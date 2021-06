La crisis de Marruecos sigue teniendo foco de atención. La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha pedido este miércoles al Partido Popular que "trabaje por el bien común de los españoles" y vuelva "a la política de Estado" ante la crisis abierta con Marruecos.

Así lo ha afirmado en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control al Gobierno en respuesta a una pregunta de la diputada del PP, Valentina Martínez Ferro, que acuso a González Laya de "hacer el ridículo" en el conflicto con Rabat.

La ministra ha subrayado que el Gobierno "ni ha buscado, ni ha deseado, ni alimenta una crisis entre España y Marruecos", y destacó que ambos países "hemos sido capaces en los últimos años de trabajar en una cooperación modélica".

La diputada del PP esgrimió ante la titular de Exteriores la exclusión de España de la operación Paso del Estrecho, el cierre comercial de Melilla, el retraso de la cumbre bilateral con Rabat, el "affaire Ghali" y la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

En su réplica, la ministra señaló que el 10 de marzo, hace tres meses, el PP en el Senado junto con ocho grupos parlamentarios, aprobó una moción con motivo de la ruptura del alto el fuego en el Sahara Occidental.

En dicha moción, recalcó Laya, "pedían que buscásemos una solución en Naciones Unidas, en lo que debe constituir una política de Estado". Y reclamo al Partido Popular que trabaje por el bien común de los españoles, "con una vuelta a la política de estado".

Laya recalca que la postura sobre el Sáhara no ha cambiado

González Laya ha defendido que la postura de España con respecto al Sáhara Occidental no ha cambiado con la llegada del Gobierno de coalición y no lo hará en un futuro, al tiempo que ha apostado por "mirar al futuro" ante la crisis abierta con Marruecos que el Ejecutivo no deseaba.

"La posición de España con respecto al Sáhara es una política de Estado, por eso es constante, no la ha cambiado este Gobierno y francamente no la va a cambiar porque está anclada en principios irrenunciables como son la defensa del multilateralismo y el respeto de la legalidad internacional, ambos pilares de la acción exterior", ha afirmado rotunda ante el Pleno del Congreso de los Diputados, en respuesta a la pregunta formulada por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

"La postura de España no difiere en nada de lo que dicen las resoluciones de Naciones Unidas", ha insistido González Laya, descartando implícitamente con ello el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, como hizo Estados Unidos el pasado diciembre con Donald Trump aún como presidente y como estaría presionando Rabat para que ocurriera.

Además, ha recordado que se han venido apoyando los esfuerzos del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para la búsqueda de una solución al conflicto conforme a lo estipulado en dichas resoluciones.