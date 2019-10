El mapa de Más País: a horas de resolver las incógnitas de Barcelona y Baleares

Más País apura los plazos. El lunes es la fecha límite para registrar las candidaturas para el 10-N y aún no han confirmado que vayan a presentarse por Barcelona y Baleares. Es la intención de Íñigo Errejón, pero a última hora del sábado aún no tenían las firmas que necesitan para presentar sus candidaturas. En estas dos circunscripciones el candidato se presentaría en solitario, a diferencia de las 16 provincias confirmadas en las que va en coalición y no necesita avales.

Este domingo es el proceso de ratificación de candidaturas y el equipo de Errejón apunta que aún no tienen claro cómo harían este proceso en Barcelona y Baleares si finalmente se presentan. El comité electoral tiene que tomar la última decisión y tampoco hay cabezas de listas conocidos. Sin embargo, con el proceso de ratificación de listas de este domingo ya se puede dibujar el mapa de Más País y conocer a los postulantes a ocupar un escaño en el Congreso tras el 10-N.

Compromís lidera las tres provincias valencianas

Compromís encabez las tres listas. Por Valencia será el número uno el único parlamentario que consiguió la formación valenciana el 28-A, Joan Baldoví. Se prevé que le acompañe como número dos una mujer cercana a Errejón y no repetirá en las listas quien ocupaba este puesto por Compromís, Isaura Navarro, que ahora es la secretaria autonómica de Salud Pública de la Generalitat Valenciana. En Alicante repetirá como número uno Ignasi Candela y en Castellón también se volverá a presentar Marta Sorlí.

La alianza con Compromís es la coalición más relevante porque permite tener un equipo preparado para dos de las circunscripciones en las que se reparten más escaños: Valencia (15) y Alicante (12). Las dos formaciones esperan remontar tras el batacazo de los valencianos el 28-A, pero realmente las diferencias en las candidaturas serán menores por lo que no se produce ningún cambio drástico ni en las listas ni en el programa, que es el de Compromís para la Comunidad Valenciana.



La Chunta Aragonesista encabeza Zaragoza

Más País se presenta a las elecciones con Chunta Aragonesista (CHA) en Zaragoza, con Carmelo Asensio de candidato, histórico de la formación aragonesista y hasta la legislatura anterior concejal en el Ayuntamiento de la capital aragonesa. Por esta provincia se presenta por Unidas Podemos uno de los grandes pesos de la formación, Pablo Echenique, y la coalición hace que peligre su escaño.

Con Madrid se pretende conseguir el voto de Carmena

Manuela Carmena descartó encabezar la lista a las generales, pero brindará su apoyo a Más País de alguna forma. Errejón ha querido afianzar esto con sus números dos y tres; Marta Higueras e Inés Sabanés. La primera fue teniente alcalde de Carmena durante su mandato y siempre ha pertenecido a su núcleo más cercano, tanto en lo político como en lo laboral o personal. Sabanés, una de las caras más visibles de Equo, fue la impulsora de la medida estrella de la alcaldesa, Madrid Central. También fue uno de los principales apoyos de Carmena durante su Gobierno.

Según avanzan desde Más País, los diputados autonómicos Hector Tejero y Mónica García son el número cuatro y quinto de la lista y la sindicalista de CCOO Sonia Silva ocupa el sexto puesto. Tejero es quien coordina el programa electoral para el 10-N de la mano de Sabanés.

Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz, lideradas por mujeres

Errejón tendrá presencia en cuatro de las ocho provincias de Andalucía: Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz. Las cuatro candidatas son mujeres. En Sevilla será la número uno Esperanza Gómez, senadora de Adelante Andalucía que ha dejado el consejo ciudadano andaluz de Podemos para sumarse al proyecto de Errejón.

También cercanas al exnúmero dos de Podemos fueron Carmen Lizárraga y Ana Terrón, candidatas por Málaga y Granada de Más País. Terrón ocupó un escaño en el Congreso tras las elecciones de 2015 y 2016. Lizárraga fue portavoz adjunta en el Parlamento andaluz y renunció en enero a su escaño y su cargo en el Consejo Ciudadano andaluz por diferencias con la dirección andaluza.

La última cabeza de lista es María del Mar Polanco Teixeira, una dirigente de CCOO. Liderará la lista por Cádiz y es la única de las cuatro que no tiene pasado político.

Bescansa por A Coruña, otro ex Podemos por Pontevedra

Era un secreto a voces hasta que lo confirmó este viernes Carolina Bescansa. La fundadora de Podemos vuelve a la política estatal de la mano de Errejón y encabezará la lista por A Coruña. Bescansa, que se distanció del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la Asamblea de Vistalegre II de hace dos años, trató de plantar cara a la dirección tanto en las primarias de la Comunidad de Madrid, en las que salió elegido como candidato Errejón, como en las de Galicia. En ambos casos, no consiguió su objetivo. Retomó su trabajo en la Universidad tras perder las primarias gallegas, pero ahora vuelve a competir por un escaño en la Cámara Baja.

El partido de Errejón también se presentará por Pontevedra y su lista la encabeza el exresponsable de medio ambiente de Podemos Galicia Daniel Liceras Pascual.



Asturias, liderado por el exdiputado Segundo González

El exdiputado de Unidos Podemos Segundo González encabezará la lista de Más País por Asturias después de que Más Asturies ratificara las candidaturas de la formación este sábado. González fue con Errejón en las listas de Vistalegre II y no repitió como candidato al Congreso el pasado 28-A, aunque fue responsable de Finanzas del partido morado en Asturies hasta hace unas semanas.



Canarias: en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

En Canarias habrá papeleta de Más País junto con el partido verde tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife. La exconsejera del Cabildo de Gran Canaria Ylenia Pulido ha abandonado Podemos para encabezar la lista de Más País-Equo al Congreso por Las Palmas. La de Tenerife la lidera el analista político Omar Batista Martín.



Bizkaia, lidera la lista un exasesor de Carmena

El exdirector de Derechos Humanos del Gobierno Vasco y exasesor del comisionado de Memoria Histórica del gobierno de Manuela Carmena en Madrid, Txema Urkijo, será el cabeza de lista al Congreso de Más País por Bizkaia. Ocupó este cargo hasta el pasado mes de junio.Bizkaia es el único territorio del País Vasco donde el nuevo partido de Iñigo Errejón concurrirá a las elecciones el próximo 10 de noviembre.

Murcia, liderada por la exdirección de Podemos

El líder de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, y la número dos, María Giménez Casalduero, dejaron sus escaños y se incorporarán a Más País de cara a las próximas elecciones generales del 10-N. Esta ha sido la única cúpula de Podemos que abandonó el partido. El tercer puesto de la lista lo ocupa Equo.