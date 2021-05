"Este Gobierno, que se dice de izquierdas, no ha actuado como tal. Señores del PSOE, ustedes están en la Moncloa para aplicar el programa de Gobierno, un programa que incluía la regulación del precio del alquiler, y no lo han hecho. Están incumpliendo sus compromisos, uno tras otro, y evitando hacer políticas de izquierdas, que son la razón por las cuales le votaron", ha sostenido este martes la diputada de ERC Pilar Vallugera durante el debate de una proposición no de ley de Vox sobre vivienda, que previsiblemente será rechazada el próximo jueves.

En esencia, la propuesta de la ultraderecha, criticada por todas las fuerzas de la Cámara Baja, excepto por el PP, pretende "facilitar que los precios del alquiler suban tanto como el arrendador lo desee y bajar los impuestos a los promotores inmobiliarios", como ha resumido la parlamentaria del grupo republicano. La iniciativa, de carácter ultraliberal, rechaza el control sobre los precios del alquiler y el intervencionismo del Estado para defender que el mercado se regule solo.

En cualquier caso, el debate de la proposición ha coincido en plena discusión en el seno del Gobierno sobre la futura Ley de Vivienda en la que trabajan el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos y el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra. Los partidos que forman el Ejecutivo de coalición, PSOE y Unidas Podemos, pactaron en el acuerdo de Gobierno la regulación de los precios del alquiler y permitir mecanismos para frenar las subidas abusivas de las rentas. Si bien, tras meses de negociaciones, los partidos mantienen diferencias sobre los alquileres: el PSOE rechaza controlar los precios, como defiende Unidas Podemos, y apuesta por incentivos fiscales en el IRPF.

Por ello, y a colación de esta iniciativa de Vox, la diputada de ERC ha urgido al PSOE a superar esas reticencias para que el Gobierno aplique "medidas efectivas" en ámbitos clave como la vivienda, ya que, en caso contrario, "se abre una ventana de oportunidad para que la extrema derecha cuele sus mentiras e inocule el miedo en todos los ámbitos de la cotidianidad de las personas. Y es ahí donde debemos hacer un frente".

Asimismo, Pilar Vallugera ha sostenido que el descalabro del PSOE madrileño en las elecciones autonómicas del pasado martes se debe a que "se están quedando cortos en políticas de redistribución de riqueza, en políticas que impacten de manera directa en las condiciones de vida". De esta forma, ha avisado: "Se van a hundir, se están hundiendo, y van a dejar este Estado en manos de la derecha y de la ultraderecha por no cumplir los pactos de la legislatura y por cobardía en aplicar sus propias políticas".

PSOE y Unidas Podemos mantienen sus diferencias

La mayoría de las fuerzas del arco parlamentario han echado por tierra la proposición de Vox, una medida que "nos llevaría a la España de los pelotazos urbanísticos, de la corrupción y de la venta de vivienda a los fondos buitre", ha señalado el diputado socialista Manuel Arribas. En este sentido, el parlamentario ha defendido que la vivienda es una "necesidad" y se ha referido, sin incidir demasiado, en la postura de su partido de cara a la futura norma: "Hay que gobernar para todos y por eso daremos seguridad jurídica a arrendadores y arrendatarios".

Su homóloga de Unidas Podemos Pilar Garrido ha dejado un recado a sus socios, aunque sin dirigirse al PSOE, a cuenta de unas declaraciones de Ábalos en las que dijo que "la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado". De esta forma, la diputada del espacio confederal ha remarcado que "si pensamos que la vivienda es un bien de primera necesidad, no puede considerarse un activo financiero". Sobre los paradigmas que se abren para afrontar la problemática del alquiler, Garrido ha dejado clara la postura de Unidas Podemos en torno a esta cuestión: "Entender la vivienda como un bien de primera necesidad, como un derecho y que defiende la función social de la vivienda".

El portavoz de EH Bildu en la Cámara Baja, Oskar Matute, ha hecho una radiografía de la situación actual de la vivienda en España para desmontar la iniciativa de Vox. "Hay 26 millones de viviendas en el Estado español, de las cuales 3,4 millones están vacías. Cuatro millones de personas viven en exclusión severa y otros 2,1 millones de personas viven con temor a perder la vivienda, no por ocupas, sino por los bancos o fondos buitre", ha detallado a tenor de los datos que se desprenden del Ministerio de Interior, del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Informe de Foessa de 2020. "La vivienda es un derecho, no un bien. Los derechos que se compran con dinero, no son derechos, sino privilegios", ha zanjado.