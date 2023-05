María Chivite: "Hemos conseguido avanzar en transferencias para Navarra lo que no se había conseguido en 20 años"

Las encuestas dicen que podría volver a sumar para ser presidenta de Navarra. ¿Es optimista en este sentido? ¿Se fía de los sondeos?

Lo que tienen en común los últimos seis sondeos y que han publicado su ficha técnica, porque han salido de todos, serios y no serios, es que el PSOE de Navarra es la primera fuerza en intención de voto. Es común en las seis últimas que han salido. Por tanto, la aspiración del PSOE es ganar las elecciones para seguir liderando el Gobierno que tenemos ahora pero hacerlo con más fuerza. Y yo espero, tal y como dicen las encuestas, que eso vaya a ser posible.

Usted ha gobernado en coalición con otras dos fuerzas políticas, Geroa Bai y Podemos. ¿Cómo ha sido la convivencia interna?

"Tenemos un acuerdo programático cuyo cumplimiento está en torno al 80%"

Mi valoración es muy positiva de lo que ha sido el funcionamiento del Gobierno. Tenemos un acuerdo programático cuyo cumplimiento está en torno al 80%. Hicimos un acuerdo de 70 páginas. Dejar eso bien atado, la línea de trabajo, es fundamental para que todo funcione bien. No niego que haya habido ciertas fricciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el euskera con Geroa Bai. Pero en el resto tengo que decir que mi valoración es muy positiva.

¿Reeditaría la coalición entonces si fuera necesaria esa suma de fuerzas?

Desde luego la idea del PSOE es seguir liderando un Gobierno de progreso como el de esta legislatura. Pero con mayor fuerza del PSOE porque haya tenido más apoyo ciudadano.

La líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha condicionado el Gobierno de Navarra con que haya pacto también en los ayuntamientos. ¿Qué valoración tiene el PSOE?

"Los actuales grupos políticos del Gobierno tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo para también liderar Ayuntamientos"

La líder de Geroa Bai ha comentado que lo que es bueno para Navarra es bueno para Pamplona. Pues efectivamente, yo lo comparto. Los actuales grupos políticos que formamos el Gobierno tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo para también liderar Ayuntamientos. Dentro de las tres formaciones que estamos en el Gobierno, la que obtenga mayo apoyo ciudadano trabajaremos para que haya un acuerdo a tres. La que tenga mayor apoyo, que el resto de formaciones la apoyen. Estoy en esa línea pero Geroa Bai tendrá que decidir romper con EH Bildu y los acuerdos que tuvo con esa formación en 2015 y fortalecer el acuerdo de Gobierno navarro también en los Ayuntamientos.

En 2019 se abstuvieron algunos diputados de EH Bildu para favorecer la gobernabilidad. Luego en los presupuestos sí se ha pactado con ellos. Uno de los ataques que más realiza la derecha es precisamente este tipo de acuerdos, sean o no de Gobierno. ¿Cómo es la relación que quiere mantener el PSOE en Navarra con EH Bildu?

"A la derecha le pediría un poco de honestidad, porque ellos también han pactado en Navarra con EH Bildu"

El PSOE no quiere formar Gobierno con EH Bildu. Creo que eso lo dejamos claro en 2019 y así ha sido. Hemos llegado con ellos a acuerdos puntuales. Para sacar cosas adelante hay que ponerse de acuerdo. Los acuerdo puntuales a los que hemos llegado con EH Bildu los hemos publicado, nadie ha podido criticar su contenido. Tienen un perfil muy social, como la educación de 0 a 3 años o el tema de las residencias. A la derecha le pediría un poco de honestidad, porque ellos también han pactado en Navarra con EH Bildu. Un Gobierno no se puede quedar sin presupuestos para construir nuevos colegios o centros de salud, o que tengamos mejores conexiones por carreteras. Mi obligación como presidenta es sacar un presupuesto adelante y esos acuerdos han sido positivos. Positivos, pero no acuerdos de Gobierno.

¿Afecta al PSOE en Navarra todo este asunto de la inclusión de exintegrantes de ETA en las listas electorales de EH Bildu a las elecciones del 28 de mayo?

Ya dije desde el minuto uno que ciertas personas que estaban en las listas de EH Bildu no me gustaba que estuvieran. Porque efectivamente lo que significa es una revictimización de las víctimas. Ellos se comprometieron a avanzar en una cuestión de reconocer el daño que hicieron a las víctimas. Por lo tanto estas personas no tendrían que estar en las listas. Eso, punto número uno. Y el punto número dos es que la derecha en Navarra, ya lo vimos en el año 1993 con Miguel Sanz de vicepresidente del Gobierno, pactaron con Adolfo Araiz (EH Bildu). Y aquí hay acuerdos en el Parlamento de Navarra con EH Bildu de todas las formaciones políticas.

"Hay acuerdos en el Parlamento de Navarra con EH Bildu de todas las formaciones políticas"

De hecho, hubo un Ayuntamiento liderado por UPN que tenía un acuerdo de Gobierno con EH Bildu y una concejalía delegada. El Ayuntamiento de Santesteban gobernado por EH Bildu ha tenido un acuerdo presupuestario con Navarra Suma esta legislatura. Hemos visto firmas de mociones, enmiendas y demás de Navarra Suma con EH Bildu. Yo creo que hay una falta de honestidad absoluta. En todo caso nosotros vamos a trabajar dialogando y llegando a acuerdos desde la centralidad política para mejorar y beneficiar al conjunto de la ciudadanía navarra. Esa va a ser nuestra línea.

¿Qué balance general hace de la legislatura? Si tuviera que quedarse con alguna de las medidas tomadas estos cuatro años, ¿cuáles serían?

"Navarra ha tenido el mayor anuncio de inversiones de empresas de la historia"

A pesar de todo lo que nos ha pasado esta legislatura creo que el punto número uno es el fortalecimiento de los servicios públicos. Si algo hemos visto durante la pandemia es que gracias a estos servicios hemos podido salir adelante. También la protección de las personas en los peores momentos. Y luego toda la apuesta inversora que Navarra está haciendo, consolidada con los fondos europeos. Porque Navarra ha tenido el mayor anuncio de inversiones de empresas de la historia. Hemos llegado a contabilizar hasta 3.000 millones de euros de inversión que acomete la parte privada. El modelo que defiende el PSOE, que aúna desarrollo económico con cohesión social, progresos y protección es un modelo de éxito. Y ahí está Navarra liderando los indicadores económicos. Pero también, a diferencia del modelo madrileño, lideramos los indicadores sociales.

Precisamente hace poco dijo la vicepresidenta Nadia Calviño que "en Navarra se están liderando algunos de los proyectos estratégicos más importantes de transformación y modernización de España". ¿Cuáles son?

Es que Navarra está presente en los principales PERTEs que ha desarrollado el Gobierno de España. Aquí ya se ha anunciado una inversión de más de 1.024 millones de euros para la fabricación de vehículos eléctricos en la fábrica de Wolskwagen. La mayor inversión jamás anunciada en la historia de Navarra. Estamos en el PERTE agroalimentario, con el Spain Food Valley, también liderado desde el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA) que está aquí. Estamos liderando también el hidrógeno verde, con la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. Nuestra industria está en un proceso transformador extraordinario. Aquí siempre la industria ha sido muy dinámica y, desde luego, el Gobierno va a acompañar esas transformaciones.

"Nuestra industria está en un proceso transformador extraordinario"

Luego tenemos también un magnífico sistema educativo. Navarra lidera la FP dual, hemos incrementado un 25% las plazas de FP. Eso nos está ayudando a que las empresas puedan hacer esas transformaciones. Porque necesitan de esos nuevos perfiles profesionales. Luego también nuestra universidad. Salía una noticia que decía que la Universidad pública de Navarra era la que más estaba contribuyendo a la competitividad regional de su comunidad. Por tanto tenemos un sistema educativo magnífico que también contribuye al desarrollo económico y social.

"Mientras unos hablan de autogobierno, el PSN hace que avance". ¿En qué se ha concretado este autogobierno de Navarra?

La defensa del autogobierno en Navarra ha sido clave en esta legislatura. Cuando juré el cargo como presidenta me comprometí a respetar, mantener y mejorar nuestro régimen foral. Y he cumplido. Hay tres nuevas competencias que tiene la comunidad: sanidad penitenciaria, Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la transferencia de tráfico. No se habían conseguido transferencias desde hace más de 20 años. Por tanto creo que he cumplido como presidenta desde mi manera de hacer las cosas. Hemos estado negociando con el Gobierno de España toda la legislatura, han sido negociaciones en algunos momentos tensas. Desde la discreción, la lealtad institucional y desde la defensa que yo hago de Navarra hemos conseguido avanzar lo que no se había conseguido en 20 años.

Mencionaba la transferencia de Tráfico. Con este asunto la derecha y muchos medios de comunicación difundieron bulos sobre que el pacto era echar a la Guardia Civil de Navarra. Fue un asunto que trascendió mucho en el panorama nacional.

"El primer acuerdo para la transferencia de tráfico se llevó con Aznar y Miguel Sanz, presidente de la derecha navarra"

Pues como siempre la derecha instrumentalizando lo que puede ser el dolor ajeno y estas cuestiones. En fin, esto han sido bulos y más bulos. El primer acuerdo para la transferencia de tráfico se llevó con Aznar y Miguel Sanz, presidente de la derecha navarra. Fue un acuerdo político que no se consiguió materializar y ha sido aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas presentes en la Junta de Transferencias. Aquí no se va a echar a nadie. De hecho se va a cribar lo que se denomina pasarela para que aquel Guardia Civil que esté trabajando en estos momentos en Tráfico si quiere seguir haciéndolo pueda pasar a la Policía Foral. Esto se va activar así porque está contemplado en la ley. Aquí lo que ha habido es mucho ruido interesado porque esta es una competencia que Navarra tenía, con Franco nos la quitaron y por tanto reclamamos lo que es nuestro. Nada más y nada menos. Algo que han hecho todos los presidentes del Gobierno de Navarra independientemente de su color político. Pero ha sido una presidenta socialista la que lo ha conseguido.

La presidenta de Navarra, María Chivite. — Público

Otro de los temas muy de actualidad es el acceso a la vivienda. Entiendo que también en Navarra existe esta problemática. ¿Qué se ha hecho esta legislatura y qué se puede hacer la siguiente?

Solucionar el problema de la vivienda no se hace en cuatro años, ni mucho menos. Pero hemos avanzado mucho. Aquí quiero lanzar un mensaje. Se trata de sumar esfuerzos todas las instituciones y las administraciones. Una parte puede hacer el Gobierno de España, que ya está haciendo, otra parte el de Navarra y también los Ayuntamientos. De lo que se trata es de sumar esfuerzos ante una problemática que es común y uno de los principales problemas de nuestra juventud. Y así nos lo trasladan las encuestas. ¿Qué hemos hecho? Incrementar las viviendas de protección oficial. Tenemos proyectadas 11.000 y queremos llegar hasta las 15.000. En Navarra tenemos una bolsa de alquiler a través de una empresa pública de vivienda. Un particular la puede dejar en esa bolsa y el Gobierno hace como de avalista. Se encarga de que la persona cobre el alquiler y se devuelva la vivienda en perfectas condiciones. Damos esa garantía para que los propietarios tengan esa tranquilidad de ponerla a disposición. Hemos incrementado esa bolsa, tenemos que seguir haciéndolo.

"La vivienda es un derecho y no un objeto de especulación económica"

Y luego aparte damos ayudas a los jóvenes para alquiler. Hemos llegado a 5.000 jóvenes pero tenemos que incrementar esa ayuda. Hay que ver cuál es el precio de la vivienda y adaptarla al actual. Y menos mal que se han hecho iniciativas para topar los precios porque si no estaríamos seguramente en una situación mucha más complicada. Entendemos que la vivienda es un derecho y no un objeto de especulación económica.

Me comentaba la presidenta de Illes Balears, Francina Armengol, que la derecha usa la lengua propia para crispar y dividir a la sociedad. También antes me ha dicho que ha habido fricciones con este tema con Geroa Bai. Son dos realidades diferentes, pero ¿en Navarra pasa igual con el euskera? ¿Qué se ha hecho durante esta legislatura.

Sí, ha sido uno de los puntos de fricción con nuestros socios. Porque nosotros entendemos como PSOE que la política lingüística hay que sacarla de la confrontación política. Entendemos que el euskera, lengua propia de nuestra comunidad, no se puede ni arrinconar ni se debe imponer. Porque hay realidades diferentes entre el Norte y el Sur de Navarra. El euskera tendrá que avanzar desde la voluntariedad, desde una discriminación positiva que pueda hacer el Gobierno y un fomento de su uso o aprendizaje. Pero en ningún caso debe haber una imposición de una lengua. Tampoco un arrinconamiento.

"La política lingüística hay que sacarla de la confrontación política"

Esa es la línea de trabajo que como PSOE vamos a seguir manteniendo. Aquí los niños se pueden matricular en un sistema educativo que quieran, donde puede haber solo euskera, castellano y euskera, castellano e inglés o euskera e inglés. Aquí hay distintas opciones lingüísticas. En función de la demanda de un modelo u otro se adapta la oferta del departamento de educación.

La derecha, por cierto, llega muy dividida a las elecciones en comparación con 2019.

Dividida y reñida.

¿Esto puede beneficiar al bloque progresista en la cita con las urnas? ¿Cómo ha sido la oposición que le han hecho estos años?

Lo que veo es que no hay alternativa al Gobierno actual. Porque al otro lado ni hay proyecto ni liderazgo, más allá de estar en contra por estar en contra. Y criticar absolutamente todo, además de dibujar una Navarra del desastre que no tiene nada que ver con la realidad. Vamos a ver qué opina la ciudadanía de Navarra. Pero ya digo, no hay ninguna alternativa al actual Gobierno.

¿Afecta todo el ruido de la política nacional a lo que sucede en Navarra? Es decir, ¿la ciudadanía de Navarra vota pensando en Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo?

"Las políticas del Gobierno de España han beneficiado a la ciudadanía de Navarra"

Lo que tengo que decir es que el comportamiento de voto en Navarra es que el PSOE tiene más votos en las generales que el PSOE de Navarra en las autonómicas. Porque hay partidos que se presentan solo en Navarra y no en las generales. Y además las políticas que ha venido desarrollando el Gobierno de España han beneficiado a la ciudadanía de Navarra. Desde la subida del SMI, la reforma laboral, la subida de las pensiones o el refuerzo en 580 millones para atención primaria. Creo que todo esto es bien recibido por el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, más allá del ruido de la derecha creo que son medidas bien vistas por los navarros. Y se da esa peculiaridad, que el PSOE siempre tiene más votos que el PSN. Históricamente siempre ha sido así.

En ese sentido entonces, ¿qué opina del planteamiento del PP de estas elecciones como un plebiscito sobre Sánchez?

Es la estrategia electoral que el PP de Navarra también está llevando. Lo está planteando más como echar a Sánchez que poner a Feijóo. No sé si es demérito de ellos mismos el 'antisanchismo'. Es la estrategia que se está llevando pero la valoración de Pedro Sánchez en Navarra es bastante mejor que la valoración de Feijóo.