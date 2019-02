El líder del PP, Pablo Casado, busca apoyos para la concentración convocada en la madrileña Plaza de Colón contra la "traición" de Pedro Sánchez por aceptar la figura de un "relator" en la mesa de partidos sobre Catalunya.

De momento, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, han aceptado esta proposición. Sin embargo, Casado también ha contactado este miércoles con Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Aragonés (PAR) y Foro Asturias para que se sumen a este acto.



El PP cree que este anuncio exige una "muestra urgente de repulsa y rechazo a dicho acuerdo". "No se puede vender España a cambio de un plato de lentejas por seguir en Moncloa", ha declarado Casado en un acto en Cuenca, donde no ha descartado poder usar otros mecanismos parlamentarios que ofrece la Constitución, en alusión a una posible moción de censura.

Exige la convocatoria "inmediata" de elecciones

El líder de los populares ha asegurado que va a establecer contactos con todos los partidos políticos "para intentar retener este escarnio a España". En este punto, ha recalcado que lo que tiene que hacer Sánchez es convocar elecciones.

Casado no ha cerrado la puerta a una posible moción de censura

Sin embargo no ha cerrado la puerta a una posible moción de censura. Eso sí, ha admitido que "no dan números para hacerla". "Si la presentamos es para ganarla, no somos Podemos", ha manifestado Casado, que ve un problema el apoyo que los nacionalistas vascos están dando a Sánchez. A su entender, lo que ellos quieren es que "dure Pedro Sánchez y que no caiga", ante las transferencias que el presidente del Gobierno ha hecho al Ejecutivo vasco "y que fueron denegadas por Aznar, Zapatero y Rajoy".

Por su parte el vicesecretario general del PP, Javier Maroto, ha afirmado en una entrevista en La Sexta que "es bueno que las fuerzas que compartan la unidad de España vayan de la mano. Siempre de forma coordinada, en lemas y formato".