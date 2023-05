Más Madrid lleva a los tribunales la exclusión de Tesh Sidi, activista saharaui y experta en 'big data', de la lista electoral

La Junta Electoral Provincial de Madrid no ha admitido la inscripción de Tesh Sidi, activista saharaui y experta en big data, que figuraba como número 11 en la lista electoral presentada por Más Madrid en las elecciones a la Comunidad. La Junta Electoral considera que "la inscripción censal es declarativa del requisito de capacidad para ser elegible por lo que no concurriendo tal condición procede

subsanar la candidatura con la sustitución" de Tesh Sidi. Más Madrid, ante esta decisión, que consideran producto de errores administrativos, va a llevar el asunto –después de que la Junta Electoral ya rechazara un recurso– ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, si fuera necesario, en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Tesh Sidi lleva años viviendo en Madrid y cuenta con una vivienda y un trabajo fijo en la ciudad de Madrid. Así explica Más Madrid lo sucedido: "Obtuvo hace más de un año la nacionalidad y desde hace dos años aparecía en el censo de Madrid. Pero hace unos meses su madre, que residía en los campos de refugiados de Tinduf, tuvo un accidente al caerse una pared que le rompió las dos piernas. En ese momento, Tesh empezó con los largos y difíciles trámites burocráticos y administrativos para traer a su madre a España y que pudiera ser atendida en Málaga, donde tenía otros familiares".

"El pasado diciembre –prosiguen las fuentes– Tesh acompañó a su madre a tramitar el padrón en Málaga. Como avalista adjuntó toda la documentación para darla de alta en el padrón de Málaga, pero en ningún momento expidieron ningún certificado, alegando que no se hacía efectivo hasta dentro de 20 días. Y en Málaga tramitaron accidentalmente el padrón de la propia Tesh".

"Esto no sería problema si el propio Ayuntamiento hubiera realizado los trámites en tiempo y forma y notificara para que ella pudiera rectificarlos, puesto que nunca había vivido en Málaga y seguía con su trabajo fijo y presencial y su vivienda en Madrid", considera el partido.

Así, "en cuanto conoce que existe la posibilidad de su empadronamiento erróneo en Málaga acude a la oficina de Atención al Ciudadano en Madrid. En esta misma oficina le indicaron que su padrón en Madrid estaba correcto, y que ni siquiera les figuraba un trámite de baja. Le enviaron varios certificados vía email", agrega Más Madrid.

Posteriormente, el día 11 de febrero, indican las fuentes, se puso en contacto con la oficina del INE en Madrid y le confirmaron que su padrón correcto estaba en Madrid y le expidieron "un certificado del Censo Electoral y desde la oficina de Atención al Ciudadano otro certificado de padrón".

"Cuatro días después, consultó de manera telemática el padrón y figuraba la baja en Madrid, el INE había actualizado los datos de su padrón dos meses después y [se produjeron] cambios a pasado, esto se puede deber a un retraso en el envío de datos desde Málaga o bien por procesos internos. Al actualizar los datos al pasado dejó de figurar en el Censo Electoral Vigente. Aunque ha figurado durante dos meses en dos sitios empadronada, su lugar de residencia en Madrid no ha cambiado en los últimos dos años, lleva residiendo aquí desde hace cinco años. Durante este periodo ha estudiado un máster y ha trabajado en diferentes empresas. Tanto su domicilio fiscal, físico y laboral es el mismo que figura en su Documento Nacional de Identidad", asegura Más Madrid.

El partido añade que "este padrón accidental no se ha podido identificar antes, y tampoco se podría haber subsanado ya que en tiempo de cierre del censo electoral vigente el 31 de enero (01 de febrero de 2023) ella figuraba dada de alta en su domicilio habitual, y la Administración en Madrid no podía empadronar a alguien que figura empadronado".

"Este también es nuestro sitio"

En una entrevista reciente con Público, Tesh Sidi manifestó que había decidido presentarse a las elecciones "porque a mucha gente se le olvida que las personas saharauis somos ciudadanas de este país". "Sobre todo una generación como la mía, que se ha criado desde muy pequeña aquí en España. Este también es nuestro sitio. Madrid también es nuestra realidad. No por ser saharaui estoy exenta de los problemas que afectan a la gente de Madrid. Cojo el metro, soy vecina y me afecta exactamente lo mismo que a cualquier otra persona", afirmó entonces.

"Al final –añadió la activista y experta en big data– todos somos madrileños, aunque no hayamos nacido aquí. Yo me vine hace seis años, pero siempre me había fijado en los carteles de Manuela Carmena que daban la bienvenida a los refugiados. Como buena refugiada, sentía que este podía ser mi lugar. Por eso he dado este paso, para ser el altavoz de todo un pueblo y llevar a las instituciones la realidad de muchísimas personas que viven en esta región".