La onda expansiva del terremoto provocado por Íñigo Errejón en Podemos ha llegado a Izquierda Unida. Fuentes de la dirección de esta última formación admiten que entre sus filas hay dirigentes que tienen buena relación personal o política con Íñigo Errejón. Con él, o con las personas que abandonaron IU hace cuatro años para formar una nueva plataforma, Convocatoria por Madrid, al final acabaron bajo las siglas de Podemos y que comparten su sensibilidad política y su nuevo proyecto en colaboración con Manuela Carmena: Más Madrid. Pero si bien esto es cierto, las mismas fuentes de IU previenen de posibles titulares que puedan dar quienes entre sus filas valoran a Errejón y aseguran que esa simpatía no es una realidad entre las bases.

Pese a que, en general, según manifiestan estas fuentes, "los cuchillos están afiladísimos en las asambleas de Izquierda Unida", debido al "daño" que tanto errejonistas como pablistas han infligido a su partido, pero que "se ha mantenido la lealtad para no romper gobiernos", la relación continuará en lo sucesivo. Con Podemos, pero no con Errejón.

"Izquierda Unida y Podemos contamos con un acuerdo marco federal para todo el Estado que continúa en vigor pero, a partir de ahí, cada federación puede mostrarse de acuerdo o en desacuerdo, es decir, el marco federal ha de cristalizar en cada federación. El acuerdo marco no es ni con Pablo Iglesias ni con Íñigo Errejón, es con Podemos, por lo que sigue vigente. En Madrid, lo ha reventado Íñigo Errejón", describen las mismas fuentes.

Si de las declaraciones de dirigentes del partido el viernes se pudo deducir que la formación se ofrecía para ser el pegamento que reconciliara a todas las voces de la izquierda, ahora con una sensibilidad emancipada añadida, la de Íñigo Errejón, las fuentes consultadas afirman taxativamente que IU no va a ir en una candidatura conjunta con los errejonistas en Madrid: "Las asambleas lo tienen clarísimo", insisten. Argumentan que IU tiene la vocación de acompañarse en sus candidaturas por otras fuerzas de la izquierda transformadora, concepto en el que no reconocen a Errejón, cuyas maneras definen de "prepolíticas". Critican y excluyen, en general, proyectos que también tachan de "personalistas", de "barcos individuales”, como califican al de Gaspar Llamazares. Precisamente, la de este último ha sido una de las voces que ha mostrado simpatía por el movimiento de alianza de Errejón y Carmena.

Ello implica, en primer lugar, con vistas a las elecciones municipales, que los de IU se desmarcarían de la candidatura de la alcaldesa: "No vamos a alentar la victoria de Manuela Carmena, que ha despolitizado los problemas de Madrid, no los sociales, pero sí los económicos, y ha permitido la Operación Chamartín”.

¿Va a ir IU en solitario a las municipales, entonces? Una pista de por dónde pueden ir los tiros es esta respuesta: "Nos gustaría ir con gente de Podemos, pero Pablo Iglesias debería dejar de tener miedo a Manuela Carmena". La posibilidad abierta está, entonces, a ir con Podemos, pero también de la mano con los Anticapitalistas. Estos últimos, desde el primer momento tras conocerse la decisión de Errejón, se declararon ajenos y hasta adversarios de su proyecto político, tras también haberse mostrado muy críticos con la jefa del Ayuntamiento. Asimismo, IU estaría dispuesta a integrar a otras fuerzas de izquierda o movimientos sociales.

En todo caso, declararan desde IU: "Tenemos un programa que defender, unos principios y una representación. Todo lo demás está por decidir". También muestran interés en mantener su "solidez", "porque habrá un post-Carmena".

¿La animadversión que estas fuentes de IU muestran respecto a la nueva estrategia de Errejón y al actual Ejecutivo municipal impediría un gobierno de izquierdas en el consistorio madrileño si éste fuera posible? "Nuestro compromiso es no dejar que gobierne la derecha si se puede impedir; después, dependiendo de los lugares de los que se trate, decidimos si entramos en el Gobierno, o no: en Andalucía no lo hubiéramos hecho, debido a que se trataba de un PSOE que llevaba 36 años en el poder y con casos de corrupción a sus espaldas; pero a Manuela Carmena yo no la dejaría gobernar sola y deberíamos establecer ciertas condiciones".

¿Cuáles son los planes que IU tiene para la Comunidad de Madrid? Sus intenciones, según las mismas fuentes de la dirección del partido, pasan por actuar al margen del proyecto de Errejón y por la negociación de un nuevo acuerdo con Podemos. Desde IU afirman que en esta nueva coyuntura, Iglesias pierde fuerza o poder de negociación, y apuestan por primarias en que concurran todos los posibles candidatos en pie de igualdad, es decir, unas primarias de todo el espacio político que finalmente se aglutine para competir electoralmente bajo las mismas siglas: "Para que una confluencia tenga éxito, todos sus miembros tienen que ser reconocibles y que, a partir de ahí, la gente ordene", concluyen.