La concejala del Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras deja Más Madrid, la lista de coalición con la que se presentó a las elecciones municipales, aunque mantendrá su acta de concejala, según ha anunciado este sábado en su cuenta de Twitter.

En una carta, Higueras ha informado de que no participará en el proceso de conversión de Más Madrid —iniciativa política de Íñigo Errejón tras su ruptura con Pablo Iglesias— en partido político y que está previsto en pocas semanas.

"A lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de participar en política institucional y siempre lo he hecho desde un perfil independiente, apartidista, no apolítico. Quiero transmitiros mi decisión de continuar trabajando así en el grupo municipal Más Madrid", ha precisado Higueras.

La que fuera teniente de alcalde la pasada legislatura y mano derecha de la exalcaldesa Manuela Carmena ha afirmado que la transformación en un partido político tradicional del espacio Más Madrid no respeta el espíritu con el que Carmena dio el paso junto a Errejón en las última elecciones autonómicas y municipales.

"Creo en otras formas de hacer política"

"Creo en otras formas de hacer política, desde una organización transversal, participativa y democrática donde las diferencias sumen el lugar de restar; donde las personas encuentren su acomodo y se sientan escuchadas, respetadas y valiosas; [...] una organización que haga política de abajo arriba y no al revés; donde lo primero sea escuchar a las personas a las que se representa", expresa Higueras.

"En coherencia con ese espíritu y con el compromiso adquirido con los 505.159 votantes que nos dieron su apoyo, he tomado la decisión de no participar ni en la construcción del partido político Más Madrid, ni en su desarrollo posterior", asegura.