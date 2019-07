El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aclarado este martes que Madrid es una ciudad "tremendamente segura" tras haber afirmado ayer que algunos vecinos le han transmitido una "cierta sensación de inseguridad como consecuencia de que haya menos gente en las calles" debido al efecto de Madrid Central.

Así lo ha asegurado el alcalde tras mantener una reunión con CCOO, UGT y CEIM en el Palacio de Cibeles, donde ha indicado que su intención es conseguir una ciudad segura, no solo en el distrito Centro, sino en los 21 distritos en total de la capital.

En su opinión, hay "pocas ciudades en el mundo" que tengan los estándares de seguridad que tiene Madrid. "Hay pocas ciudades en el mundo donde los ciudadanos nos podamos sentir tan seguros en nuestra vida diaria. Al margen de otro tipo de debates, eso es con lo que nos tenemos que quedar", ha apuntado el alcalde.

Además, ha resaltado también el "perjuicio" que acarrea Madrid Central a los comerciantes, aludiendo a una serie de estudios con las declaraciones trimestrales de IVA de los comerciantes en los que se muestra "el daño económico" que se está produciendo.

Asimismo, ha incidido en que no es "incompatible" la actividad económica en el distrito Centro con la protección del medio ambiente, la lucha contra la contaminación y la mejora de la calidad del aire.

"Manuela Carmena podría contribuir"

"Yo creo que todos hubiésemos salido ganando si Carmena hubiera permanecido en el Ayuntamiento de Madrid"

Al ser preguntado por las afirmaciones de Madrid Central de la exalcaldesa Manuela Carmena, Martínez-Almeida ha considerado que tiene ideas "valiosísimas" para la ciudad y que podrían contribuir a "mejorar" Madrid Central, si bien ha criticado que Carmena eligiera por "decisión voluntaria y propia" no estar en el Ayuntamiento. "Yo creo que todos hubiésemos salido ganando si Carmena hubiera permanecido en el Ayuntamiento de Madrid, si hubiera decidido cumplir con ese mandato democrático que le dieron los madrileños", ha indicado, a la vez que ha añadido que el diálogo "siempre va a mejorar" la ciudad.

En este sentido, ha asegurado que es "una pena" que decidiera abandonar el Ayuntamiento y no asumiera lo que quería los madrileños. "La querían en la ciudad, en este caso, en la oposición", ha señalado y ha incidido en que no puede "dar lecciones desde fuera". Por último, Almeida ha resaltado que su equipo de Gobierno ha dicho "de verdad y a la cara" a los madrileños lo que pretendían hacer con Madrid Central, mientras que Carmena ha "ocultado" que no se estaban multando a los vehículos en la zona.