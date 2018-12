El economista y pensador alemán Karl Marx sigue dando guerra. Los organizadores del coloquio 200 años con Marx, un acto de corte académico moderado por la exedil de IU en Sevilla, Paula Garvín, en el que iban a participar como ponentes dos catedráticos, Francisco Sierra y Carlos Arenas, y dos profesores, Asumpta Sabuco y Joaquín Urías, han decidido suspenderlo, molestos porque la Universidad de Sevilla optara por cambiarles a última hora el lugar de celebración "por razones de seguridad", según lamentan.

A la misma hora del coloquio, la asamblea antifascista de Sevilla tiene convocada una concentración a la puerta del rectorado, justo debajo del paraninfo. No deja de tener un toque irónico, ciertamente, que los responsables del Rectorado decidan cambiar de lugar un coloquio sobre Marx debido a una concentración antifascista en las cercanías.

"Estamos molestos. Es un acto académico y es la segunda vez que nos cambian", dice el catedrático Sierra

"Estamos molestos. Este es un acto académico y es la segunda vez que nos lo cambian. Ya nos pidieron cambiar el día y lo aceptamos. Y ahora, anoche, a las nueve, por un correo electrónico, a última hora, nos dicen que si podemos cambiar de sitio. Irnos al Pabellón de Méjico. El gerente [de la Universidad, Pedro García] ha decidido por razones de seguridad, porque se iba a producir a la misma hora, frente al rectorado, una manifestación antifascista, suspender la actividad en el paraninfo. Y ya por dignidad nos hemos planteado no hacer el acto", afirma a Público Francisco Sierra, catedrático de Teoría de la Comunicación, cuyo grupo de investigación Compolíticas, junto a la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), eran los promotores del coloquio.

La Universidad no desmintió que las razones de seguridad fueran las que motivaban el traslado y afirmó a Público que se les ofreció otro lugar, el Pabellón de México, para celebrar el acto.

Prosigue el catedrático Sierra su reflexión: "Se ha sobredimensionado que hubiera un conflicto. Esto es un acto académico, una actividad intelectual. Y a efectos del público que va a ir, que es variopinto, desde militantes de partidos y sindicatos, a profesores, gente de movimientos sociales y de movimientos estudiantiles, no veo problema de seguridad por ninguna parte".

"Esto se debe más a esta exarcebación en la que están las instituciones. Salvo que hayan llegado amenazas, información que no se me ha trasladado, no entendemos las razones del cambio. No le veo yo ningún problema", remata Sierra su razonamiento. "Por dignidad, nos pensaremos mucho hacer cosas con la Universidad", apostilla.

Causas sobrevenidas

Este es el relato de los hechos que hace la Fundación de Investigaciones Marxistas en un comunicado: "A las 21.04 horas de la ayer, la Fundación de Investigaciones Marxistas tuvo conocimiento a través del Área de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, que el acto en conmemoración del 200 aniversario del Karl Marx a celebrar hoy miércoles a las 18 horas “por causas sobrevenidas de última hora, no podrá realizarse en el Paraninfo de la Universidad”.

El acto consistía en una sucesión de ponencias a cargo de catedráticos y profesoras de la Universidad de Sevilla

La Fundación afirma en un comunicado "que el acto consistía en una sucesión de ponencias a cargo de catedráticos y profesoras de la Universidad de Sevilla, enfocadas a aportar desde su saber académico y en forma de coloquio lo que Marx significa y ha significado". Así, el catedrático de Historia económica Carlos Arenas tenía preparada la conferencia titulada Marx y España. El catedrático de teoría de la Comunicación Francisco Sierra, Cinco tesis marxistas para nuestro tiempo. El profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías, Los derechos y la represión. Actualidad de la visión marxista, y la profesora de Antropología Assumpta Sabuco: El fetichismo de la mercancía.

En definitiva, se trataba de "un coloquio que pretendía reflexionar sobre la actualidad del pensamiento marxista desde diversas disciplinas". "En conversaciones con el equipo de gobierno de la Universidad, esta Fundación ha podido saber que la causa es que el acto coincidía con una asamblea de estudiantes de carácter ‘antifascista’ convocada a las puertas del edificio", agrega la Fundación. Y remacha: "Desde la Universidad se nos ha ofrecido la posibilidad de celebrar el evento en el Pabellón de México, opción que ha sido rechazada por inviable con tan poco tiempo de margen en tanto supondría un fallo organizativo de esta Fundación".