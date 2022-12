El librero nazi Pedro Varela arremete contra 'Público' durante un nuevo alarde supremacista y tránsfobo

El público escuchaba en silencio. Sobre el escenario estaba Pedro Varela, el gran referente de los neonazis españoles y uno de los pocos hitlerianos juzgados en España por difundir ideas genocidas. Era la mañana del domingo 6 de noviembre, faltaban pocos días para otro juicio por propagar el odio y Varela, con su traje habitual, no tenía previsto moverse ni un milímetro de su guion.

"Vas por la calle en Madrid o Barcelona y ves chicos negros, guapos, altos, fornidos, que miden 1,90. Van a ser los dueños de la situación y los dueños del país. ¿Creéis que ellos os van a pagar las pensiones?", fue una de las afirmaciones que lanzó el dueño de Librería Europa durante la conferencia celebrada ese día, según consta en un video que acaba de ver la luz.

La intervención del activista nazi tuvo lugar el pasado 6 de noviembre en el marco de las XVI Jornadas de la Disidencia organizadas por la editorial ultraderechista Fides. El evento, que se iba a celebrar inicialmente en una sala de conferencias de la calle Hilarión Eslava de Madrid, tuvo que cambiar de ubicación tras la difusión de una noticia sobre dicho encuentro por parte de Público.

Ese cambio de localización enfadó a Varela, quien no dudó en arremeter contra este periódico. "Como sabéis, los amantes de la libertad de expresión y de la democracia han intentado y han conseguido anular la sala de Madrid que desde hace años utilizábamos para esta concentración", afirmó.

"El periódico Público, un panfleto de la extrema izquierda, anunció la dirección donde iban a tener lugar las decimosextas jornadas de la disidencia, y animó a las chusmas antifascistas a que llamaran, molestaran, indignaran a los propietarios de aquel local para que finalmente nos prohibieran acceder al mismo y celebrar las disidencias", continuó.

Este veterano activista nazi se refirió además a un capítulo de la serie Cuéntame en el que se alude a su librería, situada en Barcelona y dedicada a la venta de materiales nacionalsocialistas. "La propaganda contra este pequeño grupo de 200 o 300 personas hoy aquí es tremenda. Un periódico como Público, un programa de televisión como Cuéntame, dedican parte de sus esfuerzos a combatir la difusión de nuestro pensamiento y de nuestra lucha", advirtió.

Según estableció el Juzgado Número 11 de Barcelona en 2010, ese "pensamiento" y esa "lucha" implican un delito de difusión de ideas genocidas. Varela estuvo preso entre diciembre de 2010 y marzo de 2012.

En 2016, tras una redada contra la librería nazi en la cual los Mossos d'Esquadra intervinieron 15.000 libros que enaltecían el genocidio, el activista permaneció algunos s días en busca y captura hasta que se entregó en comisaría. Entonces pagó una fianza de 30.000 euros y volvió a la calle.

Hoy está pendiente de un nuevo juicio. La Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación ha pedido 12 años de prisión por enaltecimiento, justificación y negación del Holocausto y por delitos de incitación al odio contra judíos, migrantes, musulmanes y homosexuales, entre otros, así como el cierre definitivo de su negocio, la librería Europa de Barcelona.

"No temáis a la prisión ni a la persecución"

"¿Quién no ha estado en prisión de aquellos que tenían algo interesante que decir? No temáis a la prisión ni a la persecución, porque son medallas que os ponen en el más allá", afirmó durante la conferencia del pasado 6 de noviembre, celebrada pocos días antes de que tuviese que afrontar otro juicio en Málaga a raíz de una denuncia formulada por el Movimiento contra la Intolerancia que dirige Esteban Ibarra.

El fiscal de este caso –que ahora está pendiente de resolución– pidió tres años y medio de prisión para Varela por un delito continuado de provocación al odio y a la discriminación debido al contenido de unas conferencias ofrecidas en Sevilla y Málaga, dado que sus manifestaciones crearon "un evidente sentimiento de hostilidad hacia los colectivos afectados (migrantes africanos, musulmanes o judíos, fundamentalmente) que generó un objetivo peligroso para la pacífica convivencia", afirma el Ministerio Público.

En la charla del pasado 6 de noviembre en Madrid, Varela volvió a incidir en cuestiones similares. Entre otras cosas, vinculó la llegada de personas migrantes con el "aumento de violaciones en las calles españolas, incluida Valencia". "Los españoles son gente pacífica, casi todos tienen pareja, novia, familia… tiene una cultura de respeto hacia la mujer, cosa que no ocurre con estos inmigrantes", sostuvo.

En otro momento de su intervención aseguró que "hacen falta 60 millones de negros para ocupar el lugar de 100.000 abortos anuales que tiene España". Señaló además que los inmigrantes "van a buscar pareja en España, y si las españolas no se deciden a formar pareja, ocurre lo que está ocurriendo".

Varela no solo no dudó en referirse a sí mismo como "nacionalsocialista", sino que reivindicó también el papel de las 'Napola', los internados masculinos de las Juventudes Hitlerianas que servían como escuela de las élites nazis. En esos centros "los educaban en la austeridad, orden y disciplina" y les ofrecían "un sentido de misión en la vida", según su interpretación.

Animó a fundar "esas células de hombres cristianos, blancos y europeos"

"¿Qué tenemos que hacer nosotros para enfrentarnos a este mundo? No podemos organizar las Napola, porque las van a prohibir, pero sí pero sí podéis formar una Napola en vosotros mismos, en vuestra familia, en vuestros círculos de amigos". "Habéis de formar a la juventud, a vuestra familia, a los niños y en vosotros mismos –remarcó– en el carácter de los chavales de las Napola".

El librero nazi proclamó que "la resistencia ha de ser no solo política, ideológica y humana, sino también familiar, ética y religiosa", al tiempo que animó a sus seguidores a tener hijos y "fundar esas células de hombres cristianos, blancos y europeos que, con respeto y buena vecindad con otras razas y culturas, prefiere defender lo propio a sucumbir".

"Lo que ocurrió en Auschwitz"

Alegó que en España hay una "paulatina pérdida de la libertad de expresión" y cargó contra la Ley de Memoria Democrática, a la que comparó con las leyes alemanas que persiguen la apología nazi. "En Alemania, como sabéis, toda la cuestión de lo que ocurrió, de lo que no ocurrió o pudo haber ocurrido en Auschwitz no es debatible, no es discutible –indicó–. Cualquier alemán que pretende defender la propia identidad es sospechoso de Auschwitz".

A su juicio, "esta dictadura contra la libertad de expresión existe también aquí. Esta ley de memoria histórica y de cancelación de la cultura blanca se lleva a cabo en todos los países occidentales".

Incluso aseguró que la persecución legal contra la difusión nazi en Alemania es una "espada de Damocles que está encima de todo alemán para que cualquier posible resistencia a la invasión cultural y étnica del país no tenga lugar".

"¿Dónde van los transexuales?"

Su discurso también estuvo cargado de transfobia. "He leído un chiste muy curioso el otro día. – Oye papá, ¿las mujeres van al ginecólogo, verdad? – Sí. – ¿Y los hombres van al urólogo? – Sí. - ¿Y dónde van los transgénero? – No lo sé chico, igual al psiquiatra". Según se aprecia en el video, la broma tránsfoba estuvo seguida de carcajadas y aplausos por parte de los ultraderechistas que poblaban la sala.

"Esto lógicamente es un chiste, porque si no me van a poner un pleito los transgénero. El humor es lo que es, pero esa es la realidad biológica. Tú te puedes sentir lo que te dé la gana, pero la biología dice o eres hombre o eres mujer, o al urólogo o al ginecólogo, no puedes ir a otro sitio", remató.