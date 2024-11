Marlaska niega que hubiera ningún "apagón informativo" durante la DANA y Morant exige al PP la dimisión de Mazón

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este sábado que el 29 de octubre, el día de la DANA en la provincia de València, hubiese ningún "apagón informativo" por parte del Gobierno en relación a la crecida del barranco del Poyo, como aseguró ayer el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en su comparecencia ante Les Corts Valencianes.

"Hubo todos, hubo todos los avisos necesarios y precisos y de manera permanente. Fue una comunicación permanente y evidentemente en ningún lapso de ese tiempo, en ningún momento, hubo ningún apagón, sino la información oportuna, necesaria y precisa y continuada en el tiempo", ha afirmado el ministro a su salida de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en el Centro de Emergencias de la Generalitat, que coordina los trabajos para reparar los daños causados por la DANA.

Ayer, en su comparecencia ante las Corts, Mazón aseguró que no contaron "con información suficiente y a tiempo" sobre la "letal riada" del 29 de octubre, y lamentó que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) enviara "un simple correo electrónico" para informar de una crecida "brutal" de la rambla del Poyo.

Preguntado al respecto, Marlaska ha respondido que está "absolutamente satisfecho" de la labor llevada a cabo tanto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como por la Confederación Hidrográfica del Júcar, y ha negado que hubiese un "apagón informativo, sino todo lo contrario".

El ministro ha agregado que tanto la Aemet como la CHJ suministraron "de manera automática" información "al conjunto de las instituciones competentes en las emergencias".

Marlaska ha reiterado el apoyo del Gobierno a la Generalitat en la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA, con los medios "personales y materiales que sean requeridos" por la dirección de emergencias.

Diana Morant insta al PP a destituir a Mazón

La secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, ha instado este sábado al PP a "asumir su responsabilidad", dar "un paso al frente" y destituir a Carlos Mazón de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, porque "se tiene que ir" y "no puede liderar la reconstrucción".

En una rueda de prensa al día siguiente de la comparecencia en Les Corts Valencianes del president para explicar su gestión de la DANA, Morant ha afirmado que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, permite que Mazón siga, pese a que le han ofrecido los votos para nombrar un president de perfil técnico, "estará apoyando a Mazón y no a los valencianos".

La dirigente socialista ha alertado al PP de que "el silencio" no les va a valer para siempre, de forma que si no responden a la propuesta del PSPV-PSOE lo interpretarán como "un apoyo tácito" a Mazón, como que el PP nacional "también se borra de la solución y de la responsabilidad" y como que Feijóo "ata su futuro" al del dirigente valenciano.

Morant ha indicado que existen precedentes, pues cuando Francisco Camps era president de la Generalitat y fue investigado por el caso Gürtel, vino Dolores de Cospedal y el propio PP "lo destituyó y lo cambió por Alberto Fabra", con la diferencia de que entonces el PP tenía mayoría absoluta en Les Corts.

En esta legislatura, votar un nuevo president necesitaría del apoyo de otros partidos, por lo que el PSPV ofrece sus votos con el fin de que "en ningún caso" Vox, "negacionista del cambio climático" y que acometió recortes cuando gestionó las emergencias, vuelva a condicionar la elección de un president.

"Lo inaceptable de la comparecencia de Mazón es que no presentase su dimisión; no puede seguir, es un clamor popular", ha aseverado Morant, quien ha asegurado que los valencianos no se sintieron "nada reconfortados" con una comparecencia en la que no respondió "a qué se dedicó" cuando sus vecinos "se estaban ahogando".

La dirigente socialista ha criticado que Mazón "le echara la culpa al sistema" y dijera que ha fallado, cuando "quien ha fallado" es él, y ha insistido en que "a partir de ya" no puede haber un president "antisistema y fallido", sino que "tiene que irse, porque no puede continuar todo como si ni hubiera pasado nada".

Morant ha insistido en que, ante una crisis institucional "sin precedentes" hay que poner soluciones que tampoco tienen precedentes, y por eso el PSPV ofrece sus votos para que se nombre un nuevo president y gobierno valenciano de perfil técnico de transición, y que en 2025 se convoquen elecciones autonómicas anticipadas.

La ministra ha indicado que todos los partidos deben ser "generosos y responsables", y por ello los socialistas valencianos darán todos sus votos para contar con un Gobierno valenciano técnico que elabore unos presupuestos "a la altura" de la reconstrucción, pues de momento solo han anunciado 250 millones de euros para ayudas.

"Ya no nos dirigimos al señor Mazón, nos dirigimos al PP de la Comunitat Valenciana y al PP nacional" después de que el president haya "decidido no irse", ha destacado la ministra, quien ha reclamado que los populares estén "a la altura de las circunstancias" y den una respuesta al ofrecimiento de los socialistas.

Preguntada por las afirmaciones de Mazón de que no optará a la reelección si no es capaz de liderar la reconstrucción, Morant ha afirmado que el president se ha demostrado "incapaz y negligente" y ya no se dirigen a él, sino al PP, que le debe destituir de forma "inmediata" porque no puede seguir "ni un minuto más".