Pablo Casado sigue de campaña por Catalunya pero rehúye a la prensa. El líder del Partido Popular ha evitado hacer ninguna alusión -directa o indirecta- a Luis Bárcenas después de que el extesorero de la formación confesara ante la Fiscalía Anticorrupción que el PP se financió ilegalmente entre el año 1982 y 2009 y señalara directamente al expresidente Mariano Rajoy -junto a otros altos cargos de Génova- como adjudicatario de sobresueldos.

Casado se ha desplazado hasta una granja en la localidad de Lleida y ha protagonizado una breve intervención -de apenas 10 minutos de duración- en la que no ha permitido la presencia de periodistas. La explicación que ha dado el partido es que no se podía acceder por "motivos de seguridad sanitaria". Desde TVE explican que el presidente del PP no ha hecho amago de acercarse a la prensa -que se encontraba fuera del recinto- para atender a sus preguntas.

La cúpula directiva ha nombrado portavoz oficial a Javier Maroto. "Es parte del pasado, que hemos olvidado y que hemos aprendido, y nos hemos disculpado. Hemos pagado nuestra pena y ahora de lo que se trata es de evitar caer en una trampa similar y que no vuelva a ver en España casos como éste", aseguró el senador a las puertas de Génova 13. Más tarde, la dirección popular envió un argumentario dirigido a los cargos de la formación en el que pedían expresamente que se siguieran los "mismos argumentos" que Maroto —para que nadie fuera por libre— si tenían que comentar el tema con la prensa.