María Jesús Montero abre el comité federal del PSOE y anima a Sánchez: "Quédate, no pueden salirse con la suya"

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha abierto el comité federal del PSOE este sábado en Ferraz. Mientras tanto, miles de personas se manifiestan en la calle para apoyar al presidente y secretario general, Pedro Sánchez. Este es un encuentro atípico de la dirección socialista, como la propia Montero ha verbalizado. Sus primeras palabras han sido claras: "Pedro, quédate", ha señalado.

"No pueden salirse con la suya", ha añadido posteriormente Montero en referencia a los ataques de la derecha y ultraderecha tanto al líder del PSOE como a su familia, especialmente hacia su esposa Begoña Gómez. "Estamos todas contigo", le ha dicho Montero ante un Comité Federal que se ha puesto en pie en ese momento. "Merece la pena que ganen los buenos", ha añadido.

Montero ha citado una canción de Joaquín Sabina durante su discurso para resumir el sentir de un partido que está en shock y en vilo ante la posible dimisión de su líder. "Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena", ha recitado.

"Basta de mentiras, basta de violencia verbal", ha proclamado la dirigente socialista. Porque, según ha destacado, "para la derecha no hay límite y para los socialistas no hay duda: estamos contigo". Montero ha agradecido a los miles de militantes que han venido de todo el Estado y al apoyo internacional que ha recibido.

"¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? La guerra sucia conta Pedro y su entorno empezó hace 10 años, desde el mismo día que esta organización lo nombró secretario general", ha destacado en relación a la connivencia entre el PP y las cloacas del Estado representadas por el comisario José Manuel Villarejo.

La número dos del PSOE ha apuntado que el PP y las asociaciones de ultraderecha siguen igual. Y ha mencionado al expresidente del Gobierno, José María Aznar, que pronunció la frase "el que pueda hacer que haga", en relación a minar al Ejecutivo progresista. Para Montero, Aznar el es "líder espiritual" de la derecha y sus "dos discípulos", Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, "se pusieron a hace lo que mejor saben: fabricar lodo".

"No hay lodo en el mundo que pueda ocultar que hoy España avanza con un presidente socialista y un Gobierno progresista. Hemos dado respuesta a los problemas cotidianos. No podemos consentir que España retroceda. Las democracias retroceden cuando la gente piensa que el verdadero poder no depende de su voto", ha destacado Montero.

El análisis de la dirección del PSOE es que la derecha quiere conseguir por otros medios lo que no pudieron con las urnas. "Si toleramos y cerramos los ojos, si aceptamos como normal que se permita destruir a una persona a bases de bulos, nadie honrado querrá participar en política", ha afirmado Montero. La vicesecretaria general ha puesto como ejemplo situaciones sucedidas en EEUU o Brasil. El ejemplo de Portugal, con la dimisión de António Costa por un claro ejemplo de lawfare también ha sido puesto encima de la mesa esta semana por el PSOE.

El discurso de Montero ha concluido con una respuesta directa a la carta de Sánchez. "Merece la pena seguir avanzando para que haya más y mejores empleos, merece la pena seguir subiendo la pensiones o el SMI, avanzar en la igualdad de las mujeres, aumentar el gasto en becas, apostar por la ciencia, apostar por la cultura frente a la censura, o potenciar el derecho a la vivienda. Te necesitamos, necesitamos al mejor líder, al presidente más valiente y decidido y al Pedro más humano".

Tras Montero ha intervenido el líder del PSE, Eneko Andueza. Ha hecho un balance de la campaña electoral en Euskadi, en la que se mejoraron los resultados y, por supuesto, ha pedido a Sánchez que se quede. Salvador Illa, líder del PSC, ha tomado luego la palabra. En plena campaña electoral, donde es el principal favorito, ha llamado a la "resistencia colectiva" de los socialistas frente a los ataques recibidos.

La vicepresidenta tercera y candidata a las elecciones europeas, Teresa Ribera, ha sido la siguiente. Luego, el ministro de Transportes, Óscar Puente y después, consecutivamente, los tres presidentes autonómicos del PSOE: Adrián Barbón, María Chivite y Emiliano García Page.

Todos han defendido a su secretario general. También Page, una de las pocas voces críticas hacia las políticas de Sánchez. "Empatizo con él", ha destacado el presidente de Castilla-La Mancha. Page ha cargado contra Carles Puigdemont, que dijo que a la política "había que venir llorado de casa". El dirigente socialista ha mostrado su apoyo para "hacer frente a las calumnias".

