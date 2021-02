La oposición al borrador de la ley 'trans' elaborado por el Ministerio de Igualdad crea extrañas alianzas. Este martes, dos formaciones ideológicamente antagónicas habían decidido unir fuerzas para mostrar su rechazo al texto dado a conocer la semana pasada por el equipo que dirige Irene Montero. Se trata del Partido Feminista, autodefinido como marxista-feminista y el ultraconservador Instituto de Política Social (IPS), una "entidad cívica" que tiene entre sus planteamientos la defensa de la familia tradicional.

En el último momento, sin embargo, el Partido Feminista que lidera Lidia Falcón ha decidido no acudir a la convocatoria. En declaraciones a la agencia Europa Press, Falcón ha justificado esta ausencia por las amenazas de agresiones y escraches que han recibido en las redes sociales y las "amenazas de todo tipo".

La decisión de desmarcarse en el último momento ha sido tomada por la comisión política del Partido Feminista por mayoría. "Yo no he tenido inconveniente de aceptar el consejo de las compañeras, pero quiero que quede claro que no he dejado de ir por miedo", afirmó Falcón a Europa Press.

No es el primer revés que sufre esta convocatoria. En un principio había sido convocada por tres organizaciones. Sin embargo, la Confluencia Movimiento Feminista, que también figuraba en la convocatoria inicial, decidió el lunes no participar por no compartir los postulados del IPS.

El Instituto de Política Social tiene entre su ideario político la oposición al aborto y a la ley de eutanasia (entiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural); defiende la existencia de multitud de denuncias falsas en relación a la violencia de género y apuesta por el modelo de familia tradicional, entre otros postulados. Entre sus aliados naturales reconoce que están organizaciones ultracatólicas como la Asociación Española de Abogados Cristianos, la Comcapa, el Foro de la Familia, el Instituto de Política Familiar o la Fundación RedMadre, con quienes afirma tener afinidad ideológica.



Su presidente y fundador, Pablo Hertfelder García-Conde, es hijo de Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Políticas Familiar y al que muchos medios vinculan con la organización ultracatólica El Yunke.

La presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón, había defendido la realización de la rueda de prensa conjunta afirmando que estarán con "todos aquellos que estén en nuestra línea de lucha", puesto que somos "un partido no una secta". Sin embargo, la decisión de Partido Feminista podría estar más ligada a la oposición interna a compartir escenario con este organización ultracatólica y conservadora, más que a las amenazas directas en redes sociales.

La formación que lidera Falcón fue expulsada de la coalición Izquierda Unida en febrero del año pasado por "mantener posiciones contrarias a las aprobadas en los órganos del IU" precisamente después de que el partido que lidera Lydia Facón hiciera público un manifiesto oponiéndose a las leyes en favor de los de derechos 'trans', impulsados por Igualdad.

Falcón también recibió duras críticas por publicar un artículo de opinión sobre la ley trans en la plataforma ultraconservadora Hazte Oír. A raíz de la publicación de dicho artículo, la dirección de Público suspendió su colaboración con este medio al considerar incompatible con sus principios editoriales la participación de Falcón en plataformas ultraconservadoras