Marta Lois: "En campaña no diré ni una mala palabra de otras fuerzas progresistas, no me confundo de adversario"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, se ha despedido este martes de su grupo parlamentario, que abandona para concurrir a las elecciones autonómicas que se celebrarán en Galicia el próximo 18 de febrero. La dirigente gallega ha dedicado una parte de su intervención a despedirse de sus compañeros y otra parte a hablar de los comicios a los que se presenta.

Lois ha avanzado que durante la campaña electoral no va a lanzar críticas contra ninguna del resto de formaciones progresistas: "No me vais a escuchar durante la campaña ni una mala palabra al resto de las fuerzas progresistas porque yo no me confundo de adversario", ha asegurado en referencia al Partido Popular.

La diputada ha destacado que las últimas encuestas apuntan a que Alfonso Rueda no tiene una mayoría absoluta garantizada, una situación que podría depender de la entrada de Sumar en el Parlamento gallego.

Con todo, Lois ha defendido que su objetivo no es el de conseguir un acta en las cortes autonómicas, sino formar parte del Gobierno de la Xunta: "Creo que Sumar no ha venido a la política para acomodarse a lo que hay; Sumar es una esperanza intacta y una determinación para ir más lejos, mucho más allá. Vinimos para ensanchar las mayorías progresistas, nuestra ambición es mayor porque queremos entrar en el Gobierno gallego".

Sobre su labor al frente del grupo parlamentario, Lois ha agradecido el trabajo de los diputados y diputadas que lo conforman y ha destacado que se trata de un grupo plural y diverso: "Me voy con la tranquilidad de saber que queda un grupo excepcional a nivel político y orgánico, pero sobre todo humano".

Tras su designación como portavoz, Lois generó algunas dudas durante sus intervenciones en la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, muchos de los parlamentarios que han trabajado con ella durante los últimos meses destacan su compromiso con el grupo y sus cualidades para coordinarlo, habida cuenta de que lo conforman casi una decena de formaciones distintas con intereses diversos y en un contexto complejo.

La dirigente gallega ha sido despedida con un largo aplauso por parte de sus compañeros: "La política también va de los afectos y yo cuento con vosotros para la campaña y para después de la campaña. No voy a decir adiós, voy a decir hasta luego porque vamos a ganar el 18 de febrero la Xunta de Galicia", ha concluido.