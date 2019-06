La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha cancelado este lunes las reuniones que tenía con el PP en la Comunidad de Madrid para hablar de programa y de negociación de investidura hasta que no se aclare la situación en el Ayuntamiento de Madrid.

En declaraciones a los periodistas en la Asamblea de Madrid, Monasterio ha señalado que "hasta que no se aclare qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid no tiene sentido seguir avanzando en la Comunidad de Madrid".

"Hay un contrato entre el PP y Vox que contempla una coalición de Gobierno y que incluye concejalías de Gobierno para Vox y además una proporción en presupuesto, y eso es lo que se firmó el viernes por la noche", ha explicado.

La candidata de Vox ha rechazado hacer público dicho documento, porque asegura que se comprometieron a que no lo filtrarían, pero ha explicado que en él no se recogen exactamente qué concejalías deberían tener porque entienden que lo debe decidir el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Mientras, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado que ahora es el "momento del cumplimiento de los pactos" y que el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sabe "perfectamente" lo que ha firmado con su partido que es "formar parte" del Gobierno municipal y eso "no es estar en un distrito, es estar en concejalías de gobierno".

También ha explicado que ese acuerdo implica varios niveles como son las concejalías del gobierno municipal, concejalías delegadas, juntas de distrito y empresas y organismos municipales, sin que ninguno de estos ámbitos competenciales sean excluyentes a otros en la cesión a Vox en base a su proporción. "Esto es lo que se ha pactado y lo que corresponde", ha subrayado el número dos de Vox para señalar que ya está recibiendo en "muchos sitios" del país la participación de Vox en distintas corporaciones.

Preguntado por la postura de Cs sobre el acuerdo entre populares y Vox, Ortega Smith ha apuntado que en términos jurídicos "nadie puede participar desde fuera en un acuerdo" y, en consecuencia, "no tiene ninguna capacidad de decisión". De hecho, ha recordado que ellos se "autoexcluyeron" de una negociación a tres bandas pese a que se les invitó y ahora "el colmo" es tratar de influir en este consenso.

Por tanto, ha señalado a la líder municipal de Cs, Begoña Villacís, que "no se ponga nerviosa" al respecto y que "parecer que no termina de aceptar que no será alcaldesa sino vicealcaldesa". Finalmente y en referencia al PP, quiere "desear y confiar" en la responsabilidad de los populares para cumplir ese acuerdo y no se pone en esa posibilidad de un incumplimiento "flagrante" de ese pacto. En ese supuesto, ha apuntado que ese punto supondría "la quiebra absoluta" de la confianza en el PP. "Sería un desastre", ha remachado.

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida se ha comprometido este lunes a cumplir tanto con lo que pactado con Cs como con lo acordado con Vox, pero en el caso del partido de Santiago Abascal no ha detallado si se comprometieron a dar puestos en el Gobierno o concejalías de distrito.