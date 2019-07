El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este lunes que algunos vecinos con los que se ha reunido le han transmitido que tienen "cierta sensación de inseguridad como consecuencia de que haya menos gente en las calles" debido al efecto de Madrid Central. Aunque el líder conservador dice que no dispone de "los datos", se apoya en conversaciones privadas con vecinos de la capital para respaldar las declaraciones de Díaz Ayuso, que aseguraba que la zona de bajas emisiones "ha hecho aumentar la delincuencia".

"No dispongo de los datos que lo puedan demostrar, pero es cierto que con algunos vecinos sí que hemos hablado y sí que han manifestado que pueden tener una cierta sensación de inseguridad como consecuencia de que haya menos gente en las calles", ha dicho Almeida desde el Colegio Marqués de Suances, adonde ha acudido a una entrega de premios de un campamento inclusivo.

"Algunos vecinos, con los que yo he estado reunido además, sí que me han transmitido que tienen una cierta sensación de inseguridad como consecuencia de la entrada en vigor de Madrid Central y que por lo tanto ya no acude tanta gente al distrito centro de Madrid", ha agregado, obviando que la falta de gente en las calles se puede deber a que parte de la ciudad se encuentra de vacaciones de verano.