Cayetana Álvarez de Toledo repetirá como número uno por Barcelona en las elecciones del 10 de Noviembre. La actual portavoz del PP en el Congreso fue la única diputada que los 'populares' obtuvieron en Catalunya superando mínimamente la barrera del 5%, con 155.504 votos. El Partido Popular de Catalunya (PPC) es una fuerza residual en la región, cuya supervivencia peligra. Con la elección del nuevo presidente, Alejandro Fernández, hace apenas un año, Pablo Casado quería darle un nuevo rumbo al partido.

En la reunión mantenida este jueves en el Congreso con todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular, Álvarez de Toledo ha confirmado que volverá a presentarse por Barcelona y ha pedido la colaboración de todo el grupo, según detallan fuentes allí presentes a Público. La dirigente prevé que la suya será una campaña compleja, con la sentencia del procés a la vuelta de la esquina. Una sentencia que de ser condenatoria provocará un contundente rechazo por parte de la sociedad civil. "Deseadme suerte", les ha dicho la portavoz.

Desde el PP se le quiere dar un mayor protagonismo a Catalunya y han anunciado que trabajarán para tratar de sacar, además del de Barcelona, otro escaño en Lleida y en Tarragona. En el partido, además, presentarán en los próximos días un "Libro Blanco para la libertad en Catalunya" que tiene como objetivo "revertir la expulsión del Estado en esta comunidad autónoma".

Las fuentes consultadas no ocultan que la candidatura de Álvarez de Toledo surgió desde Génova para contraponer su perfil a de la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, jefa de la oposición en el Parlament estos últimos años. Lo hizo con el beneplácito de Casado y Fernández, pero no del resto del grupo catalán, que se sintió "ninguneado": "Las encuestas daban muy mal... era un necesario un golpe de mano para enderezarlas. Teniendo a Inés Arrimadas en la portavocía de Cs para hablar en primera persona de la situación de Catalunya, se quería alguien con perfil similar".

En Génova la decisión de Álvarez de Toledo preocupa, aunque también admiran su determinación: "Se le ofrecieron varias cosas, todas en el entorno de Madrid y no las aceptó. Quiere asumir el reto de ir por Barcelona, aunque exista la posibilidad de que no salga", detallan a este diario. Subrayan, al mismo tiempo, que no hay ninguna encuesta que augure que los 'populares' se quedarán sin ese escaño. Pero el procés puede alterar la situación.

En el PPC creen que Génova no entiende Catalunya

La decisión de colocar a Álvarez de Toledo como cabeza de lista por Barcelona no fue bien recibida en el seno del PP catalán, más allá de Fernández. "Cuando te traen a una persona de fuera, estás minusvalorando lo que hay allí", señalan. En el PPC tienen la sensación de que son "poco útiles" para los intereses de Génova y que la dirección de su partido vive ajena a la realidad de la región. "El discurso de Casado durante la campaña del 28 de abril se dirigió para obtener votos en el resto de España, no en Catalunya", critican. "Y así nos fue".

En el PPC no están satisfechos con el nuevo rumbo de la formación y se amparan en los resultados electorales obtenidos. Creen que la función de Álvarez de Toledo durante la campaña fue posar "para la foto" y no preocuparse "por entender de dónde vienen los problemas": "Los titulares no nos sirven de nada si no conseguimos hacer que nuestro mensaje llegue" explican fuentes del partido en Catalunya a este diario.



Maroto seguirá como senador en Castilla y León

El ex número tres del partido y actual portavoz en el Senado, Javier Maroto, no concurrirá en ninguna listas electoral el 10 de Noviembre, así lo han confirmado fuentes de su entorno este mismo jueves. El exalcalde de Vitoria concurrió el pasado 28 de abril de número uno por Álava, pero se quedó sin el último escaño que se repartía en la provincia, que cayó en favor de EH Bildu por apenas 400 votos de diferencia.

Maroto es ahora militante del PP de Castilla y León y logró ser senador —no sin polémica— vía designación autonómica, es decir, sin pasar por las urnas, aprobado con el voto a favor de su grupo y Ciudadanos en las Cortes de la comunidad. Actualmente está empadronado en Sotosalbos (Segovia), un municipio de apenas 100 habitantes.

En el PP explican su continuidad en el cargo como un ejercicio de "compromiso". Es lo lógico y normal", apuntan desde el PP después de las críticas generadas por la oposición. El grupo socialista votó en contra de la elección de Maroto —lo que implicó votar en contra de los senadores socialistas— porque, a juicio de Luis Tudanca, el PP quiso hacer pasar un "trágala" eligiendo a Maroto "en fraude de ley".