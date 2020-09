El fuerte repunte de casos de covid-19 en la Comunidad de Madrid ha provocado todo un caos en el gobierno de la región, liderado por PP y Ciudadanos. La Atención Primaria está colapsada y las Urgencias y las UCI empiezan también a desbordarse. Ya hay 2.761 ingresados con virus en planta y otras 371 personas en UCIs. La ocupación de camas covid, según el último informe del Ministerio de Sanidad, es del 21 %, frente al 8 % estatal.

En este contexto, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha anunciado que desde el Gobierno están estudiando "confinar por zonas básicas de salud", es decir, realizar un "confinamiento selectivo" de las zonas con mayor incidencia. Una medida que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha conocido por ‘WhatsApp’. Ha sido Zapatero el que se lo ha comunicado por esta vía y se ha mostrado "convencido" de que la presidenta va a apoyar "cualquier medida que vaya encaminada a proteger la salud pública".

El anuncio se ha producido horas después de concluir el debate sobre el estado de la Región, en el que Ayuso no hizo ninguna alusión a posibles confinamientos. Es más, la dirigente del PP lleva meses tratando de desvincular su gestión del incremento de casos en la región. Su estrategia ha consistido en acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de dejación de funciones, situando la manifestación del 8 de marzo como el foco de los contagios en Madrid. Ayuso ha mantenido este discurso hasta el final -incluso después de decaer el estado de alarma- culpando al Ejecutivo de falta de pruebas PCR en el aeropuerto de Madrid-Barajas, pese a la escasa incidencia registrada de casos importados.

Tras el discurso inicial y la intervención del resto de grupos, Ayuso sostuvo que el "modo de vida" de la inmigración es la razón por la que la tasa de contagios de covid-19 es mayor en los distritos del sur de la capital, como Carabanchel, Usera o Villaverde, los más susceptibles de ser confinados. Sus palabras provocaron encendidas críticas por parte del portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano, que le exigió que retirarse esas declaraciones por "racistas".

La conservadora cree que está siendo victima de una "despiadada" y "demostrable" campaña de "difamación y desprestigio personal" por parte de aquellos que siguen unos "argumentarios dictados desde La Moncloa". "Es la imagen de Madrid y también de España, porque si Madrid se hunde, hasta que no se reactive la Comunidad, no lo hará el resto del país", lamenta. La presidenta madrileña ya había advertido en el pasado de lo que, a su juicio, es una de "irresponsable obsesión" por la "excesiva atención" que se le presta a Madrid.

Estoy sufriendo una evidente campaña de desprestigio político y personal. Y me importa poco siempre que esa campaña se dirija única y exclusivamente contra mí.



Lo que no voy a tolerar es que se ofenda a esta región y a los madrileños. #DER20Madrid pic.twitter.com/71kn15fZ7m — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 15, 2020 placeholder

Sin embargo, los datos de su propio viceconsejero rompen con el discurso victimista de Ayuso. A juicio de Zapatero, dada la situación epidemiológica de la región "hay que dar un paso más en la línea de confinamientos selectivos en las zonas de más incidencia" y ha planteado que desde la Consejería de Sanidad están estudiando aplicar otras medidas como una reducción del número máximo permitido en las reuniones sociales. Actualmente, el máximo es de 10.

Silencio informativo en el Gobierno regional

Los planes anunciados por el viceconsejero de Salud Pública se han saldado con un cerrojo informativo en la Comunidad de Madrid. La habitual rueda de prensa que se celebra al término del Consejo de Gobierno y que realiza el vicepresidente del Ejecutivo, Ignacio Aguado, se ha cancelado sin dar explicación desde los canales de prensa del equipo de Gobierno. Es más, tanto él como la mayor parte de los Consejeros integrados en el gobierno no sabían que Zapatero iba a relazar dicho anuncio. "Nos ha sorprendido a todos".

Las fuentes cercanas al dirigente de Ciudadanos consultadas por Público restan importancia a la ausencia de comparecencia pública y señalan que "no ha habido rueda de prensa porque las medidas a adoptar ante la evolución del Covid-19 en la revisión quincenal no están cerradas".

No es la primer ocasión en la que hay falta de acuerdo entre dirigentes de Partido Popular y Cs —socios de Gobierno en la región—, pero Aguado siempre ha acudido puntual a la cita. Hasta hoy. Lo hizo cuando trascendieron las divergencias en el seno del Gobierno sobre si debían solicitar el cambio de fase y también cuando salió a la luz que la presidenta de la región estaba pasando el confinamiento en un apartamento de lujo, entre otras cuestiones.



En Cs se muestran críticos con el anuncio de Zapatero: "Se ha saltado el procedimiento. No puedes soltarlo así sin consultarlo"

Diputados de la formación naranja se muestran contrariados ante el anuncio, y señalan que son cuestiones que "deben dirimirse previamente en el consejo de Gobierno" antes de ser anunciadas en rueda de prensa. "Zapatero se ha saltado el procedimiento habitual. No puedes soltar algo así sin consultarlo previamente", añaden. En el PP se limitan a señalar que no hay una decisión tomada y que "ya se había hablado de esta posibilidad" en el pasado. Fuentes de la Consejería de Sanidad señalan que Ruiz-Escudero ya había abordado esta cuestión con Zapatero y que Ayuso no había descartado ponerla en práctica.

Zapatero, ascendido tras la dimisión de Fuentes

Antonio Zapatero fue elegido como viceconsejero de Salud Pública tras la dimisión Yolanda Fuentes a principios del mes de mayo. La ex directora de Salud Publica señaló en un informe dirigido al Gobierno de Ayuso que no era "recomendable cambiar de fase". Fuentes enumeró varias razones por las que la región no estaba preparada para pasar a la fase 1, un documento que el Ejecutivo autonómico ignoró al presentar finalmente la petición al Gobierno.



Zapatero es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense y que durante los peores meses de la pandemia ejerció como director médico del Hospital de campaña de Ifema. A diferencia de Fuentes, defendía que la Comunidad sí cumplía "los requisitos sanitarios" para pasar de fase. Durante el inicio de la emergencia sanitaria Zapatero se mostró crítico con el Ministerio de Sanidad y afeó a su titular, Salvador Illa, que no se hubiese interesado por la opinión que tenía colectivo médico sobre la situación.

Por cierto, que varios días después el @sanidadgob @salvadorilla @Rogufe no se han puesto en contacto con @facme_es que representa a más de 100.000 especialistas españoles que están en la batalla de la epidemia.Nuestra opinión no les interesa!En fin... https://t.co/hyTbtg9okp — AntonioZapatero (@ZapateroAntonio) April 8, 2020

"Hoy es un día bueno para nosotros porque hemos reorientado la Consejería de Sanidad", afirmó Ayuso tras la incoroporación del viceconsejero. En este sentido, aseguró que en la nueva estructura Zapatero sería una "pieza clave" dirigiendo toda la estrategia de salida del Ejecutivo madrileño de la crisis del coronavirus, la desescalada en la región o la realización de estudios epidemiológicos.

La oposición critica la imprevisión de Ayuso

El PSOE fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones autonómicas. Su portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha afeado a Ayuso que durante el Debate del Estado de la Región no comentara a la oposición esta posibilidad, algo que les hubiera permitido "debatir y aportar". El socialista no ve mal, a priori, esta medida, pero ha indicado que "necesita más información" acerca de estos "confinamientos selectivos", especialmente sobre "si va a alcanzar a barrios... distritos...", ha dicho en declaraciones a Telemadrid recogidas por EP.



Para la líder de Más Madrid, Mónica García, el actual Gobierno solo genera "más incertidumbre, más descontrol y más segregación. Ni rastreadores, ni aumento de la capacidad diagnóstica ni más profesionales en atención primaria", lamenta. La diputada madrileña ha asistido este miércoles a la Comisión de Sanidad en la Asamblea en la que ha comparecido la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. "Es un escándalo. La máxima autoridad en Salud Pública, su directora general, incapaz de articular una frase sobre qué planes tienen para contener la situación de Madrid. Vergüenza es poco", ha escrito a través de Twitter.

Es un escándalo lo que está ocurriendo hoy en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid.

La máxima autoridad en Salud Pública, su Directora General, incapaz de articular una frase sobre qué planes tienen para contener la situación de Madrid.

Vergüenza es poco#MadridoAyuso — Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 16, 2020

A la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, le resulta "inexplicable" el anuncio de Zapatero. "Anunciar un posible confinamiento puntual un miércoles para llevarlo a cabo el fin de semana es inexplicable. Quién puede, huye, algunos con el virus. Se trata de confinar el virus, no de irradiarlo. Decisión y ejecución firme, evitemos la incertidumbre", ha escrito en sus redes. La formación ultraderechista apoya desde fuera al Ejecutivo de coalición y Ayuso trata de buscar su complicidad para aprobar los Presupuestos.

Por su parte, Isabel Serra, portavoz de la formación morada, ha señalado que el hecho de "justificar las medidas de confinamientos selectivos con el argumento de que hay "relajación ciudadana" cuando vas a empezar por los barrios del sur de Madrid, es estigmatizar a quienes padecen tus políticas".