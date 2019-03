Isabel Serra ya ha dado el primer paso para oficializar su candidatura a las primarias de Podemos para la Comunidad de Madrid. Este lunes ha anunciado en un acto en Vallecas la primera medida de su campaña: la implantación de una asignatura de feminismo en todos los colegios públicos de la región. "Tenemos que echar a la derecha de las instituciones. Y, una vez que lo hagamos, la primera medida que pondremos en marcha será la implantación de una asignatura de feminismo para ofrecer una solución a la violencia machista. Necesitamos educación en igualdad", ha defendido la candidata a las primarias de Podemos.



Serra confirmó este lunes que se presentará a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El partido morado ha iniciado ya su proceso de primarias para elegir su nueva lista y, de momento, es la única candidata a la presidencia. Al acto de presentación han asistido dirigentes estatales de Podemos, como la número dos del partido, Irene Montero, o las diputadas Yolanda Díaz y Rita Bosaho. También ha estado entre el público el secretario general de Podemos en la capital, Julio Rodríguez, y su proyecto ha contado con el respaldo de la responsable del Área de Migraciones, Dina Bousselham, la diputada madrileña Beatriz Gimeno y varias activistas como Boti García, conocida por la lucha por los derechos LGTBI y expresidenta de la FELGTB



Serra ha puesto el foco sobre un proyecto de "cambio real": "No creo en los proyectos personalistas. Creo en lo colectivo y en lo democrático y que este es el mejor antídoto contra los poderosos". "Nos enfrentamos a lo que puede ser la mayor amenaza para las conquistas sociales: la alianza entre los conservadores y la ultraderecha. La Comunidad de Madrid ha sido el campo de prueba del neoliberalismo, políticas que generan sufrimiento y no podemos permitir que sigan gobernando ni un día mas. Contra eso he luchado y voy a seguir luchando", ha afirmado ante los 180 asistentes del acto. Según la organización, varios grupos de personas se han tenido que quedar fuera por el aforo.



Acto de presentación de la candidatura de Isabel Serra / Podemos

La candidata también ha criticado que siempre se hable de "los cinco fundadores de Podemos" o de los que iniciaron el proyecto del partido: "Somos miles de personas las que creamos este proyecto y miles de personas las que dejaron de estar huérfanas de proyecto político. Por esto es un proyecto que cobra sentido cuando estáis empujando", ha afirmado a los militantes del partido.

Serra: "Hay que hacer que las instituciones dejen de estar al servicio de los poderosos"

Serra también ha apelado a la ilusión del 'sí se puede' al que acostumbra el partido: "Hemos demostrado que podemos avanzar y que podemos construir alternativa. Cuando salimos juntas a las calles, podemos parar desahucios y podemos hacer dimitir a ministros como Gallardón cuando quiso hacernos retroceder en derechos como el aborto. Cuando hay voluntad política, podemos subir el SMI", ha asegurado.

La candidata se ha lanzado directamente a recriminar al PP que "cada día está más sometido a Vox" y que Díaz Ayuso esté "al frente del proyecto reaccionario". Pero también ha recriminado al PSOE que ha demostrado que no ha sido capaz de crear "una alternativa al 'aguirrismo'". No son capaces de hacer frente a la amenaza que nos viene por delante y tenemos que construir un futuro mejor". Este es el reto que Serra quiere asumir: "Con este convencimiento quiero dar un paso al frente y asumo la responsabilidad de encabezar la candidatura para la Comunidad de Madrid si lo compañeros de Podemos me dais vuestra confianza".