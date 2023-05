Lluís Apesteguia (MÉS per Mallorca): "Está en juego la protección de nuestro territorio"

En noviembre de 2021, la militancia de MÉS per Mallorca designaba a Lluís Apesteguia (Deià, 1985 ) como coordinador del partido. El próximo 28M , este filólogo clásico se presenta como candidato de la formación ecosoberanista a la presidencia del Govern de Illes Balears . Su intención es reeditar el pacto progresista junto al PSOE y Unides Podem y, por qué no, liderarlo. El problema de la vivienda , la crisis climática y el control de turismo masivo son tres de los ejes centrales de un programa que busca mejorar la calidad de vida de la población balear. Apesteguia hace balance de la legislatura y detalla sus propuestas para esta campaña en una charla con Público .

Las encuestas predicen un empate técnico entre los bloques de izquierda y derecha. ¿Cómo afronta MÉS una campaña tan ajustada?

Este es el comportamiento electoral normal en Illes Balears. Históricamente, a excepción del último período, siempre hubo una mayoría muy ajustada. Nosotros afrontamos la campaña con toda la responsabilidad. Tenemos que conseguir una mayoría progresista, porque la alternativa sería muy perjudicial para toda la población. Las candidaturas de la derecha están movidas por el odio: rechazan la lengua, el autogobierno, la justicia social y la protección del medio ambiente. Por eso no sólo queremos revalidar la mayoría, sino que además nos gustaría liderarla. Frente al odio, esperanza.

Desde 2019 el PSOE gobierna en coalición junto a Unides Podem y su partido. ¿Apuestan por una reedición del pacto?

Lo que queremos es que siga gobernando una mayoría parlamentaria progresista. No obstante, hemos hecho un análisis crítico del funcionamiento de la coalición y creemos que los siguientes pactos se tienen que hacer de otra forma. Es necesario un mayor reconocimiento de todas las partes, un mayor equilibrio y una mejor coordinación. Todos los partidos se tienen que ver representados en el Gobierno, no solo el PSOE. Si tengo que asumir la responsabilidad de liderar el pacto, puedo garantizar que esto se cumplirá.

"Si no hay una serie de mejoras, nos plantearemos otros escenarios"

También es fundamental contar el respaldo del Gobierno estatal. No podemos trabajar aquí por un pacto sólido para que luego lo boicoteen desde Madrid. Esto será decisivo. Tenemos la voluntad, queremos revalidarlo, pero si no hay una serie de mejoras significativas nos plantearemos otros escenarios.

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas en la comunidad. ¿Qué políticas propone en este sentido?

El problema de la vivienda es tan grave en Balears que tenemos que abordarlo desde casi todas las políticas que llevamos a cabo. Nuestro programa contempla tres grandes bloques de acciones específicas. La primera de ellas, acelerar la construcción de vivienda pública. Es cierto que en esta última legislatura hemos ampliado el parque, pero tiene que haber una mayor apuesta. También insistimos en limitar los precios del alquiler, pero atendiendo a las particularidades del territorio. La ley estatal no nos da una solución, debemos poner un tope.

"Las personas que quieran vivir aquí tienen que poder hacerlo"

El 100% de los municipios de Mallorca son núcleos tensionados, es decir, los alquileres ya están muy por encima de la media. Lo que tenemos que hacer es regular los precios a partir de la capacidad adquisitiva de la mayoría social, no controlando su aumento. La última propuesta restringe la compra de vivienda a las personas no jurídicas y no residentes en las islas. Lo queremos poner sobre la mesa como una prioridad para frenar la especulación. Los vecinos que quieran residir aquí tienen que poder hacerlo.

La turistificación es otra de las grandes preocupaciones. ¿Cómo se puede controlar el turismo masivo en un territorio como Balears?

Esta es otra de nuestras prioridades. Durante la última legislatura, hemos puesto un techo al número de plazas turísticas que puede haber en las islas y hemos aprobado una moratoria para impedir la apertura de nuevos alojamientos. Se trata de una medida pensada para los próximos cuatro años, pero nos gustaría que fuese indefinida. Desde MÉS también proponemos que la mitad del impuesto turístico se destine a la compra de espacios obsoletos, es decir, aquellos que no se pueden ofertar porque no cumplen con los estándares de calidad. Si los compramos y los damos de baja, se podrían reducir unas 1.200 plazas hoteleras cada año. La idea es ceder estos edificios a los ayuntamientos para vivienda social, oficinas o usos comunitarios.

"No queremos dejar de ser un destino turístico, sino frenar la saturación"

Además, el Govern tiene que disponer de capacidad para regular la demanda, por eso pedimos participar en la gestión de puertos y aeropuertos, que son competencia del Estado. Si queremos cambiar el modelo económico de las islas, tenemos que facilitar a la población que trabaja en el sector turístico una serie de alternativas. Esto no significa que queramos dejar de ser un destino turístico, sino que apostamos por frenar la saturación y diversificar la economía. No podemos depender de un único sector. El futuro pasa por recolocar a los trabajadores en otros ámbitos como la industria, las ciencias del mar, la agricultura o la ganadería.

MÉS se define como un partido verde. ¿Qué medidas plantea para hacer frente a los efectos de la crisis climática?

Hemos avanzado mucho en este sentido. Tenemos que luchar contra la crisis climática y lo estamos haciendo. Hubo avances muy importantes de inversión pública en la última legislatura. Sin embargo, las islas tienen dos grandes focos de consumo energético que evidencian la urgencia de un nuevo modelo de movilidad: el aeropuerto y el parque móvil.

"Queremos poner una tasa para los coches de alquiler"

Queremos poner una tasa para los coches de alquiler e impulsar los desplazamientos por ferrocarril. Vamos a alargar las líneas existentes y recuperar muchas otras que se han desmantelado en su momento. Nuestro objetivo es hacer que el tren llegue al mar. Además, tenemos prevista una importante inversión para potenciar el tranvía en la bahía de Palma.

Además de candidato a la presidencia del Govern balear es usted filólogo clásico y un amante de las lenguas. ¿Cómo valora la situación del catalán en la comunidad?

El uso social del catalán se ha visto muy reducido en las últimas décadas. Nos preocupa porque es nuestro patrimonio, algo que compartimos todos los ciudadanos de las islas. Las lenguas no solo son elementos de identidad, también son vehículos de comunicación. El papel y la implicación de las instituciones es fundamental. No podemos seguir aplicando las políticas de los años 80, somos una sociedad más diversa y las cosas han cambiado. Proponemos la convocatoria de un gran pacto social por la lengua, en el que participen instituciones y agentes sociales, entidades deportivas, municipales y culturales. Tenemos que proteger el catalán entre todos, cada uno en su ámbito.

Un último mensaje para movilizar a los votantes el próximo 28M...

Votar siempre es importante, pero esta vez lo es, si cabe, todavía más. Están en juego la calidad de vida de la gente, los servicios públicos y la protección de nuestro territorio. Nos jugamos un modelo de convivencia. Hay que mirar hacia el futuro, mirar hacia el pasado y pensar en lo que realmente queremos.