Estupor y cierto malestar ha causado en las filas del Partido Socialistas de Madrid (PSM) la llamada realizada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; en la que la animaba a presentarse de nuevo a la reelección por otro partido, según informó el lunes El Confidencial.

Distintos dirigentes madrileños consultados por Público se mostraron asombrados porque, de nuevo, desde el PSOE se está ensalzando la figura de una adversaria política, recordando las informaciones de hace unos meses que apuntaron a que el propio secretario general del partido, José Manuel Franco, había coqueteado con la posibilidad de que la Alcaldesa fuese la candidata de los socialistas.

Además, en el PSM se cree que esta petición de Sánchez sólo beneficia a Carmena, no sólo por poner en valor su figura, sino porque la empodera ante las presiones que tiene de Unidos Podemos para presentarse a unas primarias o para la elaboración de la lista.

No obstante, el propio Franco no se mostró este lunes tan animado con la información, ya que en tono seco dijo que desconocía que se hubiera producido esa conversación y en los términos citados pero, además, dejó muy claro que quien sea cabeza de lista por Madrid se tendrá que someter a unas primarias para que decida la militancia, descartando ya un “dedazo” desde Ferraz o desde el propio PSOE madrileño.

Franco, además, en declaraciones a Europa Press, remarcó que el PSM presentará una candidatura para ganar, “y se presente la señora Carmena o no se presente, llevaremos a un candidato que decidirán las bases y que será ganador". A su parecer, "hay una percepción de que el PSOE va a salir con su propio proyecto a ganar las elecciones y eso es lo esencial".

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, con el secretario general del PSM, José Manuel Franco. EFE/Mariscal

Sin embargo, la sensación contraria reina en algunos dirigentes del PSM que entienden la petición de Sánchez como un reconocimiento explícito de que no ha encontrado un nombre para Madrid, y que se conforma con reeditar un Gobierno de izquierdas aunque siga siendo liderado por Manuela Carmena.

De hecho, entre la rumorología se dice que varias personas ya rechazaron la propuesta del líder del PSOE para encabezar la lista de Madrid, y se citan los nombres de Josep Borrell y Fernando Grande-Marlasca, aunque a ambos se lo propuso antes de llegar al Gobierno.

Sánchez ha mantenido que tiene dos o tres nombres para la Alcaldía de Madrid y que los empezaría a negociar después del verano. Al principio, se habló de que sería una mujer la cabeza de lista pero, en las últimas semanas, no se descarta que el candidato sea hombre.

El proceso interno, no obstante, no se iniciará antes del mes de octubre y, salvo que se ponga sobre la mesa un nombre muy potente que no admita discusión y de consenso previo, habrá convocatoria de primarias, ya que en el PSM muchos rechazan repetir la operación de situar a un “mirlo blanco” -que ha fracasado varias veces-, y apuestan por dirigentes del partido que llevan toda la legislatura trabajando en las instituciones desde la oposición.

De hecho, distintos sectores del PSM madrileño están manteniendo ya reuniones discretas para tantear diversas opciones, de tal forma que si no convence la propuesta que pudiera llegar desde Ferraz, tener ya una candidatura alternativa para el proceso de primarias.