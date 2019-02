El Frente Nacional Identitario, la organización filonazi que ampara políticamente a Manuel Murillo, el francotirador que anunció su intención de asesinar al presidente del Gobierno en septiembre del pasado año, organiza el domingo en Barcelona la concentración análoga a la convocada en Madrid por el Partido Popular, Ciudadanos y VOX contra Pedro Sánchez y contra cualquier vía de dialogo con el gobierno de Cataluña.

El acto comunicado en fecha y hora al Departamento de Interior de la Generalitat catalana tendrá lugar en la plaza de Catalunya entre las 11 y las 14 horas del domingo, coincidiendo con la convocada en la Plaza de Colón de la capital madrileña, pero que a diferencia de éste en Barcelona no habrá ni escenarios, ni atriles, ni discursos de líderes políticos de ninguna organización, según confirmó el presidente del FNI José Alberto Pérez Molina a la agencia AIP.

Asegura que también recibió, según cuenta, la llamada de Ciudadanos

Según el dirigente identitario “tras registrar la convocatoria varios partidos políticos contactaron conmigo, especialmente el PP de Madrid al que le sentó muy mal nuestra iniciativa. Me dijeron que si FNI montaba el acto en Barcelona la gente del PP querría hablar en la concentración y les dije que no. Y entonces, a raíz de esto, el PP lanzó la campaña de pagar los autobuses a todos los que quisieran ir a Madrid”.

El dirigente ultra asegura que también recibió, según cuenta, la llamada de Ciudadanos “que me ofrecieron montar un escenario que lo pagarían ellos para las intervenciones políticas. Un escenario enorme como los que llevan ellos a sus mítines. Pero les dije lo mismo, que no iba a permitir escenarios porque no iban a haber mítines de partido y se cabrearon”.

Ante la negativa del presidente del FNI a las intervenciones de los partidos en el acto de plaza de Catalunya, “tanto Ciudadanos como el colectivo “S’ha Acabat”, las antiguas juventudes de Sociedad Civil Catalana, me informaron que habían tomado la decisión de convocar otra concentración a las 12 de la mañana del mismo domingo ante la Delegación del Gobierno de Barcelona, para la que tengo entendido que inicialmente no cuentan con el requisito legal pertinente para su celebración”.



'Templarios' en una concentración del Frente Nacional Identitario

El francotirador sigue en prisión

Manuel Murillo Sánchez, el francotirador simpatizante del Frente Nacional Identitario, continua en prisión provisional desde el pasado 21 de septiembre, por orden del Juzgado número 3 de Terrassa por los delitos de conspiración para cometer atentado y tenencia ilícita de armas. Aunque solicitó en dos ocasiones su puesta en libertad en ambas fueron desestimadas.

El juez consideró que debía seguir en prisión porque había indicios suficientes con los mensajes de WhatsApp en el grupo ultra en el que estaba metido, en donde anunciaba sus intenciones de matar al presidente del Gobierno Pedro Sánchez por anunciar la exhumación de la momia de Franco del Valle de los Caídos. Y también por el hallazgo de las armas en su casa, varias habilitadas para ser usadas, la abundante munición encontrada y la seriedad del propósito del investigado de llevar a efecto el crimen planeado, según el magistrado.

Antes de entrar en contacto con los filonazis del FNI Murillo, vigilante de seguridad, trabajó en las oficinas del Centre de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el CTTI de Catalunya donde se hacían los seguimientos electorales de las elecciones catalanas. En ese periodo de tiempo se detectó cierta actividad irregular por supuesto acceso a información confidencial por parte del vigilante, siéndole abierto expediente informativo por parte de la Consellería de Políticas Digitales.



Manuel Murillo, condecorado por la Guardia Civil

Condecorado por los Amigos de la Guardia Civil

El 16 de febrero de 2018, tras las elecciones catalanas del 21D Manuel Murillo fue condecorado por la Asociación de Amigos de la Guardia Civil, en un acto realizado en las instalaciones de la Zona de Catalunya de la Guardia Civil en Barcelona. Allí se prestó una atención especial al vigilante de seguridad, siendo fotografiado en animada charla con tres teniente coroneles de la Guardia Civil destinados en Catalunya, tal y como contó en exclusiva el diario Público y que poco tiempo después el Ministerio del Interior reconocía la celebración de ese evento la celebración y y otros pormenores, en su respuesta parlamentaria al senador Jon Iñarritu de EH-Bildu.

La organización liderada por José Alberto Pérez Molina, cuya denominación completa es “Recuperemos España: Frente Nacional Identitario”, está asociada con los ultraderechistas italianos de La Liga, que lidera el actual vicepresidente italiano, Matteo Salvini; de los ultra católicos del Prawo i Sprawiedliwość (PiS), (Libertad y Justicia) que gobierna Polonia, y también son aliados de las organizaciones ucranianas Svoboda (Libertad) y de los paramilitares del Batallón Azov, ambas de ideología nacional-socialista. Incluso algunos miembros de Svoboda y Azov, que también tienen residencia en España, militan en su organización.