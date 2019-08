Esta semana la candidata del Partido Popular para presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será previsiblemente elegida en segunda votación para ese cargo gracias a los apoyos del Ciudadanos y de Vox. No obstante, a la futura presidenta le están creciendo los problemas, especialmente por las sombras de corrupción por su relación con miembros de la trama Púnica, de la que quiere separarse a toda costa.

Así, se convertirá en la tercera mujer que se pone al frente del gobierno de la región tras Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, ambas salpicadas en mayor o menor medida por sonados casos de corrupción (el caso Púnica, el caso Máster...).

Logra así la continuidad del Partido Popular al frente del ejecutivo madrileño (24 años ya), algo que no deja de tener su mérito teniendo en cuenta que su partido se dejó 18 escaños en las últimas elecciones y obtuvo el peor resultado del PP madrileño desde finales de los 80. No lo va a tener nada fácil.

De hecho, el fantasma de la corrupción también sobrevuela sobre ella. Varias informaciones recientes la vinculan a posibles irregularidades en el marco del caso Púnica que investiga la financiación del PP en la etapa de Esperanza Aguirre. La semana pasada, el diario Vozpópuli destapó que ella había trabajado desde la sede central del PP con los integrantes de la trama Púnica para mejorar la imagen de Aguirre, entonces presidenta.

Isabel Díaz Ayuso. EFE/ JJ Guillen

Poco después, El País desvelaba que Díaz Ayuso había trabajado anteriormente para Madrid Network, entre 2008 y 2011, cobrando un sueldo más que respetable como "asesora". A la vez, llevaba la cuenta de Twitter de Aguirre y la comunicación online del PP de Madrid.

Cada día parece brotar de alguna parte sus relaciones pasadas con altos cargos del partido imputados por corrupción. Por ejemplo, Vozpópuli confirmaba este lunes que la futura presidenta también solicitó ayuda a Adrián de Pedro —hermano de uno de los cabecillas de la red corrupta, Alejandro de Pedro, y que ha declarado todo ésto ante el juez— para mejorar la imagen en Internet del ex secretario general del PP Francisco Granados y del expresidente Ignacio González.

Días Ayuso se enfrenta así a su propio pasado personal. Mientras que El Confidencial desvelaba que en marzo de 2011 la empresa semipública Avalmadrid, participada por el Gobierno regional, aprobó la concesión de un préstamo de 400.000 euros a la empresa Mc Infortécnica SL, de la que su padre tenía un 50%, InfoLibre destapó que la candidata posee el 50% de otra empresa, Sismédica, que incumple la obligación de presentar cuentas en el Registro Mercantil desde hace cuatro años. Asimismo, junto con su hermano, tiene una deuda por no pagar durante cinco años el IBI de un inmueble .

Ella se defiende: "Nunca he formado parte de ningún engranaje. Ni de la corrupción ni de nada. Ningún juez me ha llamado siquiera a declarar", afirmó en una reciente entrevista en El Mundo, en la que se mostró "dolida" porque "ataquen usando a alguien que no se puede defender por sí mismo porque está muerto", en relación con su padre.

Equilibrio con Cs y Vox

Tampoco va a tener fácil equilibrar las demandas de Vox con el acuerdo firmado con Ciudadanos, debido a la reticencia de estos últimos por aparecer junto a la formación que lidera Santiago Abascal. Unos niegan constantemente que existan acuerdos, otros los venden como una victoria, y la futura presidenta de la Comunidad de Madrid anda en medio, en un frágil equilibrio.

De este modo, pactaron con Ciudadanos —de la mano de Ignacio Aguado— un acuerdo de coalición para presidir la región, pero necesitan los 12 votos a favor de la formación ultraderechista para gobernar en Madrid. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, aseguró que el PP de Madrid ha asumido los 12 puntos planteados por su partido para desbloquear la investidura. Y esos puntos contienen medidas irrealizables o marcadas por un sesgo xenófobo.

Monasterio, en unas declaraciones en Telecinco, afirmó que Vox va a tomar distancia respecto al nuevo ejecutivo de PP y Cs para optar por una labor de "vigilancia y oposición férrea" de la acción de Gobierno, pues su objetivo es que se mejore la gestión.

Ante el micrófono...

Por si fuera poco, Díaz Ayuso política ha estado bajo la lupa de la opinión pública en todas y cada una de sus declaraciones, en las que ha ido dejando un importante rosario de perlas sobre todo durante la interminable campaña electoral. Por ejemplo, decidió no participar en la marcha del 8 de marzo con motivo del día de la Mujer porque rechaza "el discurso que divide a hombres y mujeres".

Otra de sus propuestas más polémicas fue su propuesta para que "el concebido y no nacido" sea considerado como un miembro de la unidad familiar, de modo que una familia de cuatro miembros y un 'nasciturus' podría solicitar su condición de familia numerosa o pedir plaza escolar para el feto. En la trayectoria de Diaz Ayuso hay más ideas. Muchas más.

Por tanto, tras los debates de investidura, los días 13 y 14 de agosto, si no hay sorpresas inesperadas, Isabel Díaz Ayuso será la presidenta de la Comunidad de Madrid y se colocará al frente del primer gobierno de coalición en la región junto a Ciudadanos, y con el necesario apoyo de Vox.