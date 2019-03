Manuela Carmena: "Cuatro años es poco tiempo para que puedan consumarse los cambios necesarios"

La alcaldesa de Madrid y candidata a renovar su cargo con la plataforma independiente Más Madrid, Manuela Carmena, ha enumerado en una entrevista en S Moda los motivos que le ha llevado a presentarse en esta lista: "El primero, que me equivoqué. Cuatro años es poco tiempo para que puedan consumarse los cambios necesarios. Y luego, que entendimos que habíamos formado un equipo y la manera de finalizar los proyectos era que continuáramos corrigiendo los errores de equipo que tuvimos".

En la entrevista, la alcaldesa ha comentado cuales han sido las principales insuficiencias de Ahora Madrid. Entre ellas, ha explicado que en la plataforma "entraron varias candidaturas que no tenían muchos elementos en común. Había grupos que no aceptaban el compromiso con las instituciones y eso generó problemas desde un primer momento".

Carmena ha argumentado que sigue sin sentirse política: "Nunca me he sentido nada política ni me siento ahora. El ayuntamiento es una tarea en la que ayudas a dirigir tu ciudad. Es un servicio público". La alcaldesa también ha comentado la situación actual del debate político. Lo ha calificado como algo "soez y enormemente agresivo que imposibilita que haya sentido común".

Asimismo, sobre la entrada de Íñigo Errejon en su plataforma y las formas en las que el ex miembro de Podemos salió de su partido, Carmena ha confesado que pecó de "ingenua": "Nunca pensé que se entendería como una agresión o traición. Eso indica que no fui realista… o que conozco mal el mundo de la política y los partidos", ha afirmado.

Sobre las críticas que ha recibido durante su mandato, la candidata ha asegurado que las polémicas no le asustan. Ha evaluado cuáles son los puntos en común que tiene con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lo encuentra junto al "gran reto de la izquierda": la lucha contra la desigualdad.

