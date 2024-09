El asilo del Gobierno español a Edmundo González descoloca al PP y evidencia sus contradicciones con Venezuela

2 de septiembre: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, pide al Gobierno de España que dé asilo al candidato opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, porque "lo van a matar o lo van a detener y no lo van a soltar". 7 de septiembre: Pedro Sánchez dice en el Comité Federal del PSOE que "Edmundo González es un héroe al que España no va a abandonar". 8 de septiembre: María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, anuncia que González se encuentra en España. 10 de septiembre: Alberto Núñez Feijóo asegura que "el señor Maduro está mucho más contento que ayer" y que "ha conseguido que quien ha ganado las elecciones esté fuera".

Es difícil saber si el Partido Popular está satisfecho con que el Gobierno español haya dado asilo a González Urrutia, como ellos mismo llevan pidiendo desde hace semanas. Los de Feijóo, que desde la celebración de las elecciones en Venezuela han presumido de sus excelentes relaciones con la coalición opositora a Nicolás Maduro, están descolocados ante este movimiento.

"No es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura", escribió este domingo en sus redes sociales Esteban González Pons, vicesecretario de Acción Institucional del PP. "El Gobierno se cuelga medallas por traer a España al hombre equivocado", sentenció la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. El portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado, añadía: "Qué actitud tan mezquina. El Gobierno equidistante con el régimen del terror de Maduro corre ahora a erigirse en defensor de la dignidad y de la democracia".

Según el Gobierno, fue el propio González Urrutia quien pidió asilo a España. ¿Estaba el PP al tanto de esto? El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha defendido este lunes que "existe y va a seguir existiendo" contacto con la oposición venezolana, pero no aclaró este extremo.

Lo que sí es evidente es que el PP, que pretendía jugar un papel clave en las relaciones con la oposición venezolana, se ha quedado arrinconado en la partida. González Urrutia emitía este lunes un comunicado a través de sus redes sociales en el que se mostraba "profundamente agradecido" con el Ejecutivo español por la acogida y la "protección". "Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento", manifestaba.



Comunicado oficial a la opinión pública nacional e internacional: pic.twitter.com/TTPUQciV0Q — Edmundo González (@EdmundoGU) September 9, 2024

Un mensaje muy lejano al que envían los populares, sumergido en una batalla interna contra la izquierda a cuenta de Venezuela. Así, Feijóo sigue cargando contra el Gobierno por su papel en la más que complicada situación política que vive Venezuela —ningún observador internacional ha reconocido la victoria electoral de Maduro—. Según el presidente del PP, el asilo al candidato opositor venezolano debería ser en calidad de presidente electo y, además, reclamando al Tribunal Penal Internacional (TPI) la detención de Maduro. Por el momento el Gobierno está alineado con la posición de cautela de la Unión Europea.

El que más lejos ha ido—como casi siempre—, ha sido González Pons. Tras el mensaje de agradecimiento de Urrutia al Gobierno, ponía en valor a María Corina Machado, de la que, dice, es "la candidata del pueblo venezolano" y "sigue hasta el final, ni se vende ni se rinde ante la dictadura".

FAES lo tacha de "acto de complicidad con Maduro"

También FAES, la fundación presidida por el expresidente José María Aznar, ha puesto el grito en el cielo ante la concesión de asilo a Urrutia por parte del Gobierno. "Lo que en otras circunstancias habría sido una actuación loable del Gobierno español es de hecho un acto de complicidad con el régimen de Maduro cuando este vive sus peores momentos", asegura en un comunicado. Según la fundación de Aznar, "se trata de una operación urdida para beneficio de Maduro que puede ahora concentrar su odio represivo contra María Corina Machado".

Acusan también desde FAES al "tándem Sánchez-Zapatero" por "preservar sus silencios presentándose como modelos de sensibilidad humanitaria". El papel del expresidente socialista habría sido clave para la salida de González Urrutia del país y también para las negociaciones con el entorno de Maduro.



El PSOE defiende a Zapatero

La posición de los populares no ha pasado, obviamente, desapercibida para los socialistas. Ya hace unas semanas el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dejó clara su opinión sobre el papel del PP en la cuestión venezolana. "No piensan en Venezuela ni en los venezolanos" y solo "piensan en intentar desgastar al Gobierno", apuntó. Hay quien se pregunta en el PSOE qué hubiera hecho el PP en este caso: "¿No le iban a conceder el asilo? ¿Lo iban a dejar allí?", apuntan.

En Ferraz ponen en valor el papel "silencioso" de Zapatero para evitar mayores problemas a la oposición venezolana y favorecer sus peticiones. "Mientras hace eso diplomáticamente tiene que aguantar toda clase de bulos o insinuaciones que no se sostienen", señalan las fuentes consultadas, en defensa del expresidente del Gobierno.

Para el PSOE, el interés del PP por Venezuela no es más que una "farsa". Recuerdan además el viaje de varios cargos populares a las elecciones del pasado mes de julio al que acudieron sin autorización. Los socialistas han pedido varias veces explicaciones sobre si el trayecto se pagó con dinero público. "Es innegable que para ayudar a Venezuela son mejores los hechos, como hace el Gobierno de España, que las palabras huecas de Feijóo o Ayuso. Alguien que no es presidente porque no quiere no puede hacer estos ridículos en política internacional", sentencian en Ferraz.

Justo este lunes, además, un grupo de senadores del PSOE se reunía con un grupo de técnicos electorales de la oposición venezolana. En dicho encuentro han destacado que mantienen el mismo criterio, acorde con el de la UE, de esperar a la publicación de las actas y que se pueda verificar el resultado. "Le pido al PP que tenga más sentido de Estado, que ofrezca más apoyo en política exterior, y que deje a un lado la política de confrontación y desgaste", ha destacado el senador Gabriel Colomé al respecto.

Coincidiendo con la llegada de González Urrutia a España en condición de exiliado político, este martes se votará en el Congreso, a iniciativa del PP, una proposición no de ley para reconocerlo como presidente electo de Venezuela. Los de Feijóo buscan ahondar en la debilidad parlamentaria del Gobierno y conseguir el apoyo de algunos de sus socios.