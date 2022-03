Mañueco busca una alternativa a Vox con Soria ¡Ya! aunque no le dan los números tras la primera ronda de contactos

El equipo de Alfonso Fernández Mañueco ha finalizado este martes la primera ronda de contactos con el resto de formaciones que lograron representación de cara a la formación del Gobierno de Castilla y León.

Las reuniones han tenido lugar desde el lunes 21 de febrero por orden del número de procuradores logrados en los comicios del 13F, por tanto el orden ha sido: PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya!, Unidas Podemos, Ciudadanos y XÁvila.

El encuentro con Luis Tudanca (PSOE) fue el primero y el del fracaso más sonado. El propio líder de los socialistas reconocía que la frase "una de las cosas que nos diferencia es la corrupción" fue la que hizo levantar de sus asientos a sus interlocutores populares. 15 minutos de reunión y las —ya lejanas— posibilidades de una gran coalición con el PSOE, dinamitadas. El PP lograría la presidencia de la Junta en ese caso, tanto si cogobernara con el PSOE (entre ambos suman 59 procuradores), como si solo contara con su abstención (los 31 procuradores del PP superan la suma de los 'no' del resto de partidos: 22).

Vox: "Si no entramos en el Gobierno, vamos a votar en contra de cualquier pacto de investidura"

En segundo lugar, Mañueco ofreció su mano a Juan García-Gallardo, de Vox, cuyo acuerdo parece desde fuera más sencillo ya que han pactado en otros lugares, gobernando incluso juntos. Solo ya con el partido de Santiago Abascal en el Gobierno, esa coalición conseguiría la mayoría absoluta al sumar los 31 de los populares a los 13 de Vox, con lo que conseguiría 44 procuradores.

Pero de la reunión con García-Gallardo salió aparentemente más satisfecho el abogado burgalés que el propio Mañueco: "A pesar de la demonización de los medios, nos vamos con la satisfacción de que el PP sabe que todo lo que pedimos es razonable y podremos llegar a un acuerdo", dijo. Eso sí, quiso subrayar que "si Vox no entra en el Gobierno, vamos a votar en contra de cualquier pacto de investidura", dejando claro que no se abstendrán en la votación.

Para evitar entonces esta dependencia de Vox, Mañueco es consciente de que debe 'convencer' a los partidos locales. Si sumara el apoyo de Soria ¡Ya! (3) y de XÁvila (1), obtendría 35 procuradores, por 33 del resto de formaciones. En este caso, Mañueco podría ser presidente en segunda vuelta siempre que contara con la complicada abstención de Vox.

Los sorianos parecen los más próximos al PP tras esta primera ronda de contactos, ya que los propios populares han reconocido "cercanía y posibilidades" de entendimiento con ellos, si bien el partido localista aseguró que espera que se recojan sus reivindicaciones sin que entre Vox, ya que entonces "no serían necesarios".

UPL reivindica la salida de León de la Comunidad

La otra formación con tres procuradores —UPL— parece más lejana de los populares, ya que manifestó que su apoyo "no iba a ser barato" y sus planteamientos irrenunciables pasaban por la salida de León de la Comunidad, a lo que el PP aseguró que la integridad territorial es un valor irrenunciable. Es difícil llegar a un acuerdo con posiciones tan dispares.

Por último, de las tres formaciones que lograron un solo procurador, el PP únicamente no se reunió con XÁvila, a pesar de que a priori parecían bastante cercanos. Este inexplicable 'plantón' se produjo al no estar en la mesa el propio Alfonso Fernández Mañueco, hecho que los abulenses no toleraron. Su abstención en segunda vuelta, sin embargo, no sería muy descabellada si finalmente logran una mínima interlocución con el PP.

Las reuniones con Ciudadanos y Unidas Podemos han servido para evidenciar la ruptura de con los segundos, ya que la formación de Pablo Fernández ha mostrado su negativa a apoyar a Mañueco como presidente y también al candidato que presenten a presidir las Cortes. Otra cosa sería si hay un candidato del PSOE a la Presidencia de las Cortes, en cuyo caso votaría a favor. Este hecho solo es posible en caso de que no hubiera un acuerdo entre el PP y Vox para la constitución de la Mesa de la Cámara.

La reunión con Ciudadanos fue menos tensa, y el propio Fernández Carriego —que ha sido el interlocutor— aseguró tras reunión: "No se ha manifestado una posición tan tajante como en el caso anterior", refiriéndose a UP. "Ellos tienen algunas propuestas encima de la mesa como las tenemos nosotros y sí que han manifestado que dentro de las alternativas que existan apoyarán aquella que sea el mal menor. Por lo tanto, esta vía de apoyo sigue abierta. También nos han animado a tener un apoyo parlamentario mayor", dijo. Si a este hecho se le une la negativa rotunda de Igea a repetir elecciones, podemos tener ahí la clave de una abstención de los naranjas, al menos en segunda vuelta.

Y es que el próximo día 10 de marzo se verán claramente las intenciones del político salmantino, con los miembros que formen la Mesa de la Cámara. Si Mañueco cede puestos de la Mesa a Vox, por poner un ejemplo, el pacto entre ambos estaría ‘cantado’.