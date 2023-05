María Rozas, candidata de Compostela Aberta: "Ha llegado el tiempo de las mujeres y el futuro será feminista"

¿Cómo le explicaría qué es Compostela Aberta a un votante de fuera de Galicia que no sepa nada de su formación?

"Hay políticas progresistas que sólo se harán si Compostela Aberta está ahí"

Es un espacio de unidad, fraternidad y esperanza nacido en 2015 como alternativa al desgobierno y a las políticas nefastas que estaba aplicando el Partido Popular en el Ayuntamiento. Hoy en día, tras cuatro años del PSOE, seguimos siendo ese espacio amable e integrador, y también valiente, de izquierdas y con un capital político enorme que nos permite hacer políticas transformadoras para la ciudad.

¿Es posible mejorar los resultados de 2019 y, sobre todo, los de 2015, cuando ganó Martiño Noriega?

Martiño es un referente para mucha gente y para nosotros, también. Va cerrando nuestra lista y yo estoy muy agradecida de que aceptase. No lo dudó ni medio segundo. Tiene un enorme capital político, pero aún es más grande su capital humano. Fue el mejor alcalde que ha tenido Santiago y queremos reivindicar su trabajo y el del Gobierno del que yo formé parte. Ahora aspiramos a gobernar de nuevo. Tenemos propuestas y modelo de ciudad, y sabemos que la forma de cambiar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas es asumiendo tareas de gobierno. Las encuestas dicen que somos una fuerza consolidada y que el escenario está abierto.

Las encuestas también dicen que es complicado que puedan tener la Alcaldía. ¿Ustedes entrarían en un gobierno de coalición con el PSOE de Sánchez Bugallo?

Prefiero no hacer hipótesis de futuro, ya se verán los resultados. Lo importante son las propuestas y los programas. Tenemos claro que hay políticas progresistas que sólo se harán si Compostela Aberta está ahí. Tenemos el ejemplo del pasado, cuando nos atrevimos a llevar a cabo iniciativas en materia de servicios públicos que los otros partidos no se atrevieron a enfrentar.

Entiendo por sus respuestas que preferirían ustedes entrar en un gobierno de coalición antes que apoyarlo desde fuera.

Insisto en que depende de los resultados, de lo que decidan los vecinos y las vecinas de Santiago. Lo importante no son las personas, sino las propuestas políticas. De eso es de lo que habrá que hablar y después de eso sabremos qué decisión tomar.

¿Cuál es su proyecto?

Hay retos que es necesario atender. Uno de ellos, que no es sólo un problema de Santiago pero que aquí se agudiza, es la vivienda. No sólo por una cuestión de precios, sino porque encontrar un alquiler muchas veces es una misión imposible para quienes residen aquí. Por eso haremos políticas de vivienda pública. Otro reto es la gobernanza del turismo, que aquí tiene más intensidad que en otros sitios. El Ayuntamiento acaba de aprobar una modificación de la normativa para limitar las viviendas turísticas que fue propuesta por Compostela Aberta.

Y en nuestro ADN hay otras tres cuestiones importantes. Una de ellas son las políticas sociales, en las que fuimos ambiciosos y pioneros durante nuestro mandato y que, lamentablemente, el Gobierno de Sánchez Bugallo ha dejado languidecer. En segundo lugar, la apuesta por el dinamismo y la vida cultural de Santiago. Y, en tercer término, esa capacidad de acuerdo. Compostela Aberta gobernó teniendo en cuenta la opinión de los vecinos, de los barrios, de las parroquias. Queremos recuperar la participación y esa visón del gobernante como un cargo al servicio de los ciudadanos que tuvimos durante nuestro mandato.

Compostela Aberta está muy vinculada a Anova, de la que Martiño Noriega es además portavoz nacional. ¿Qué peso tiene en su proyecto ese componente nacionalista?

Compostela Aberta está muy vinculada a Anova como lo está a otras organizaciones políticas: Podemos, Esquerda Unida, y mucha otra gente sin filiación política.

¿Un ejemplo a seguir por la izquierda estatal, tal y como están las cosas?

Somos un espacio unitario, amable, en el que nunca tuvimos problemas de división interna más allá de los debates sanos y normales sobre cuestiones concretas. Funcionamos de manera positiva y enriquecedora. Me siento orgullosa de que Compostela Aberta sea así.

"Somos un espacio unitario, amable, en el que nunca tuvimos problemas de división interna"

Son casi la única marea urbana de Galicia a la que las encuestas auguran posibilidades de volver a gobernar, quizá precisamente por esa integración entre Anova, Podemos y Esquerda Unida. Además, Santiago, es uno de los pocos sitios de Galicia donde las mareas van a contar con el apoyo explícito de Yolanda Díaz durante la campaña. ¿Cómo lo han conseguido?

No sé si hay una fórmula mágica, pero hay dos premisas básicas: primero, la responsabilidad y la generosidad de todas las partes, es algo que hay que poner en valor. Y después, el trabajo previo que desde hace tiempo se viene haciendo por parte de todas y de todos. Sucede como en la cocina, a veces no conviene esperar al último momento porque puede no salirte bien. Nosotros llevamos cocinándolo desde hace tiempo.

María Rozas. — CA

¿Compostela Aberta apoya a Sumar? ¿Votará usted a Yolanda Díaz en las elecciones generales?

Para Compostela Aberta es un placer que Yolanda venga a Santiago, además el día de la Ascensión [18 de mayo], que es una fecha importante en las fiestas de la ciudad. Y porque aquí todo el mundo es bienvenido, somos un espacio acogedor. Por mi parte, pienso que Yolanda Díaz está haciendo una gran labor en el Ministerio de Trabajo y que ha sido la mejor ministra que ha tenido ese departamento. Y creo que será la mejor presidenta que habrá tenido nunca el Estado español.

"Yolanda Díaz será la mejor presidenta que habrá tenido nunca el Estado español"

Galicia tiene el menor porcentaje de alcaldesas del Estado. ¿Usted cree que en esos debates sobre listas, coaliciones, etcétera, los liderazgos femeninos tienen más capacidad para el diálogo y para el acuerdo?

Estoy de acuerdo con ese planteamiento. No se puede generalizar, pero hay muchas cualidades que tenemos las mujeres que se notan también en la política. Ha llegado el tiempo de las mujeres y el futuro será feminista. Fíjese si en Compostela Aberta estamos convencidas de eso que en nuestra lista hemos llegado al máximo legal del 60% de presencia de mujeres. No es una cuestión casual, sino de convencimiento.

La política es en general un espacio muy masculinizado, pero, ¿es aún más hostil para las mujeres en el ámbito local?

Mi experiencia en política está sobre todo en el ámbito local, pero en el estatal me he movido sobre todo en el campo de la igualdad y el feminismo. Toda la política, como sucede en otros sectores, es por lo general muy excluyente con las mujeres, y por eso creo que las que se atreven a participar son muy valientes. Se lo digo a mis compañeras de candidatura: dar un paso adelante es ser muy valiente. Y necesitamos más mujeres que lo den. Si queremos cambiar las cosas, también debemos cambiar la forma de hacer política.