Maddalen Iriarte (EH Bildu): "Hemos llegado a acuerdos con PNV, PSE y Podemos para facilitar la vida a la gente"

¿Cómo llega Maddalen Iriarte a estas elecciones?

Llego con convicción, ilusión, responsabilidad y, sobre todo, con la fuerza que me da la gente. He compartido diagnóstico con muchos agentes sociales, académicos, culturales, y la verdad que esto ha sido lo que más me ha llenado de la política en estos siete años: escuchar los problemas y ver cómo solucionarlos. Creo en una nueva institucionalización y en unos nuevos liderazgos que tendrán que ser compartidos con los distintos agentes y con la ciudadanía. No podemos seguir haciendo política como en el siglo pasado.

Gipuzkoa aparece en las encuestas como uno de los lugares donde EH Bildu puede ganar. ¿Tiene usted esa misma sensación?



Comparto totalmente esa sensación. La sociología gipuzkoana conecta al 100% con nuestro proyecto político. Además, siento que ha llegado el momento de EH Bildu. Gobernamos ya en la mitad de los municipios de Gipuzkoa, y ahí hemos demostrado que somos capaces de hacerlo oyendo a la ciudadanía. Además, la gente sabe que a la hora de mejorar la vida de las personas, EH Bildu está llegando a acuerdos estratégicos tanto a nivel municipal como del Parlamento Vasco, Nafarroa o Madrid. Ahora tenemos el reto de que Gipuzkoa sea la vanguardia del salto cualitativo que podemos dar como país.

¿Cuáles son las bases de EH Bildu para tratar de recuperar la Diputación Foral de Gipuzkoa?

Pienso que en la política hay que estar del lado de las soluciones, y ahora mismo es muy importante anticiparnos a los retos que se nos plantean. Por ejemplo, hoy sabemos que el 23,2% de la población gipuzkoana tiene más de 65 años, y dentro de siete años será el 27,9%, por lo que el nivel de dependencia irá aumentando. Debemos entonces anticiparnos al reto de los cuidados. Lo mismo con el futuro de la industria, que fue una de las columnas vertebrales de la economía gipuzkoana, o en torno a la igualdad entre hombres y mujeres. Debemos ser vanguardia a la hora de superar una situación que las mujeres padecemos todos los días.

¿Para qué sirven las diputaciones forales?



Las diputaciones sirven para hacer políticas públicas que mejoren la vida de la ciudadanía. Al final, se trata de que las personas vivan dignamente, lo más feliz posible. La gente ya tiene muchos quebraderos de cabeza, con precios que suben, con hijos que no tienen posibilidades de hacer un proyecto de vida digno. En ese contexto, a las instituciones nos toca dar respuestas claras.

Como usted decía antes, en los últimos meses EH Bildu ha tenido un papel protagónico creciente en el Congreso, y también en el Parlamento de Navarra. ¿Cree que esos factores pueden influir en el resultado del 28M?



Hemos llegado a acuerdos con el Gobierno de España, con el de Navarra, con el Gobierno vasco... También con el PNV, con el PSE o con Elkarrekin Podemos. Esta es una manera de hacer política que ha venido para quedarse, y además podemos constatar que cuando EH Bildu está en los acuerdos se facilita la vida a la gente.

¿Al PNV le preocupa ese protagonismo de EH Bildu?



Bueno, creo que ha sido bastante notable la incomodidad que miembros del PNV han mostrado cuando hemos llegado a acuerdos en Madrid. Sin embargo, cuando el PNV alcanza acuerdos que son buenos para la vida de la gente de este país, EH Bildu se felicita. Nosotros vamos a seguir trabajando en las instituciones para mejorar la vida de la gente, y felicitándonos cuando cualquiera que logre un acuerdo lo haga para mejorar la vida de la gente.

¿EH Bildu estaría dispuesta a formar gobiernos de coalición en ayuntamientos o diputaciones con Elkarrekin Podemos?



"No es tanto con quién sino sobre qué hacemos acuerdos"

En primer lugar, quiero subrayar que EH Bildu llega a acuerdos sobre contenidos que permitan mejorar la vida de la ciudadanía. No es tanto con quién sino sobre qué hacemos acuerdos. Creo que es prematuro hablar de esto porque primero la gente tiene que votar, pero en todo caso le diré que los acuerdos con Podemos en ayuntamientos como Orereta u Ordizia han funcionado satisfactoriamente. Pero para mí es importante que la gente gipuzkoana vote, y a partir de ahí veremos cuál es la realidad institucional de Gipuzkoa.

Entiendo que esa misma lógica se aplicará si le pregunto sobre posibles acuerdos con el PSE.

"Los acuerdos tienen que basarse en contenidos"

Con el PSE también hemos llegado a acuerdos, pero en primer lugar tiene que hablar la ciudadanía. En segundo lugar, los acuerdos tienen que basarse en contenidos, porque acuerdos en el aire no sirven para nada. En EH Bildu somos de izquierda y soberanistas, y en base a contenidos estamos dispuestos a llegar a acuerdos con unos y con otros. Pero insisto, ante todo y sobre todo, respeto a la decisión de la ciudadanía.

¿Qué siente usted cuando partidos como PP o Vox buscan desacreditar a EH Bildu con el argumento de ETA?



Yo tengo que trabajar mirando al futuro, por la gente. Tenemos unos retos muy importantes por delante. Nuestra función es acompañar a la ciudadanía, y eso es lo que voy a hacer permanentemente. Vine a la política hace siete años para tratar de hacer política para la convivencia, sin herir a nadie. Ahora es momento de dar un salto, y estoy preparada para ello.

¿La extrema derecha puede crecer en estas elecciones en Euskadi?

Espero que la extrema derecha no crezca en Euskal Herria. La realidad es que aquí no tiene la misma fuerza que en el Estado español. Este país ha luchado mucho contra el fascismo, y espero que eso no ocurra. En todo caso, me parece imprescindible dar respuesta a las necesidades de la gente con seriedad y rigor para que no proliferen estas fuerzas ni en Euskal Herria, ni en Europa, ni en el mundo.