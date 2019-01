La estrella de la segunda jornada de la Convención del PP fue —obviando la teatral aparición de Aznar— Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura y uno de los rostros más representativos de la derecha española. El escritor lanzó un alegato contra el nacionalismo, al que definió como "una de las peores pestes que ha sufrido nunca la humanidad" y del que dijo es "profundamente racista, profundamente discriminatorio y parte de la superioridad de una comunidad simplemente por el territorio en el que nació".

Quizá su discurso hubiera sido más efectista si no se hubiera realizado en un lugar repleto de banderas españolas —incluyendo el nuevo logo del partido— y cuyos oyentes no fueran de un partido que defiende el ensalzamiento de los símbolos nacionales, que no se sintieron interpelados y aplaudieron vivamente la intervención del escritor.

▶ Mario Vargas Llosa: "El nacionalismo es una de las peores pestes que ha sufrido la humanidad a lo largo de su historia". #EspañaEnLibertad🇪🇸 pic.twitter.com/sRP9F7xdrh — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 19 de enero de 2019

Aunque Vargas Llosa siempre ha mantenido una estrecha relación con Aznar —quién le ofreció la dirección del Instituto Cervantes cuando era presidente del Gobierno y que también le dio el "Premio FAES" de la Libertad en 2012—, últimamente se dejaba ver más con la formación de Albert Rivera, con el que ha coincidido en diversos actos en contra del independentismo catalán y que participó en la presentación de su último libro, La llamada de la tribu.

Ha sido un honor presentar el nuevo libro de Vargas Llosa, un paseo imprescindible por los padres del liberalismo. Las principales características de un liberal son el amor por la libertad y la tolerancia y la defensa de valores frente a la imposición de dogmas. Gracias Mario. pic.twitter.com/b4plWAkU1K — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de marzo de 2018

No obstante, y pese a que el apoyo de un personaje tan reconocido es un tanto muy valioso para la formación naranja, un 'tercero en discordia' ha aparecido en escena, Pablo Casado. El escritor parece tener debilidad por el nuevo líder del PP —no es de extrañar siendo pupilo de Aznar y un liberal convencido— y el sábado le felicitó por su "empeño" y por su "brío" al frente de la formación conservadora.



Con la derecha española más dividida que nunca, Vargas Vargas Llosa no se casa con nadie —al menos, no políticamente—, porque el próximo martes 29 presentará el nuevo libro del ideólogo económico de Ciudadanos, ⁦Luis Garicano, El contrataque liberal, donde, a su vez, coincidirá con Rivera. Fuentes del PP y de Cs aseguran a Público que Vargas Llosa no percibe cantidad económica alguna por participar en ninguno de sus actos.



Vargas Llosa no es el primer famoso al que se acerca Rivera, la formación naranja ha recibido apoyos de 'celebrities' como los ya conocidos de Belén Esteban, Leticia Sabater y el Pequeño Nicolás. A los que se ha sumado un acercamiento con Rafael Nadal, después de que el deportista anunciara que quería volver a votar tras la moción de censura a Mariano Rajoy y Rivera aplaudiera sus palabras.

Por su parte, el PP contó, en su anterior Convención Nacional —con Rajoy todavía al frente del partido— con el deportista David Meca, quien ofreció una charla motivacional bajo el nombre de Nadar hacia la orilla del éxito. Personajes famosos como la modelo Nieves Álvarez, Tamara Falcó, hija de Isabel Presyler, o el cantante Mario Vaquerizo han apoyado al PP en el pasado. Está por ver si esta nueva dirección les convence —o no— más.

