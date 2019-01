La dirección estatal de Podemos confiaba en que no se produciría un "efecto contagio" de Más Madrid al resto de territorios. Creen que la marca del partido morado se mantiene fuerte y que enfrentarán las elecciones de mayo bajo el paraguas de Unidos Podemos. Sin embargo, las voces críticas han ido creciendo a lo largo de esta semana.

El sentir general de la pasada reunión del Comité de campaña electoral y de los secretarios generales autonómicos era que "no se entendía el movimiento de Errejón", pero ahora hay otra encuentro que abordar. Este viernes se vuelven a reunir los líderes de los territorios en Toledo. La dirección estatal está avisada de este encuentro, aunque no ha sido invitada. Según ha podido saber Público, acudirán a la cita los líderes territoriales de Euskadi, Aragón, Castilla-la Manca, Asturias, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias.

Varios dirigentes autonómicos quedaron "descontentos" con el cónclave celebrado en la capital. Hay quienes consideran que hubo "poco margen" para el debate y quieren profundizar en esta cuestión. Ahora, la dirección autonómica de Castilla-La Mancha ha llamado a este encuentro para "analizar el contexto político actual de la formación". José García Molina, el secretario general autonómico, hasta el momento sólo se ha pronunciado sobre el conflicto considerando que no afecta a su hoja de ruta que es conseguir "una confluencia" con las fuerzas progresistas "para seguir creciendo".

Hay secretarios autonómicos que consideran que ha habido "poco margen" para el debate tras la crisis de Madrid

No acudirán todos los secretarios generales autonómicos porque hay quienes apuntan que ya se ha zanjado este episodio y que ahora hay que seguir avanzando en preparar el terreno para las elecciones. Pero también hay varios, aunque sean menos que los anteriores, que creen que el conflicto no se ha resuelto y que la dirección debe dar un paso adelante para entablar conversaciones con Errejón y facilitar una solución. Varios territorios dan por hecho que la negociación llegará antes o después y reclaman que sea cuanto antes. "Si se presentan por separado y suman fuerzas para gobernar, entonces hablarán. No tiene sentido que hablen después de las elecciones y no antes", apunta un dirigente autonómico a Público.

En esta dirección apunta el secretario general de Podemos Murcia, Óscar Urralburu, que ha aclarado ante los medios que el objetivo del encuentro es "empujar y ayudar a resolver la situación abierta en el partido". "Creemos que el acuerdo es posible", añade.



Desde Castilla-La Mancha no han dado más detalles a este medio sobre el contenido de la reunión. "Mañana todas las respuestas", explican ante las preguntas de Público.

Mas Cantabria, Mas Santander y Galicia

Además de este encuentro, por las redes sociales ya ha aparecido Más Cantabria y Más Santander. Aunque todavía es muy pronto para considerar su futuro, esto podría constituir la articulación política y continuista del movimiento de Errejón. Justo en estos dos territorios Podemos pasa por graves conflictos internos difíciles de resolver.

Ya estamos listas, tenemos las llaves de la #moraduca, hemos trabajado en la presentación y tenemos confirmada la presencia de muchas compas. La "sincronización ha comenzado" Más @MasCantabria_ está en marcha pic.twitter.com/XJ6pTl4ss1 — Más Cantabria (@MasCantabria_) 24 de enero de 2019

El movimiento de Errejón también ha llegado a Andalucía. Una de las dirigentes, Carmen Lizárraga, diputada y afín al candidato a la Comunidad, ha anunciado que renuncia a su escaño en el Parlamento andaluz y a todas sus responsabilidades por las diferencias con la dirección y su forma de afrontar política y estratégicamente el nuevo escenario.



Bescansa: "Nadie se puede posicionar en contra aduciendo argumentos sentimentales"

Galicia tampoco se libra. Carolina Bescansa ha vuelto a las entrevistas criticando la postura de la dirección tras el anuncio de Errejón. La fundadora de Podemos ha señalado que no comprende por qué no se respalda la candidatura de Más Madrid: "Me falta por escuchar por qué es malo", ha añadido en una entrevista en Onda Cero y ha subrayado que "nadie se puede posicionar en contra aduciendo argumentos sentimentales". Según Bescansa, Podemos ha cambiado "bastante" en los últimos años, porque se ha instalado "una dinámica de choque de trenes" que ha provocado una crisis interna.

La Comisión de Garantías Democráticas de Podemos solicitó a Echenique la auditoría de las votaciones en Galicia con sólidos argumentos.

Hoy me sumo a esa petición y he llamado a Gómez Reino para pedirle que también lo haga.

Con transparencia, gana Podemoshttps://t.co/1QfT0brdy0 — Carolina Bescansa (@CBescansa) 23 de enero de 2019

Además de esto, la fundadora también ha vuelto a los titulares porque aseguró a través de redes sociales que había llamado al secretario general de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, para pedirle esta nueva auditoría de las primarias autonómicas. El diputado ha contestado hoy alegando que el proceso fue auditado

"con presencia de la propia candidatura de Bescansa". Además, ha añadido que "también habría que preguntarle por qué exige esto ahora, en un momento extraño para Podemos".