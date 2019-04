Madrid se llena de banderas tricolor y la República se cuela en la campaña electoral

Este 14 de abril, 88 años después de la proclamación de la II República, la Gran Vía madrileña ha vuelto a inundarse de banderas tricolor, portadas por miles de ciudadanos y ciudadanas que se han manifestado pidiendo la III República para España.

La concentración partía las 12.00 horas del mediodía de la calle de Alcalá y ascendía por la calle más famosa de la capital hasta desembocar en la Puerta del Sol, al tiempo que sus 20.000 asistentes –según datos de la organización- llenaban de gritos de indignación, reivindicación y denuncia el ambiente: "Madrid será la tumba del fascismo" o "España mañana será republicana".

La manifestación de este curso, en plena campaña electoral del 28A, ha sido una de las más concurridas de los últimos años. Algunos de sus lemas han sido: 'Por los derechos laborales, sociales y políticos', 'Por el derecho de autodeterminación' y 'Por la amnistía de los presos políticos'.

Ha sido llamativa la gran cantidad de gente joven que ha asistido a la concentración de este domingo. Miguel Ángel y Julio, de 17 años, cuentan que han decidido manifestarse hoy porque “actualmente, en nuestro Estado, hay unas diferencias sociales que no deberían ser permisibles en el siglo XXI, y la República podría ser el camino.

“Si España es un país verdaderamente democrático, los ciudadanos deberíamos decidir si queremos tener o no una monarquía”, puntualizan estos jóvenes. También son conscientes de que llamar a la constitución de una República no sólo tiene que ver con quién es nombrado Jefe del Estado, sino que lleva aparejados “una serie de derechos fundamentales, como el derecho a una vivienda, a quienes muchas personas no tienen acceso”.

También ha destacado la presencia de políticos. La concejal de Ahora Madrid y ahora en las listas de Madrid en Pie al Ayuntamiento de Madrid, Rommy Arce, ha señalado que se manifiesta "por el derecho a decidir". "Apoyamos y exigimos la libertad de los presos políticos y apoyamos el fin de la monarquía, un régimen caduco y antidemocrático”, ha señalado.

Entre los grupos y colectivos participantes, se ha contado con la presencia de varios miembros de Unidas Podemos, de Izquierda Unida, de Anticapitalistas, del Partido Marxista-Leninista, del Partido Comunista de los Pueblos Españoles (PCPE) y del Frente Obrero, además de varios colectivos barriales y universitarios –que en el último año han promovido consultas no oficiales sobre ‘Monarquía o República’ para visibilizar la voluntad popular respecto al derecho a decidir-.

En este sentido, la movilización ha tomado este 2019 un cariz más revolucionario, marcado por su proximidad a las Elecciones Generales y por el contexto de auge de la ultraderecha con la escalada de apoyos de grupos y partidos como Vox. Por eso, no se ha tratado únicamente de poner el acento en demandas ya conocidas como la justicia que queda por hacer para las víctimas de la dictadura franquista, que también estado muy presente con cabeceras como la de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo.

El actual candidato al Ayuntamiento por IU a través de la candidatura Madrid en pie, Carlos Sánchez Mato, ha explicado a Público que “la manifestación de este 14 de abril no es un elemento de nostalgia que mire sólo hacia atrás”, sino que “precisamente se trata de una mirada larga hacia el futuro que queremos, fundado en una República que defienda los derechos de la clase trabajadora y del conjunto de la mayoría social”.

Sánchez Mato ha llamado así a construir “una República general, fundada en los principios de cooperación entre los pueblos y una república feminista, que ponga la vida en el centro frente al capitalismo salvaje y una monarquía hija del Régimen del 78 que deja de lado los intereses de todos y todas para primar los de las élites”. Para ello, el todavía concejal de Ahora Madrid en la cámara municipal, considera que hay que fijarse en la II República, que fue “una experiencia naciente, aunque tuviera sus fallos, que ponía en primera plana todos esos elementos”.

Por su parte, Mauricio Valiente, concejal en el Ayuntamiento de Madrid y portavoz de IU Madrid, ha puesto el acento en “todo lo que hizo la República por la educación, fijándonos en ello a la hora de reivindicar la educación que queremos en la España de hoy”. “República no es solamente una forma de gobierno, sino también un Estado social de servicios públicos y que atiende a derechos”, ha señalizado Valiente a Público.

Para Ángeles ‘Nines’ Maestro, portavoz de Red Roja, este dato es un indicativo de que “hay mucho futuro y que el traer una República de las trabajadoras y los trabajadores sigue siendo un objetivo en primer plano”. “Mucha gente ha entendido que este ahora, frente al avance de la derecha y el fascismo, no valían llamamientos vacíos a los frentes antifascistas, sino que había que plantearse seriamente la ruptura con todo lo que significó la Transición y el Régimen del 78: una amnistía para los asesinos”, señala Maestro.

Juan Morales Suárez, miembro de la Federación de Republicanos (RPS), considera que “la izquierda está fragmentada, pero la columna vertebral para la fundación de la unidad en este país no puede ser otra que la República, porque las reformas que se pretenden hacer dentro del sistema son absorbidas por el propio sistema”.

Finalmente, la movilización ha terminado con los y las manifestantes concentrados en la Puerta del Sol, donde se ha guardado un minuto de silencio “por aquellos luchadores de la paz, por la libertad y por la República” que “ya no podrán seguir luchando por la llegada de la III”. Al acabar, el cantautor Juanjo Anaya ha dedicado varios temas a los asistentes hasta el final de la concentración, que ha terminado alrededor de las 14 horas del mediodía.