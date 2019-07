La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, confía y espera que se produzca próximamente un acuerdo para la investidura en la región entre las tres formaciones de centro derecha (PP, Cs y Vox) y cree que el portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado, está por la labor de hacerlo antes de que termine julio.

La también expresidenta del PP de Madrid ha indicado que no le genera molestias el apoyo de Vox a una investidura de Isabel Díaz Ayuso (PP) dado que, aunque hay cosas que les separa, son otras muchas las que les unen, como la defensa de la unidad de España y la política de impuestos bajos.

"Cómo va a ser una molestia que nos apoye Vox, han tenido millones de votos", ha lanzado Aguirre para recalcar que los partidarios de la formación debieron apreciar que la actitud del PP en Catalunya no les debió parecer "firme". A su vez, y a la pregunta de si este partido bordea la LGTBifobia, ha respondido que ella no aprecia esa posición pero que no está al día de toda la actualidad política.

En declaraciones a Onda Madrid, Aguirre ha manifestado que el PP y Vox ya han llegado a un consenso y ahora falta que sean las tres formaciones las que lleguen a un acuerdo. Al respecto, es de la opinión de que Aguado está por conformar un nuevo Ejecutivo regional y que lo hará antes de que acabe julio.

Aguirre es de la opinión de que todo el espectro de centro derecha pueda "estar en la misma casa común", en referencia al PP, porque antes "toda la derecha al PSOE" estaba "unida". De hecho, ha recordado que en los comicios de 2015 el PP perdió tres millones de votos y Cs sacó 3,5 millones.

Para conseguir ese objetivo de volver a reagrupar todo el espectro electoral, Aguirre ha dicho que "habrá que hacer seguramente sacrificios personales" pero que es "mucho más" lo que une a estas tres formaciones de lo que les separa. "Hay que decirlo claramente, porque tampoco vamos a hacer una secta", ha indicado Aguirre para recordar que en el seno del PP ha habido históricamente varias sensibilidades.

Sobre las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, relativas a que el socialismo había sido el movimiento político que ha contribuido al feminismo, Aguirre ha replicado que en España el histórico dirigente socialista Indalecio Prieto dijo que el voto de las mujeres "era una locura".

La investidura de Sánchez

Cuestionada también sobre unas palabras suyas favorables a que el PP podía abstenserse en la investidura del socialista Pedro Sánchez, la exdirigente del PP ha explicado que ella dijo que se podía hacer a cambio de "varias cuestiones importantes".

En aquel momento aludió a facilitar la gobernabilidad en Navarra al centro derecha, algo que no fraguó, a la cuestión catalana y no hacer cesiones "a los golpistas" y a una política económica que no suponga más gasto público y fomente una bajada de impuestos para no acabar como Grecia.

"Yo creo que todos los partidos constitucionalistas tenemos que tener en primer lugar y por encima de todo el bien de España", ha recalcado Aguirre para indicar a continuación que "no puede ser" que Sánchez se crea que él tiene "el derecho de ser investido y los demás la obligación de hacerlo".

En contraposición, es de la opinión de que si el actual presidente del Gobierno en funciones quiere optar a la reelección en el puesto, es él quien está obligado a ofrecer pactos o acuerdos de coalición, como hizo en su momento su antecesor, el popular Mariano Rajoy, tras los anteriores comicios.

"Y yo no he visto que Sánchez ofrezca nada a PP o a Cs, tampoco ofrece gran cosa a Unidas Podemos", ha remachado la expresidenta regional para insistir en que debe ser Sánchez quien busque los apoyos y acuerdos a los partidos constitucionalistas.

Del actual líder del PP, Pablo Casado, ha dicho que lo está haciendo "mejor que nunca" y que tras las elecciones autonómicas y municipales se ha consolidado como el líder del espectro político del centro derecha.