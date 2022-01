El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que la "manipulación" de las declaraciones "desafortunadas" del ministro de Consumo, Alberto Garzón, es lo que "crea todo este ruido en los últimos días". "No nos equivoquemos, esto es campaña electoral en Castilla y León, el PP ha tomado ese tema como una bandera y yo lo lamento, porque dice que va a defender los intereses de los ganaderos y como se defienden es trabajando por ellos, con hechos y realidades", ha subrayado.

El ministro de Agricultura y Garzón han mantenido una conversación tras el Consejo de Ministros. Planas no ha desvelado el contenido de dicha reunión, si bien ha asegurado haber mantenido una conversación "privada" con Garzón en la que le ha expuesto su punto de vista.

"Es una conversación privada y soy muy respetuoso con las conversaciones privadas. Ha sido una conversación normal entre colegas de Gobierno, yo le he expuesto mi punto de vista y él el suyo. Hemos intercambiado unas palabras a la conclusión del Consejo y le he dicho lo mismo que ahora", ha afirmado Planas.

Un "aura de duda" sobre el sector ganadero

Planas ha destacado que el sector agroalimentario es uno de los pilares de la economía española y, por tanto, ha criticado "que se ponga la duda sobre la calidad y la seguridad de los productos agroalimentarios españoles", porque sólo incide negativamente en el sector. "Mi preocupación es que con toda esta polémica política lo que estamos creando es un aura de duda sobre un sector que está trabajando muy bien y que tiene retos formidables de cara al futuro", ha subrayado.

Planas ha reconocido que desconocía las declaraciones que el ministro de Consumo iba a realizar al diario británico The Guardian. "Había hablado con él sobre otro tema, la verdad es que me sorprendieron porque no se corresponden con la realidad del propio Gobierno. Han sido desafortunadas, porque ni él mismo era consciente del eco que podría haber", ha afirmado.

Planas ha expresado su preocupación por la confusión entre la ganadería intensiva y extensiva

El titular de Agricultura ha lamentado que, en un tema de su competencia, no haya habido "la comunicación previa que es siempre de rigor". "Cuando yo tengo algún tema que toca otro ministerio, normalmente nos llamamos y decimos lo que se va mencionar y cómo", ha explicado Planas. Asimismo, el ministro de Agricultura ha expresado su preocupación por la confusión entre la ganadería intensiva y extensiva y el conflicto entre las dos.

"Aqui no hay conflicto, hay diversidad, y España es un país que es una potencia agroalimentaria y ganadera a nivel internacional, somos el cuarto exportador de la Unión Europea y el cuarto del mundo y, por tanto, tenemos una diversidad de producción que es absolutamente normal", ha señalado Planas, quien ha añadido que "nadie duda de la calidad ni de la seguridad de los productos agroalimentarios españoles", al tiempo ha mostrado su "reconocimiento, respeto y apoyo" al sector.