Izquierda Unida ha querido marcar una posición clara ante la incertidumbre que se vive en la izquierda madrileña tras la integración de Íñigo Errejón en la plataforma Más Madrid. Los de Garzón apuestan por cerrar una candidatura con Podemos antes de negociar con otras formaciones, postura que la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, defendió a principios de esta semana. Pero recuerdan que la fórmula establecida en el acuerdo marco firmado con los de Iglesias es la de "Unidas".

A través de un comunicado enviado por la Comisión Colegiada Federal, los de Garzón precisan que su objetivo es el de "consolidar el espacio de Unidos Podemos y abrirlo –con la fórmula ‘Unidas’– a otras experiencias municipales, movimientos sociales y ciudadanía sin ninguna adscripción partidaria". Dese IU advierten de que con el avance del "bloque reaccionario" lo que está en juego no es solo "una redistribución de cuotas institucionales, sino todo un modelo de país".

Por eso, explican, nació la "apuesta por un acuerdo marco, ampliamente respaldado por la militancia", para reforzar el espacio de Unidos Podemos. En el acuerdo rubricado por Podemos, IU y Equo, las formaciones establecen una serie de pautas para afrontar las citas electorales de 2019 (municipales y autonómicas), un marco relativamente flexible que cada territorio debe materializar en función de las circunstancias, pero atendiendo a unas reglas.

En los últimos días, desde el anuncio de Errejón, se han planteado diversas cuestiones sobre cuál es la marca política que puede aglutinar más mayorías. Los de Iglesias apuestan por consolidar las siglas de Unidos Podemos porque, tal y como recordó Irene Montero, habían sido refrendadas por la militancia del partido. Desde el entorno de Errejón se apuesta, en cambio, por "superar" la marca actual; de ahí, en parte, su decisión de concurrir a los comicios de la Comunidad de Madrid bajo la plataforma de Manuela Carmena, Más Madrid.

El responsable de relaciones políticas de Izquierda Unida de Madrid, Álvaro Aguilera, manifestó, tras una reunión con Podemos Madrid para avanzar posturas en la confluencia, que no veía "viable" la marca Unidos Podemos en la región, y desde la federación madrileña recuerdan que el acuerdo marco deja "flexibilidad" a los territorios para decidir cuestiones como las siglas.

El acuerdo establece en este sentido, dos pautas; una para las elecciones municipales y otra para las autonómicas. En el primer caso, el documento recoge que la denominación de la coalición será la de "Unidas Podemos Izquierda Unida Equo", pero el nombre podrá "modularse" en función de los pactos que se alcancen en cada municipio, "pudiendo cambiarse el orden de los nombres de los partidos o incluso eliminarse el nombre de alguno de ellos si no estuviese presente en dicho municipio o así se acordase".

El precedente andaluz

El apartado que regula la marca de la coalición para las autonómicas se asemeja bastante al que regula las municipales, pero con una salvedad. "Igual que en el caso anterior, la denominación será «Unidas Podemos Izquierda Unida Equo» y podrá modularse en función de lo que se acuerde en los territorios, pudiendo eliminarse el nombre de alguno de los partidos si no estuviese presente en dicho territorio"; en este caso, sí que se contempla la posibilidad de suprimir el nombre de una de las formaciones cuando no esté presente en un territorio, pero no se añade, como en el caso de las municipales, que esto pueda hacerse por acuerdo.

Sin embargo, más allá de lo que refleje el acuerdo marco y de la presencia o no de la fórmula "Unidas" que propugna IU, existe ya un precedente donde estas normas no se aplicaron según lo establecido en el documento: Andalucía. Podemos, IU y otras formaciones acudieron a las autonómicas del pasado diciembre bajo las siglas de Adelante Andalucía, a pesar de que dos de las formaciones que rubricaron el acuerdo estaban presentes en la coalición.

En el comunicado de Izquierda Unida también se critica a Errejón, como ya ha hecho Garzón en los últimos días, porque, a juicio de la formación, su movimiento perjudica a la unidad de la izquierda. "Nuestros intereses serán siempre los de la clase trabajadora y los sectores populares, por eso actuaremos con responsabilidad histórica y altura de miras, principios ausentes en aventuras personalistas que erosionan la unidad y la confianza de quienes esperan y necesitan mucho más de nosotros y de nosotras", reza la nota.

En IU se dan hasta mediados de febrero para trabajar "por ampliar los acuerdos a más territorios", y garantizan que, "en última instancia, allá donde no sean posibles, Izquierda Unida presentará candidatura en cualquier caso".