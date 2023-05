Lluc Salellas (Guanyem): "Se ha dejado que sea el mercado quien dicte cuál tiene que ser el futuro de Girona"

Guanyem Girona, la candidatura encabezada por Lluc Salellas (1984) que integra la CUP, socialistas independientes, comunes soberanistas y candidaturas independientes, consiguió en las pasadas elecciones municipales convertirse en la segunda fuerza más votada de la ciudad, con 6 regidores, a pesar de nacer solo unos meses antes, el octubre de 2018. Superó el PSC y ERC y solo quedó detrás de Junts, liderada por la alcaldesa que sale, Marta Madrenas.

Ahora, después de "cuatro años de consolidación", Salellas, que repite como cabeza de lista, se muestra convencido de las opciones de conseguir la alcaldía con el objetivo de "transformar la ciudad para mejorar la vida de la gente" y "fijar un rumbo para los próximos diez años", con la mirada puesta en áreas como la transformación en clave urbana, las desigualdades o los problemas de acceso a la vivienda, entre otros.



¿Cómo definiría a Guanyem Girona y a Lluc Salellas como político?

Guanyem Girona es un proyecto municipalista, centrado en la ciudad de Girona, que ha sido pensado para aglutinar una serie de personas y colectivos que hace muchos años que trabajan para la ciudad desde una óptica progresista, transformadora y republicana y que tienen ganas de que un proyecto político con estas bases pueda guiar el presente y futuro de la ciudad. Por eso es capaz de dejar de banda algunos elementos para buscar el consenso y el trabajo cooperativo con el objetivo de transformar la ciudad para mejorar la vida de todos los y las gerundenses.

Y Lluc Salellas como político... [ríe]. Me veo como una persona que desde los 14 años he estado participando en movimientos sociales, culturales y políticos de esta ciudad, desde ópticas y espacios muy diversos, y que en un momento determinado me doy cuenta de que me apetece y que me veo con capacidad de liderar un equipo que gobierne la ciudad.

¿Se ve Lluc Salellas como futuro alcalde de Girona?



Sí. Si no me viera, no me presentaría.

¿Qué balance hace de este último mandato y de Marta Madrenas como alcaldesa de Girona?



Este último mandato ha sido uno de los peores de los últimos años. Somos conscientes que ha habido una pandemia y que no era un contexto fácil, pero creo que hay dos elementos en el ámbito de la gobernanza, tanto en relación con el gobierno conjunto de Junts y ERC como la alcaldía de Marta Madrenas, que demuestran que no hemos ido por buen camino: por un lado, la falta de capacidad de diálogo para trabajar a favor de los consensos a medio y largo plazo y, por otra, que no hay un proyecto claro, un rumbo marcado para la ciudad.

"Guanyem Girona es capaz de buscar el consenso y el trabajo cooperativo con el objetivo de transformar la ciudad"

Se ha dejado que sea el mercado quien dicte cuál tiene que ser el futuro de esta ciudad, y no se ha hecho con el conjunto de la ciudadanía, el pequeño comercio, los sectores estratégicos del ámbito económico, el tejido cultural... La sensación generalizada es que la ciudad va de capa caída, más dejada y sin proyectos que interesen. Y esto no es una opinión de Guanyem, es la mayoritaria entre los y las gerundenses.

Recuperemos este primer punto que mencionaba: la dificultad por el diálogo y para lograr pactos. De hecho, Girona empezará nuevo mandato sin presupuestos aprobados.



En las elecciones del año 2019, hay una reflexión conjunta, en la cual Guanyem participa, que los gerundenses nos han puesto un mandato para el futuro, porque da como resultado un plenario con cinco fuerzas, pero ninguna próxima a obtener una mayoría absoluta. Nosotros entendimos que, como primera fuerza de la oposición, debíamos tener un papel de fiscalización y propuesta, pero, sobre todo, teníamos que buscar el diálogo y el entendimiento con el gobierno para salir adelante grandes proyectos. Y lo hicimos al principio.

Con la pandemia, por ejemplo, llegamos a pactar más de 10 millones de inversiones para la ciudad en ámbitos que habían sido olvidados los años anteriores como las equipaciones de barrio, la transición energética con las placas fotovoltaicas, o también la compra de vivienda después de diez años. Pero esta dinámica, que era positiva, el gobierno decide romperla. Y puedo poner un ejemplo muy claro, y es que desde noviembre del 2020 Marta Madrenas no me ha llamado a una reunión, al jefe de la oposición. Y lo que ha intentado es agotar plazos de cosas que se acababan y poner la soga en el cuello a todo el mundo para ver cómo salían los temas.

Así es como se acaba aprobando un presupuesto con Ciutadans, el contrato de la limpieza también con Ciutadans... Se ha llegado a pactar con un adversario con el que, teóricamente, Marta Madrenas siempre había dicho que no podría haber acuerdo. Y después, a última hora, también se hace un acuerdo con el PSC. Se ha ido sin un rumbo claro. Desde Guanyem nos planteamos para el próximo mandato un gobierno fuerte, que incluso pueda ser de mayoría absoluta, de pacto, donde nosotros tengamos el papel principal de la Alcaldía, pero podamos ser generosos con el resto de partidos políticos para llegar a estos acuerdos de ciudad que necesitamos para poder fijar un rumbo para los próximos 10 años.

¿Qué balance hace Guanyem de la entrada de Esquerra al gobierno de la ciudad?



Valoramos que se ha quedado muy lejos de lo que podría haber sido. Cuando una fuerza política como ERC entra en un gobierno, la ciudad y nosotros esperábamos que hubiera algunos cambios sustanciales en la política del día a día del Ayuntamiento. Y no ha sido así. Se han mejorado algunos elementos, en el ámbito de la lengua, la cultura, la relación con los vecinos y las vecinas... Pero no ha habido nada estructural de política de ciudad que haya cambiado.

"Girona debe pensar en el futuro de forma conjunta con los municipios vecinos"

La política de vivienda que se ha hecho es gracias a los recursos que se consiguieron desde Guanyem, no ha habido una transformación urbana, la propuesta de regulación de pisos turísticos es la propuesta de Junts... En temas sustanciales de mandato, al final se ha acabado imponiendo la posición de Junts y, por lo tanto, creemos que se ha quedado muy corto. Creemos que hubiera tenido mucho más sentido que ERC hubiera hecho un frente común con el principal partido de la oposición, Guanyem Girona, para intentar un gobierno diferente o, cuando menos, para pactar políticas conjuntas desde la oposición.

Ha comentado que a Girona le falta un rumbo claro. ¿Qué es lo que Girona necesita?



Podríamos hablar de muchas cosas. Esta parte del diálogo y el consenso que he mencionado es muy importante. Pero, además, diría que hay dos cosas que hemos echado de menos y que tendríamos que desarrollar. Una es la atención del ciudadano y la ciudadana, la escucha. Resolver los problemas del día a día. Un gobierno que esté en la calle, que haga que la administración no sea un muro. Tenemos que pensar que, para poner un ejemplo, en los últimos cuatro años no ha habido ningún año con presupuestos participados.

El otro mecanismo es la cooperación con el área urbana. Nosotros somos de los que pensamos, y de los primeros que lo han pregonado, que Girona tiene que pensar en el futuro de manera conjunta con los municipios vecinos. Si queremos hablar de vivienda, de cultura, de movilidad, de espacios verdes o cambio climático, lo tenemos que hacer junto con los municipios vecinos. El Gobierno actual no ha hecho ningún paso para hacer esto.

Solo hay que recordar que la primera parte del mandato estuvo marcada porque Marta Madrenas, tanto sí como no, apostaba para que el nuevo Hospital Trueta fuera en el término municipal de Girona, aunque esto significara que el futuro hospital tuviera menos capacidad. Nosotros siempre dijimos que nos era indiferente donde estuviera este hospital mientras fuera el mejor hospital posible. Esto es una demostración de cómo no se gobierna en clave de área urbana.

Guanyem Girona siempre dice que se tiene que gobernar para el día a día, pero también a medio y largo plazo. En esta última línea, ¿cuáles son los principales elementos que se pretenden trabajar?



Uno de ellos es la vivienda. Nosotros conseguimos invertir 4 millones de euros y movilizamos dos solares por vivienda de protección oficial, pero hay que ir mucho más allá. Si conseguimos gobernar, apostaremos para que haya más vivienda pública y social, para intentar revertir esta situación de expulsión que sienten los gerundenses. En segundo lugar, la transformación de la ciudad en clave urbana. Y esto implica que haya ejes pacificados en cada barrio, que la plaza Catalunya cambie y sea un espacio de bienvenida a la ciudad (de peatones) o que se acabe la plaza Espanya, que hace diez años que la tenemos parada. Implica también empezar a incorporar buses lanzadera al oeste y al sur de la ciudad para poder eliminar o reducir el tráfico motorizado en una parte de la ciudad.

"En el Barri Vell de Girona no puede haber más pisos turísticos"

Tenemos que conseguir que la ciudad sea más amable para los niños, espacios seguros en los entornos de las escuelas. Y esta transformación urbana también incluye el tema de la energía, de garantizar una soberanía energética. Y el tercer ámbito que consideramos clave es la desigualdad. Por un lado, la económica, que quiere decir apostar por sectores que tienen más valor añadido como puede ser la industria, la agricultura, el parque biomédico y de salud del Trueta, el comercio, la investigación con la Universitat de Girona, recuperar esta ciudad universitaria que se ha ido diluyendo... Y a la vez, que la gente que quizás tiene menos acceso a la educación, a la cultura o a toda una oferta que genera la ciudad, tenga acceso.

Ha empezado hablando de la vivienda, la carencia de acceso para muchas personas, las viviendas de uso turístico. ¿Qué línea adoptaría Guanyem en este ámbito?



Hay cuatro políticas clave a hacer mientras el Gobierno español no haga aquello que puede hacer él y no nosotros, que es regular el precio del alquiler y ofrecer todos los pisos de la Sareb a los ayuntamientos para que los podamos gestionar. Esto no depende de nosotros. Pero si nos centramos en las políticas que nosotros sí podemos hacer, por un lado, lo que hemos ido proponiendo hasta ahora es la adquisición de viviendas para poderlas destinar a esta bolsa de vivienda pública.

Una segunda tiene que ver con la cesión de suelos para que, desde la administración, el tercer sector u otras empresas, puedan generar vivienda de protección oficial en la ciudad aunque no la gestionamos directamente como ayuntamiento. Tercera, la creación de una residencia de estudiantes conjunta con la Universitat de Girona.

Y cuarta, vinculada con los pisos turísticos, que la regulación no sea la que hay ahora, que dice que se puede llegar a destinar el 15% de las viviendas de cada barrio a usos turísticos. Nosotros pensamos que esto sería un golpe muy duro para el derecho a la vivienda y tenemos que limitar el crecimiento de estos pisos turísticos. En el Barrio Viejo no puede haber más. Y en el resto de la ciudad, hemos marcado siempre que nos tendríamos que mover, como mucho, entre un 3 y un 4% de vivienda destinada a uso turístico. Y no más.

Los temas de la seguridad y la limpieza también se han puesto sobre la mesa. Una encuesta reciente de la OCU, por ejemplo, dice que Girona saca un aprobado justo en la limpieza de la vía pública y que es una de las ciudades donde más ha caído la satisfacción ciudadana. ¿Hay que hacer trabajo en este ámbito?

ensamos que el contrato de limpieza que se planteó y que se ha aprobado ahora es un contrato que nace cojo, primero porque es una privatización absoluta del servicio, y segundo porque la propuesta que se hace es muy cara y los resultados, más bien pobres. Entiendo que casi la mitad de los gerundenses no aprueben la situación actual, pero también es cierto que este acuerdo entre ERC, Junts y Ciutadans nos dificulta mucho las políticas para los próximos ocho años que hay contrato. Intentaremos estirar al máximo para mejorarlo, pero veremos hasta donde podemos estirar.

"La ciudad busca un cambio y somos la propuesta que representa mejor lo que quieren los vecinos"

Y sobre la seguridad, nosotros pensamos que el modelo que ha desarrollado Marta Madrenas no ha funcionado y que habría que trabajar mucho más para fomentar la policía de proximidad. Recuperar los agentes cívicos, y no el modelo que se ha intentado desarrollar, en el cual la gran obra es una comisaría en Santa Eugènia que el que hará será sacar policía de la calle. Nosotros lo que intentaremos es ir hacia este modelo de proximidad y acompañamiento, y entendiendo también que la seguridad pasa por otros muchos ámbitos más allá de los delitos, como que la gente tenga energía en sus hogares, que las mujeres puedan volver tranquilas a casa, que la gente mayor no se sienta sola... Seguridad son otras muchas cosas que también tenemos que poner sobre la mesa.

En las elecciones del 2019, Guanyem Girona hacía poco que se había creado, pero se convirtió en el principal partido de la oposición. Cuatro años después, ¿confían en incrementar el número de votos y de representación en el consistorio?



Si partimos de que hace cuatro años, con un proyecto nuevo, conseguimos ser una de las sorpresas y quedar segundos en las elecciones, después de estos cuatro años de consolidación, de propuestas y de trabajo a escala municipal, lo que esperamos conseguir ahora es ganar las elecciones del 28 de mayo. Entendemos que es una evolución lógica, que la ciudad busca un cambio, y que, por este cambio, después de un final de ciclo de Junts, nosotros somos la propuesta que representa mejor lo que quieren los y las gerundenses.

Y por eso creemos que este proyecto municipalista de Guanyem, arraigado en los barrios y en la ciudad, y con un discurso, un proyecto y un equipo potente al frente, tendrá los resultados que se merece. Y más aún después de presentar un manifiesto con 100 apoyos clave de personas muy potentes en el ámbito de la ciudad, entre otros la exalcaldesa Anna Paganos, pero también exregidores de diferentes formaciones políticas y personas vinculadas al mundo cultural, social y político de la ciudad.

"ERC es un aliado más natural que el resto, en el ámbito programático coincidimos en muchas cosas"

En caso de que Guanyem ganara, pero sin la mayoría necesaria para formar un gobierno en solitario y tuviera que recurrir a pactos, ¿hay prioridades?



Guanyem siempre ha dicho que hay un aliado más natural que el resto, que es ERC, con el cual en el ámbito programático coincidimos en muchas cosas. De hecho, hace cuatro años ya les propusimos una alianza, y confiamos que se pueda producir a partir del 29 de mayo. Pero también es verdad que no queremos cerrar puertas, y si ERC no tiene ganas de estar en el lado del cambio, hablaremos con el resto de las formaciones para ver hasta dónde se puede llegar. Lo que sí está claro es que quien quiera cambio en esta ciudad, necesita que Guanyem tenga el máximo de votos posibles.

Para acabar, ¿cómo resumiría en una frase lo que quiere hacer Guanyem con Girona?



Es una frase que usamos mucho: transformar Girona para mejorar la vida de la gente.