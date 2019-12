Hay un lema que la Ertzaintza no quiere ni oír. Y si lo oye, responde con multas vía Ley Mordaza. El lema “vergüenza me daría ser policía” llegará este jueves al juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao, que deberá dirimir si la sanción impuesta a Eduardo González, un conocido militante del movimiento memorialista y antifascista vasco tiene razón de ser o si se trata, tal como denuncia el afectado, de un golpe directo a la libertad de expresión.

17 de marzo de 2018, Plaza Moyua de Bilbao. En una fría mañana, unas cincuenta personas protestan en el centro de la capital vizcaína contra la Ley Mordaza. No estaban solas: ese mismo día, casi medio centenar de ciudades habían organizado acciones similares contra la norma represiva que instauró el Gobierno de Mariano Rajoy.

“Surrealista”, resume González cuando trae a su memoria lo vivido aquella jornada. “Llevábamos veinte minutos de concentración y no había pasado absolutamente nada –relata–. Justo cuando estábamos por terminar aparecieron dos furgonetas de la Ertzaintza. Dieron un volantazo, se dirigieron hasta la fuente y, tras descender de los vehículos, fueron directamente hacia mí”.

Este militante del colectivo Sare Antifaxista (Red Antifascista) había sido el encargado de legalizar la concentración. “Acompáñeme que le vamos a denunciar”, le dijeron los ertzainas. ¿El motivo? Los agentes alegan que durante el acto se coreó “vergüenza me daría ser policía”, una frase que González asegura que no se cantó textualmente así, sino con algún matiz. Sin embargo, no valió de mucho su explicación: hubo una multa de 80 euros que el afectado ha recurrido.

“No es por el dinero, sino por la libertad de expresión. Hemos recurrido porque sentimos que es injusto y denunciable: lo que buscan es coartarte para que la próxima vez no te movilices”, remarca.

Multa a comparsero

González no va a estar solo este jueves en los juzgados de Bilbao: allí también declarará Arkaitz Zarraga, un militante del colectivo Hau Pittu Hau que fue multado vía ley mordaza. Entonces el motivo no fue gritar una consigna, sino pedir que un policía municipal le hablase en euskera.

Este caso se registró a finales de agosto de 2018, cuando integrantes de Hau Pittu Hau participaban en las tareas de desmontar las txosnas (casetas) de las fiestas populares de Bilbao. Zarraga mantuvo una discusión con un agente municipal, a quien pidió que le hablase en euskera.

El comparsero denunció posteriormente que había recibido dos multas por 900 euros vía ley mordaza. Su caso llegó incluso al pleno del ayuntamiento de Bilbao, donde el alcalde, Juan Mari Aburto, relativizó los hechos y negó que la multa fuese por la petición del ciudadano de que el funcionario policial le hablase en euskera.

Coincidiendo con las declaraciones de Zarraga y González, distintos colectivos han llamado a concentrarse este jueves a la mañana frente al Palacio de Justicia de Bilbao.