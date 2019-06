La alcaldesa en funciones de Madrid, Manuela Carmena, ha presentado con un desayuno toscano el último Veranos de la Villa programado por su equipo y lo ha hecho despidiéndose con un "sabor enormemente dulce", el de "relamer el verano y esta maravillosa época".

Desde el parque Tierno Galván, Carmena se ha despedido de los Veranos de la Villa con un desayuno compartido con la prensa, "con manteles brillantes y amarillos, flores naturales y todo lo que deben tener los desayunos" y teniendo la mesa como punto de encuentro, rodeada por "este amor al verano libre de la cultura libre, la cultura que se expande".

"No es sólo una cultura que se absorbe sino que nos relamemos con ella", ha descrito. Y de eso se trata, de "relamerse con el verano, con los lugares donde podemos disfrutar del sol, de la alegría de las vacaciones, de los helados, de las amistades". Los carteles, de Cristina Daura, representan eso, ese helado que se derrite y que "sabe muy bien", tanto como "hermosos han sido estos cuatro años".

Carmena no ha querido contestar a preguntas sobre qué hará a partir del sábado o qué le ha quedado por hacer para no quitar el foco de los Veranos de la Villa, el que previsiblemente será su último acto como alcaldesa, más allá del pleno de actas de mañana. "No quiero que sea una entrevista que se hace a la señora alcaldesa porque tiempo habrá. No hay nada más bello que la oportunidad y habrá tiempo", ha terminado.