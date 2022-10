Así llamó el jefe de gabinete de Ayuso sobre la Policía Local: "Son unos chulos y deberían cobrar la mitad"

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, calificó en 2009 a la Policía Local como "unos chulos que deberían cobrar la mitad".

El vídeo que recoge el momento se ha reproducido este martes en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde se ha reprobado al exvicepresidente Pablo Iglesias por ironizar en La Base sobre el lawfare contra Isa Serra por su participación en una protesta contra un desahucio en 2014.

Durante el pleno de este martes, el diputado de Más Madrid, Miguel Montejo, ha proyectado este vídeo en el que se puede ver al jefe de gabinete de Ayuso llamar "chulos" a los agentes de la Policía Local. "Tendría que ser la más cercana, la del barrio. Ahora son unos tíos que llevan las botas por aquí, bien puesta la 'chisma', cobran un montón de euros del alcalde. Ahora son unos tíos que llevan las botas por aquí [...] cobran un montón de euros del alcalde. ¿Y qué hacen, además de ponerse chulos? La Policía local de Madrid es la más chula del mundo".

Sus palabras contra el cuerpo no se quedaron ahí: "Yo creo que las Policías locales y Policías autonómicas tienen que tener, para empezar, la mitad de sueldo. Para seguir, la mitad de medios. Y después, un respeto al ciudadano, que no tienen. Y ahora por favor que apunten mi coche y me pongan las multas que les dé la gana".

Este martes, la reprobación a Iglesias —impulsada por Vox— ha salido adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox. "Podríamos debatir si hay que reprobar estas manifestaciones o declarar persona non grata, da igual, y podría simplemente declararles personas muy ratas y muy indecentes, por comunistas, proetarras, por cobardes y por miserables. Viva la Policía Municipal de Madrid. Viva la Policía Municipal de Madrid", ha dicho Javier Ortega Smith en su intervención.