La formación ultraderechista pretendía leer las preguntas que había preparado para interrogar al exvicepresident de la Generalitat, que éste no ha querido responder. "La sala no puede ni siquiera prestarse a una escena en la que usted formula preguntas y él diga 'no contesto'", esgrimía el presidente de la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo. Es la segunda petición de Vox rechazada por el Tribunal en apenas 24 horas.