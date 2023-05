María Dibuja, exconcejala de Democracia Orensana: "Feijóo pudo acabar hace tres años con Jácome y con Baltar y no quiso hacerlo"

María Dibuja fue una de las concejales de Democracia Ourensana (DO) que abandonó la formación cuando quienes habían confiado en Gonzalo Pérez Jácome empezaron a intuir que detrás del supuesto relato anticorrupción del alcalde no había nada. Durante tres años de plenos en la oposición sufrió los improperios del regidor , y ahora se presenta con varios excompañeros como cabeza de lista en las municipales por Coalición de Centro Democrático (CCD), un partido que fue a buscarles, asegura, por no haberse dejado atrapar por las tramas del clientelismo y el caciquismo. Tiene la esperanza de que los ciudadanos de Ourense indignados con la corrupción que hoy define a las instituciones que rigen su ciudad y su provincia apuesten por que siga estando ahí.

¿Cómo está viviendo estos días los escándalos sucesivos que afectan al alcalde?

Dentro del escándalo, con cierta tranquilidad porque no nos sorprende. Sabíamos que era el modus operandi de este señor. Por eso nos fuimos hace casi tres años, porque de ninguna manera queríamos participar en esa trama de corrupción tan asquerosa. Y desde nuestro partido, Coalición de Centro Democrático, intentamos que este hombre pase a la historia. Ourense no se merece esto.

¿Cuándo empezaron a darse cuenta de que Jácome era todo lo contrario a ese adalid anticorrupción que decía ser?

"Ya sabía que Jácome tenía la educación y las formas entre paréntesis, pero nunca pensé que era un corrupto"

Yo, durante el año que estuve trabajando con él. No formaba parte de su núcleo más próximo, el que está saliendo ahora en los audios, pero sí vi comportamientos que me empezaron a mosquear. Sobre todo que todo tuviera que pasar por él, que hubiera que adjudicar los contratos menores a quien él dijera... Pero todo explotó cuando vi los abusos a su personal de confianza. A una de las personas que trabajaba conmigo, vi cómo se le llevaba el 60% o el 70% de su sueldo. Yo tuve la suerte de que desde el primer momento no firmé nada que no hubiera tramitado yo misma y no tengo nada que lamentar. Ya sabía que Jácome tenía la educación y las formas entre paréntesis, pero nunca pensé que era un corrupto hasta que vi todo eso. Tengo 60 años, nunca he vivido de la política y puedo sobrevivir sin entrar en semejantes tropelías.

Ustedes gobernaban en coalición con el PP, ¿ellos no se dieron cuenta de lo mismo?

Público lo ha investigado, su periódico acaba de publicar las pruebas de que el PP estaba al tanto de todo.

¿Se refiere a la cúpula del PP? ¿A Feijóo?

Me refiero a todo el PP. Y al máximo responsable del pacto con Jácome. A Manuel Baltar. Todo eso llegó a conocimiento del señor Tellado y entiendo que del señor Feijóo, porque era su mano derecha y Tellado no pudo actuar sin su conocimiento.

¿Qué opina del asunto de Baltar?

Debo ser de las pocas personas en Ourense que no le conocen; nunca hablé con él, ni me senté con él a ninguna mesa. No le conozco como persona y solamente sé lo que todo el mundo: que ha heredado un cargo y que hace en la Deputación lo que toda España sabe que hace. ¿Que alguien use los coches oficiales como los usa él? Pues me parece una vergüenza. ¿Que lo haga conduciendo a 215 por hora? Pues otra vergüenza.

¿Cómo reaccionaron cuando después de que Jácome llevara años asegurando que su objetivo era acabar con Baltar, decidió que siguiera al frente de la Deputación? ¿Le apoyaron en eso?

¡Claro que le apoyamos! Éramos un partido que nació contra la corrupción y el caciquismo. Pero en cuanto llegó al poder, el partido triplicó la corrupción y el caciquismo.

A eso me refiero, ¿cómo les convenció Jácome de que había que apoyar a Baltar para que él pudiera ser el alcalde?

Nosotros no queríamos eso, preferíamos seguir en la oposición. Pero nos convenció con esas frases tan suyas: "Hay que devolver el cielo a Ourense", "hay que pactar con el diablo"... Y pensamos que a lo mejor no todos los concejales del PP eran malos y podían hacer algo positivo. Pero ya ve como acabó la historia. Hemos sufrido vejaciones por parte de Gonzalo, eso es indiscutible. Pero nadie nos ha apoyado. Ni el PP, ni el PSOE, ni el BNG. Han ido a denostarnos.

¿Usted cree que hay riesgo de que el PP vuelva a pactar con Jácome?

"La Fiscalía tiene que hacer algo. Esto es una vergüenza"

Entiendo que la Fiscalía tiene que hacer algo. Esto es una vergüenza y este hombre tiene que pagar su peaje.

Al margen de lo que pueda decidir la justicia, las encuestas dan a Jácome otra vez la posibilidad de tener la llave para la gobernabilidad de la ciudad y para que Baltar siga en la Deputación. ¿Cree que el PP renovaría el pacto con DO?

Seguramente, sí, podría ser. Pero no puedo asegurarlo porque yo no estoy en ninguno de esos partidos. Pero si la justicia fuera justa, si aplicara la ley por igual al rico y al pobre, al camarero y al político, Jácome y Baltar tendrían que estar imputados penalmente.

¿Y qué debería hacer Feijóo? ¿Podría acabar con esto ahora mismo?

Claro que puede. Es más, pudo haberlo hecho hace dos años si le hubiera dado la gana, pero no quiso. En febrero de 2021 Jácome no tenía más que a un concejal para las juntas de Gobierno, que requieren un mínimo de tres. Y el PP le envió una concejala para que pudiera seguir siendo alcalde. ¿Ahora dirá que no estaba enterado?

Más que por lo que pueda decir Feijóo, le preguntaba sobre qué cree que debería hacer.

Es que hace tres años debería no haberle echado un cable a Jácome cuando la junta de Gobierno se quedó con dos personas, porque el alcalde tendría entonces que haber dimitido inmediatamente. Lo que tenían que haber dicho entonces Feijóo, Baltar, Tellado, me da igual cuál de los tres, era decirle a los suyos que nadie debía ir a esa junta. Y sucedió que les faltó tiempo para hacer lo contrario

Mientras le hago la entrevista está usted en la carpa electoral que ha instalado su partido, un lunes haciendo campaña con Coalición de Centro Democrático

Quiero puntualizar que cuando nos fuimos de Democracia Ourensana nos fuimos a casa, y que fue CCD el que luego vino a buscarnos. Un partido que tiene concejales y alcaldes en España que no arrastran ninguna causa, que no ha entrado en el juego del PP y del PSOE, que sigue manteniendo vivo el proyecto de Adolfo Suárez... Sí, estamos trabajando, y además de eso hemos tenido que alquilar un local que hemos pagado de nuestros bolsillos. Y seguimos trabajando.

¿Siguen pensando en acabar con la corrupción en su ciudad?

Sí, claro. Para eso nos metimos en un partido político. Aunque luego resultó ser el sitio más corrupto.

¿Qué le dice la gente que se acerca a la carpa de CCD?

María Dibuja, cabeza de lista de Coalición de Centro Democrático en Ourense. — CCD

En la política hay hooligans como en el fútbol, con cero capacidad de razonamiento, y aquí los hay del PP, del PSOE y ahora de Democracia Ourensana. Los que se acercan nos animan a seguir y a limpiar Ourense de corruptos, aunque insisto en que hay dos cosas preocupantes. De un lado los hooligans, que se niegan a aprender, y de otro, la pobreza mental que nos invade a muchas mujeres cuando nos damos cuenta de el mayor enemigo de la mujer es la propia mujer, no el hombre. He encontrando mejor respuesta en los hombres que en las mujeres.

¿A qué se refiere?

A cuando ha habido vejaciones hacia las mujeres en los plenos. Yo siempre he salido en su defensa, pero cuando han sido hacia mí, me las he tenido que apañar sola, mientras otras se envolvían en la bandera de la igualdad.

Usted es la única mujer cabeza de lista de las formaciones con esperanza de entrar en la corporación.

Fue una decisión del partido y porque durante estos tres años, con las poquísimas posibilidades que hemos tenido para expresarnos, soy de las personas que más han ido contra la puñetera corrupción que estamos viviendo.

¿Cuál es su proyecto para la ciudad?

"Si la gente no ha sido capaz de captar lo que ha pasado estos años, tenemos un problema muy importante"

Aquí todo el mundo está diciendo "voy a hacer un parque, un puente, un no sé qué...". Todo el mundo promete y yo podría decir "Venga, vamos a hacer el parque de la Warner". Pero es que no funcionamos así. Primero habrá que arreglar las cosas, porque el Concello está muy mal, pero que muy mal, y después, tener un modelo de ciudad. El nuestro está adaptado a Ourense. Somos la segunda ciudad más envejecida de España, pues tengamos una concejalía para las personas mayores, seamos la ciudad que más las cuida, la referencia en España y hasta de Europa si hace falta, porque eso además proporciona empleos y crecimiento. Tenemos un rural muy amplio, completamente desatendido; el mejor termalismo, pero ahora abandonado con tres charcas... José Luis Cuerda, el director de cine que se vino a vivir a la provincia y que rodó dos películas en Ourense, decía que el casco antiguo de Ourense sólo podía compararse con el de París. Pero está lleno de detritus y de ratas. También tenemos que recuperar la Universidad Popular, el Teatro, el Museo, la cultura en general, que Jácome ha reducido a tres orquestas.

¿Usted cree que la gente desencantada con DO y con el PP, que le apoyó, es el nicho donde pueden obtener votos?

No queremos encasillarnos en eso, y creo que ese nicho se puede ampliar Pero si la gente no ha sido capaz de captar lo que ha pasado estos años, tenemos un problema muy importante. Nosotros hemos hecho y seguimos haciendo todo lo que podemos, pero el resto depende del interlocutor al que nos dirigimos. Hay que acabar con este mamoneo del Salvaje Ourense, el Ourense históricamente corrupto y caciquil... Basta ya, aquí hay muchísima gente buena y honrada.

¿Esa imagen casi circense perjudica a la ciudad , o ayuda para que se conozca fuera lo que sucede aquí?

Es perjudicial, por supuesto. Como si aun siciliano lo identificas con la mafia y el narcotráfico, sin más. Y eso es a lo que nos ha llevado esta política. "¿Eres de Ourense? Eres corrupto, ¡cómo os las gastáis allí!". ¿Y cómo nos las gastamos, todos robando, no? Pues no.

No sé si comparte la opinión de que si esto estuviera sucediendo en Madrid, como de hecho ya ha sucedido, nadie se lo tomaría tan a broma en los medios de comunicación.

Claro. Lo dije el otro día en una entrevista. Que nadie apueste un duro por un político honrado me parece de juzgado de guardia, no lo puedo entender. Aquí hay dos cabezas de lista imputados, del PP y del PSOE. Y el otro, el Gonzalo, pues qué le voy a contar.

Se refiere a Manuel Cabezas, del PP; a Francisco Rodríguez, del PSOE, y a Jácome, claro.

"Aquí hay dos cabezas de lista imputados, del PP y del PSOE. Y el otro, el Gonzalo, pues qué le voy a contar"

Efectivamente. Hay que respetar la presunción de inocencia, por supuesto, pero lo cierto es el primero fue absuelto en Ourense pero el fallo está recurrido en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Y el segundo tiene dos causas aún por salir. Ojo, que yo no culpo a ninguno, insisto, sólo al que vi delinquir.



Cabezas y Rodríguez ya fueron alcaldes en Ourense, ¿qué les diría a Feijóo y a Sánchez por llevar en sus listas a imputados o a personas pendientes de sentencia firme por casos relacionados con la corrupción, supuestamente cometidos en esos cargos, como piensan las acusaciones?

A los políticos a esa escala creo que ya no se les puede decir nada. Por razones familiares tuve la oportunidad de vivir la decadencia política de Adolfo Suárez, que iba a unida precisamente a que supo mantener su honestidad, aunque un político así ya no interesa. Esa es la perspectiva que tengo. Y también defiendo que hay muchísimos políticos honrados que no se quedarían ni con un euro que encontraran en el salón de plenos.

¿También en el pleno de la Deputación y del Ayuntamiento de Ourense?

Claro que sí, me consta, sin duda, como miles de ourensanos. Pero oye,no sigas al partido. Yo no sigo al partido si lleva de cabeza de lista a un corrupto. Yo me voy.