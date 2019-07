El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha revelado en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3 que Manuela Carmena, su antecesora en el cargo, le pidió que reconociera que él había sido "un poco gilipollas" en su actitud hacia ella durante la conversación que mantuvieron el día de su investidura como alcalde.

Almeida ha contado que Carmena le dijo: "En lo personal sí que me gustaría que algún día me dijeras: 'he sido un gilipollas'". La conversación siguió en los siguientes términos: "Yo le dije, Manuela, vamos a transaccionar, he sido un poco duro si quieres, y me insistió: 'No, no, que has sido un poco gilipollas".

"No entiendo ni comparto esa reflexión por parte de Manuela Carmena sobre mi comportamiento", ha añadido el alcalde de Madrid, quien también ha aprovechado la oportunidad para criticar a Carmena por no haberse quedado en la oposición. "¿Por qué no está en la oposición? Creo que habría hecho un gran papel. Está fuera y ni come ni deja comer. Haría una labor extraordinaria desde la oposición haciendo pedagogía", ha ironizado Almeida, reprochando a su antecesora la actividad pública que está teniendo ahora: "Está concediendo ahora más entrevistas que cuando era alcaldesa".

En la entrevista, Almeida se ha quejado del trato que recibe en las redes sociales y por parte también de algún periodista: “Si se hicieran sobre algún alcalde de izquierdas en este momento tendríamos montada la mundial", ha concluido.