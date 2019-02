El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha considerado este lunes que la petición de información de Vox presentada en el Parlamento andaluz en relación con los nombres y apellidos y número de colegiados de los trabajadores de Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género "va contra principios, valores y leyes" y, además, espera que la mesa no admita dicha petición. Y la secretaria general del PP-A, Loles López, ha dudado este lunes de que la petición que ha hecho Vox, tachada de "listas negras" por la oposición y que ha causado un rechazo social prácticamente unánime, llegue siquiera a calificarse por parte de la Mesa de dicha institución. Es decir, que PP y Ciudadanos no le van a dar a Vox, en esta ocasión, lo que pide.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla este lunes, Marín ha dicho que Vox parece que "no ha consultado el portal de transparencia" porque ahí están, según ha asegurado, todos los datos que esta formación reclama, pero sin datos personales por cuestiones de protección. En este punto, el vicepresidente ha aseverado que Ciudadanos "no se va a saltar" la ley de protección de datos y su posición es "clara".

Marín ha apuntado que es la Mesa del Parlamento la que tiene que votar el asunto y él espera que la propuesta "no salga adelante" porque "iría en contra de principios, valores y leyes" que no se pueden dejar de tener en cuenta y menos en materia de Violencia de Género en una administración. "Yo no estoy dispuesto a hacerlo", ha insistido, al tiempo que cree que el PP "tampoco va a votar en contra de lo que diga una ley" aunque desconoce las intenciones de los populares.

Protección de datos

Por su parte, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, López ha indicado que "lo mismo ni se califica porque choca con la Ley de Protección de Datos", al tiempo que ha querido dejar claro que desde el Gobierno andaluz y desde su partido no se va a dar "ni un paso atrás" en la protección de las víctimas de violencia de género.

La número dos del PP-A ha dicho que cree "firmemente" en la igualdad y en la defensa y protección de las mujeres víctimas de violencia de género. "Comparto muchas cosas con mi partido, pero ésa de forma férrea", ha insistido Loles López.

"Con la violencia de género ni un paso atrás y en igualdad entre hombres y mujeres todas las medidas que se adopten, hacia adelante y cogidos de la mano", ha zanjado la secretaria general de los 'populares' andaluces.



Mientras, el presidente del Grupo Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, ha insistido este lunes en defender la petición de información que han presentado sobre los datos de trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, apuntando que necesitan esos datos para "investigar graves irregularidades" que se han detectado y porque los "demás partidos no están por la labor".

"Hay inocentes condenados y menores y sus familias destrozados.

Hay corrupción y la quieren seguir tapando. No lo permitiremos aunque nos insulten", ha señalado Serrano en su cuenta en Twitter.