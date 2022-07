La 'Marca España' para Exteriores: precariedad, huelgas y violación de los derechos laborales en las embajadas

Sueldos congelados, huelgas, precariedad creciente y vistosas protestas a pie de calle del personal laboral de las embajadas y consulados de España: ésa es la imagen de marca que el Ministerio de Exteriores está ofreciendo al mundo mientras sigue violando el derecho de unos 5.500 trabajadores públicos a la negociación colectiva de sus sueldos y demás derechos laborales. Así lo dictamina la Justicia.

Una sentencia que ya es firme deja meridianamente claro que el Ministerio de Exteriores ha "vulnerado el derecho a la negociación colectiva del PLEX al servicio de las Administración General del Estado al no haberse procedido a la negociación de la revisión anual de sus salarios o, en todo caso, a la negociación de la racionalización por países y zonas de dicha retribuciones".

Así puede leerse en la sentencia del Juzgado de lo Social nº 8, que el 29 de julio de 2020 (que reproducimos íntegra debajo de este texto), así como la desestimación del recurso presentado por Exteriores ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (también incluida más abajo), que no ha sido recurrido.

El personal laboral de las embajadas y consulados de España por todo el mundo (personal laboral en el exterior o PLEX), indispensable para el funcionamiento de la acción exterior española y la atención a los ciudadanos en el extranjero, está en pie de guerra desde hace tiempo y la Justicia les ha dado la razón: el Ejecutivo "se ha olvidado" de sus derechos laborales durante años.

La situación condujo a una huelga inédita de 50 días en la legación diplomática española en el Reino Unido. "Fueron muy valientes, porque hay colectivos que no tienen capacidad para hacerlo porque no llegan a fin de mes", apunta a Público por teléfono Osmany Llanes-Melo, responsable de CCOO en el Servicio Exterior, "por eso no hemos podido convocar una huelga de mayor calado".

Enseguida, otros compañeros comenzaron a protestar de manera simbólica cada lunes. En su tiempo libre estipulado, trabajadoras y trabajadores de embajadas y consulados por todo el mundo, desde Bélgica hasta Nueva Zelanda, desde Argentina hasta Israel, han estado enviando imágenes de sus reivindicaciones.

"Abandonados", rezaban los carteles que cada lunes han estado mostrando en redes sociales decenas de trabajadores afectados. La última protesta tendrá lugar el próximo 25 de julio, cuando los sindicatos que impulsan esta campaña -CSIF, CC OO y UGT- emplazarán de nuevo al ministerio a cumplir con lo que las leyes y la Justicia establecen.

Estamos preparad@s para la última jornada de #LunesNegros. Este 25 de julio, como broche final, salgamos tod@s a protestar por estos 14 años de abandono e injusticia por parte de @Haciendagob y @MAECgob



Tras la pausa estival, retomaremos la lucha✊por la #actualizacionsalarial pic.twitter.com/qU7XW1OoAb — CCOO-Servicio Exterior (@Comisionesext) July 20, 2022

Precariedad

Los representantes sindicales de los trabajadores aseguran que éstos tienen los salarios congelados desde hace 13 años, que han sido sistemáticamente olvidados por el Gobierno y que su situación es cada vez más precaria. Y por ello exigen al Ministerio de Exteriores que cumpla con la sentencia que obliga a restablecer la negociación colectiva.

"El origen de la situación está un histórico bloqueo de la negociación colectiva por parte de Exteriores con cerca de 5.500 personas por todo el mundo, que son empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado", comenta Osmany Llanes-Melo.

Entre los años 90 y el año 2009 existía una fórmula por la que la Administración tenia que abrir la negociación sobre la actualización salarial y actualizar los salarios de este colectivo "en base a la situación socioeconómica de cada país", explica Llanes-Melo. Es decir, que había que tener en cuenta, por ejemplo, la inflación de cada economía para revisar los sueldos.

El colectivo PLEX del Consulado General en Nueva York exige una subida salarial que compense la descomunal carestía de vida de dicha ciudad y la galopante inflación que sufre EEUU.



🇺🇸 Personal laboral Consulado en Nueva York (EEUU).#LunesNegros @MAECgob @Haciendagob @FSCdeCCOO pic.twitter.com/2EFvugykCN — CCOO-Servicio Exterior (@Comisionesext) July 11, 2022

En 2009 se congelaron los salarios públicos. Todos. Sin embargo, en 2016 se comienzan a actualizar los salarios públicos pero los del personal laboral en el exterior ni se les tocó, denuncia el representante sindical. "A nosotros nos han estado dejando fuera de toda negociación, por eso desde CCOO llevamos esta situación de abandono y atropello a los tribunales", apunta Osmany Llanes-Melo.

"Ahora, lo que la Justicia viene a decir es que se ha producido una vulneración de la negociación colectiva del PLEX durante todos estos años", añade, y agrega que se confirma así que "la Administración ha mirado hacia otro lado".

Protestas en redes

El comité laboral que representa al PLEX decidió llevar la protesta a las redes sociales y a pie de calle frente a las embajadas españolas en todo el mundo, con lo que se ha visibilizado aún más este problema. El propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se comprometió el pasado 9 de mayo a aportar una solución "en semanas". Este medio está esperando repuestas sobre el asunto enviadas al citado ministerio.

Hasta ahora, sólo ha trascendido que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha accedido a una subida salarial del 8,75% al conjunto del personal laboral contratado por el Gobierno de España en Reino Unido, "insuficiente" para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Ahora que la Justicia da la razón al personal laboral en el exterior, el comité único PLEX tiene muy claras sus principales reivindicaciones: actualización retributiva y salarios justos y homogéneos. Si no hay una solución a la vuelta del verano, si no se negocia, los sindicatos alertan de que el conflicto "irá a más".