trinidad le afeó que no se puede abandonar el hemiciclo cuando se va a votar, algo que han hecho algunos diputados "de forma torticera". "Como usted mismos ha generado esas dudas ahora vamos a hacer caso a su petición", trasladó el presidente, cuando en ese momento comenzaron a cerrar las puertas del hemiciclo para proceder a la votación ante la queja de la bancada de los grupos de izquierdas.

Finalmente, Trinidad ordenó que abrieran las puertas los servicios de la Cámara y estos diputados decidieron salir del hemiciclo y volver a no votar la ley.

Así, un total de 36 parlamentarios votaron la normativa y el resto no. "Vuelve a no haber quórum porque se ha hecho un uso torticero del reglamento y hay fraude de ley, por lo que queda aprobada esta ley", zanjó el presidente de la Asamblea.